Görüş Bildir
Haberler
TV
İnci Taneleri'nde Dilber Pavyon Dansını Bu Defa Düğünde Yaptı

İnci Taneleri'nde Dilber Pavyon Dansını Bu Defa Düğünde Yaptı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.11.2024 - 17:41

Kanal D'nin iddialı dizisi İnci Taneleri, 2. sezonuyla enfes bir geri dönüş yaptı. Dizinin son bölümüne ise pavyon dansını düğünde icra eden Dilber damga vurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri, 2. sezonuyla ekranlara bomba gibi bir geri dönüş yaptı.

Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri, 2. sezonuyla ekranlara bomba gibi bir geri dönüş yaptı.

Nehir'in düğün hazırlığıyla başlayan 2. sezonda sonunda düğün geldi çattı. Düğün her ne kadar olaylı olursa olsun bir sahne gündeme bomba gibi düştü.

Nehir'in düğün hazırlığıyla başlayan 2. sezonda sonunda düğün geldi çattı. Düğün her ne kadar olaylı olursa olsun bir sahne gündeme bomba gibi düştü.

Dilber'in pavyondan aşina olduğumuz enfes dansı bu defa Nehir'in düğününe sıçradı!

Dilber'in pavyondan aşina olduğumuz enfes dansı bu defa Nehir'in düğününe sıçradı!

Müziğin sesini duyunca dayanamayan Yıldız ve Dilber kendini piste atınca haliyle Dilber'in eşsiz dansı bu defa düğünde icra edildi.

Müziğin sesini duyunca dayanamayan Yıldız ve Dilber kendini piste atınca haliyle Dilber'in eşsiz dansı bu defa düğünde icra edildi.

İşte o sahne:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın