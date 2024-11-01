İnci Taneleri'nde Dilber Pavyon Dansını Bu Defa Düğünde Yaptı
İnci Taneleri'nde Dilber Pavyon Dansını Bu Defa Düğünde Yaptı
Kanal D'nin iddialı dizisi İnci Taneleri, 2. sezonuyla enfes bir geri dönüş yaptı. Dizinin son bölümüne ise pavyon dansını düğünde icra eden Dilber damga vurdu.
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Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri, 2. sezonuyla ekranlara bomba gibi bir geri dönüş yaptı.
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Nehir'in düğün hazırlığıyla başlayan 2. sezonda sonunda düğün geldi çattı. Düğün her ne kadar olaylı olursa olsun bir sahne gündeme bomba gibi düştü.
Dilber'in pavyondan aşina olduğumuz enfes dansı bu defa Nehir'in düğününe sıçradı!
Müziğin sesini duyunca dayanamayan Yıldız ve Dilber kendini piste atınca haliyle Dilber'in eşsiz dansı bu defa düğünde icra edildi.
İşte o sahne:
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