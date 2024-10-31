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Gelin Evi Yarışmacısının Kirpi Sonic'le Yaptığı Bir Tuhaf Sunum

Gelin Evi Yarışmacısının Kirpi Sonic'le Yaptığı Bir Tuhaf Sunum

Gelin Evi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
31.10.2024 - 22:55

Hafta içi her gün Show TV ekranlarında yayınlanan Gelin Evi programında bir ilk yaşandı. Yarışmacı gelin, konuklarına hizmet etmesi için Kirpi Sonic karakterini uşak yaptı.

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Show TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı Gelin Evi'nde bu hafta şaşırtan anlar yaşandı.

Show TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı Gelin Evi'nde bu hafta şaşırtan anlar yaşandı.

Gaye Gelin'in misafirlerini ağırlamak için Kirpi Sonic karakterinin maskotunu getirmesi herkesi şoke ederken Kirpi Sonic'in hizmeti ve çiftetelli oynaması ekran başındakileri şaşırttı.

Gaye Gelin'in misafirlerini ağırlamak için Kirpi Sonic karakterinin maskotunu getirmesi herkesi şoke ederken Kirpi Sonic'in hizmeti ve çiftetelli oynaması ekran başındakileri şaşırttı.

Gaye gelinin yardımcısı Kirpi Sonic maskotu kısa süre içerisinde sosyal medyada gündeme oturdu.

Gaye gelinin yardımcısı Kirpi Sonic maskotu kısa süre içerisinde sosyal medyada gündeme oturdu.

İşte o anlar:

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