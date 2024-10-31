Gelin Evi Yarışmacısının Kirpi Sonic'le Yaptığı Bir Tuhaf Sunum
Gelin Evi Yarışmacısının Kirpi Sonic'le Yaptığı Bir Tuhaf Sunum
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Show TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı Gelin Evi'nde bu hafta şaşırtan anlar yaşandı.
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Gaye Gelin'in misafirlerini ağırlamak için Kirpi Sonic karakterinin maskotunu getirmesi herkesi şoke ederken Kirpi Sonic'in hizmeti ve çiftetelli oynaması ekran başındakileri şaşırttı.
Gaye gelinin yardımcısı Kirpi Sonic maskotu kısa süre içerisinde sosyal medyada gündeme oturdu.
İşte o anlar:
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