Esra Erol'da Tanıdığımız Fenomen Yazgül'ün Son Hali Şoke Etti
Esra Erol'da Tanıdığımız Fenomen Yazgül'ün Son Hali Şoke Etti
Esra Erol'da programındaki 'Tek suçum güzel olmak' lafıyla ünlenen Yazgül, programın ardından TikTok fenomeni olmuştu. Şimdilerde Fatih Ürek'le Gelin Görümce programında yer alan Yazgül, son haliyle görenleri şaşırttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2023 yılında Esra Erol'da programında tanıdığımız Yazgül, "Tek suçum güzel olmak" lafıyla sosyal medyanın gündemine oturmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eltilerinin iftira atarak kocasıyla arasını bozduğunu anlatan Yazgül o dönem izleyicilerin ilgisini çekerken programın ardından TikTok'ta karşımıza çıkmıştı.
TikTok fenomeni olan Yazgül, arka arkaya yaptırdığı estetiklerle ve "Shakira oldum" paylaşımıyla sık sık gündeme gelirken son olarak Fatih Ürek'le Gelin Görümce programındaydı.
Gelin Görümce programında yarışan Yazgül, yaptırdığı estetiklerin ardından son haliyle dikkat çekti.
İşte Yazgül'ün son hali:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın