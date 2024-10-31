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Esra Erol'da Tanıdığımız Fenomen Yazgül'ün Son Hali Şoke Etti

Esra Erol'da Tanıdığımız Fenomen Yazgül'ün Son Hali Şoke Etti

Esra Erol
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
31.10.2024 - 20:33

Esra Erol'da programındaki 'Tek suçum güzel olmak' lafıyla ünlenen Yazgül, programın ardından TikTok fenomeni olmuştu. Şimdilerde Fatih Ürek'le Gelin Görümce programında yer alan Yazgül, son haliyle görenleri şaşırttı.

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2023 yılında Esra Erol'da programında tanıdığımız Yazgül, "Tek suçum güzel olmak" lafıyla sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

2023 yılında Esra Erol'da programında tanıdığımız Yazgül, "Tek suçum güzel olmak" lafıyla sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Eltilerinin iftira atarak kocasıyla arasını bozduğunu anlatan Yazgül o dönem izleyicilerin ilgisini çekerken programın ardından TikTok'ta karşımıza çıkmıştı.

Eltilerinin iftira atarak kocasıyla arasını bozduğunu anlatan Yazgül o dönem izleyicilerin ilgisini çekerken programın ardından TikTok'ta karşımıza çıkmıştı.

TikTok fenomeni olan Yazgül, arka arkaya yaptırdığı estetiklerle ve "Shakira oldum" paylaşımıyla sık sık gündeme gelirken son olarak Fatih Ürek'le Gelin Görümce programındaydı.

TikTok fenomeni olan Yazgül, arka arkaya yaptırdığı estetiklerle ve "Shakira oldum" paylaşımıyla sık sık gündeme gelirken son olarak Fatih Ürek'le Gelin Görümce programındaydı.

Gelin Görümce programında yarışan Yazgül, yaptırdığı estetiklerin ardından son haliyle dikkat çekti.

Gelin Görümce programında yarışan Yazgül, yaptırdığı estetiklerin ardından son haliyle dikkat çekti.

İşte Yazgül'ün son hali:

İşte Yazgül'ün son hali:
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