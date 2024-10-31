Görüş Bildir
Haberler
TV
Müge Anlı'da 20 Yıl Önce 3 Yaşındaki Bebeği Kaybolan Anne Hakkında Şok İddialar!

Müge Anlı'da 20 Yıl Önce 3 Yaşındaki Bebeği Kaybolan Anne Hakkında Şok İddialar!

Müge Anlı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
31.10.2024 - 15:02

Müge Anlı'da 20 yıl önce gerçekleşen bir çocuk kaybı konusu işleniyor. Yayına katılmayan kadınla ilgili neden yüzünü göstermek istemediğine dair ilginç iddialar ortaya atıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Müge Anlı'da yine oldukça kafa karıştıran ve şaşırtan iddiaların olduğu bir konu işleniyor.

Müge Anlı'da yine oldukça kafa karıştıran ve şaşırtan iddiaların olduğu bir konu işleniyor.

20 yıl önce kaybolan 3 yaşındaki bebeğin akıbetinin araştırıldığı olayda anne, yayına katılan Arif adlı kişiyi suçluyor.

20 yıl önce kaybolan 3 yaşındaki bebeğin akıbetinin araştırıldığı olayda anne, yayına katılan Arif adlı kişiyi suçluyor.

Ancak baba Şenol, 20 sene boyunca çocuğunun annesinin kendisine bu bilgiyi söylemediğini belirtti.

Ancak baba Şenol, 20 sene boyunca çocuğunun annesinin kendisine bu bilgiyi söylemediğini belirtti.

Annesinin bebeğine işkence ettiğini iddia eden acılı baba, eski kayınpederinin bebeği sattığına dair duyumlar aldığını dile getirdi.

Annesinin bebeğine işkence ettiğini iddia eden acılı baba, eski kayınpederinin bebeği sattığına dair duyumlar aldığını dile getirdi.

Bebeğin annesinin bir süre kaçtığını ve bu süreçte kaçırıldığını iddia ettiğini, bebeğin de bu süreçte kaybolduğunu söyleyen baba; eski eşine savcının da inanmadığını söyledi.

Bebeğin annesinin bir süre kaçtığını ve bu süreçte kaçırıldığını iddia ettiğini, bebeğin de bu süreçte kaybolduğunu söyleyen baba; eski eşine savcının da inanmadığını söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yayına bağlanan bir başka kişi de Şenol Bey'in ardından Gülden Hanım'la benzer şeyler yaşamış, ancak çocuğunu sağ salim bulmuş.

Yayına bağlanan bir başka kişi de Şenol Bey'in ardından Gülden Hanım'la benzer şeyler yaşamış, ancak çocuğunu sağ salim bulmuş.

Ramazan Bey, Gülden Hanım'ın 6. eşi olduğunu da sonradan öğrenmiş.

O iddiaları buradan izleyebilirsiniz:

👇

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın