Müge Anlı'da 20 Yıl Önce 3 Yaşındaki Bebeği Kaybolan Anne Hakkında Şok İddialar!
Müge Anlı'da 20 Yıl Önce 3 Yaşındaki Bebeği Kaybolan Anne Hakkında Şok İddialar!
Müge Anlı'da 20 yıl önce gerçekleşen bir çocuk kaybı konusu işleniyor. Yayına katılmayan kadınla ilgili neden yüzünü göstermek istemediğine dair ilginç iddialar ortaya atıldı.
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Müge Anlı'da yine oldukça kafa karıştıran ve şaşırtan iddiaların olduğu bir konu işleniyor.
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20 yıl önce kaybolan 3 yaşındaki bebeğin akıbetinin araştırıldığı olayda anne, yayına katılan Arif adlı kişiyi suçluyor.
Ancak baba Şenol, 20 sene boyunca çocuğunun annesinin kendisine bu bilgiyi söylemediğini belirtti.
Annesinin bebeğine işkence ettiğini iddia eden acılı baba, eski kayınpederinin bebeği sattığına dair duyumlar aldığını dile getirdi.
Bebeğin annesinin bir süre kaçtığını ve bu süreçte kaçırıldığını iddia ettiğini, bebeğin de bu süreçte kaybolduğunu söyleyen baba; eski eşine savcının da inanmadığını söyledi.
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Yayına bağlanan bir başka kişi de Şenol Bey'in ardından Gülden Hanım'la benzer şeyler yaşamış, ancak çocuğunu sağ salim bulmuş.
O iddiaları buradan izleyebilirsiniz:
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