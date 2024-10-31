Leyla Dizisindeki Nur Karakterinin Kimseye Belli Etmeden Dans Ettiği Sahne Kırdı Geçirdi!
Leyla Dizisindeki Nur Karakterinin Kimseye Belli Etmeden Dans Ettiği Sahne Kırdı Geçirdi!
NOW TV ekranlarının sevilen dizisi Leyla'nın son bölümüne Gonca Vuslateri'nin canlandırdığı Nur karakterinin banktaki dansı damga vurdu. Nur'un içindeki neşeyi kimselere belli etmeden dansa çevirdiği sahne sosyal medyada viral oldu!
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Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisi son bölümüyle yine izleyiciden büyük beğeni toplamayı başardı.
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Ela ve Civan'ın birbirlerine karşı hislerini gizlemeyip daha da yakınlaştığı bölüme Nur damga vurdu.
Her sahnesi ayrı olay Nur bu defa banktaki dans sahnesiyle hem izleyiciyi kahkahaya boğdu hem de Gonca Vuslateri'nin oyunculuğu karşısında şapka çıkarıldı.
Sahneyi sizler için şöyle bırakalım:
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Gonca Vuslateri de sahneye tepkisiz kalamadı. 😅
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