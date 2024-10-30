MasterChef 2021 Yarışmacısı Azize Polat'ın Değişimine Çok Şaşıracaksınız!
MasterChef 2021 Yarışmacısı Azize Polat'ın Değişimine Çok Şaşıracaksınız!
MasterChef'e 2021 yılında katılan Azize Polat, geçtiğimiz hafta yarışmaya konuk olmuştu. Azize'nin ilk yıldan bu yana değişimi izleyenleri şaşırttı!
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TV ekranlarının en çok izlenen yemek yarışma programı olan MasterChef Türkiye, 2018'den bu yana TV 8 ekranlarında yayınlanıyor.
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Yarışmada yer alan yarışmacıların tamamı kısa sürede büyük bir tanınırlığa ulaştı ve hemen hemen hepsinin artık kendine ait bir restoranı var.
Programa 2021 yılında alaylı olarak katılan Azize, kısa sürede kendini geliştirmiş ve çok sevilmişti.
Azize'nin aşçılık konusundaki gelişimi kadar, değişimi de dikkatlerden kaçmamıştı.
Yarışmadan ayrılmasının ardından hem kilo verip hem de küçük estetik dokunuşlar yaptıran Azize bir miktar değişmeye başlamıştı.
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Geçen 3 yılın ardından Azize güzelliğine güzellik ekledi ve epey değişti.
46 kilo verdiğini açıklayan Azize'nin burun estetiği, gözaltı ışık dolgusu, dudak dolgusu, çene dolgusu ve botoks yaptırdığı tahmin ediliyor.
Her haliyle ayrı güzel olan Azize'nin kendini daha iyi hissetmek için yaptığı tüm bu hamleler güzel yüzüyle birleşince ortaya harika bir sonuç çıkmış 😍
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