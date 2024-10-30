Atatürk Filmi ve Kızıl Goncalar'ın Senaristi Necati Şahin'den Ders Niteliğinde Cumhuriyet Mesajı!
Atatürk Filmi ve Kızıl Goncalar'ın Senaristi Necati Şahin'den Ders Niteliğinde Cumhuriyet Mesajı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
Kızıl Goncalar dizisi ve Atatürk filminin senaristi Necati Şahin, Dumhuriyet'in 101. yılı için ders niteliğinde bir yazı kaleme aldı. 'Bu ülkenin tek ortak değer ümidi Mustafa Kemal Atatürk’tür.' diyen Şahin, yazdıklarıyla anlamlı bir mesaj verdi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Büyük ses getiren Atatürk filmi ile ekranların en sevilen dizilerinden olan Kızıl Goncalar'ın senaristi Necati Şahin, son dönemin en çok konuşulan işlerini yaptığı için gündemden düşmüyor.
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Ünlü senarist bu kez de Cumhuriyet'in 101. yılı için kaleme aldığı yazıyla konuşuldu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Şahin'in ders niteliğindeki yazısında şu ifadeler yer aldı:
"Neden? Çünkü denenen başka hiçbir şey, (bunun içinde İslamcıların girişimleri var, solcuların girişimleri var, ulusalcıların girişimleri var, liberallerin girişimleri var), sonuç vermemiştir. Verememiştir. "
"Bahsetmek istediğim bunlar değil. Bunların dışında kalanlar. Bugün defalarca başarısız olan girişimler göstermiştir ki, Mustafa Kemal’in bir ülke halkının yaşam biçimine dair tasarımları, bunun içinde özellikle üretim, sağlık, eğitim ve tasarruf politikalarını kast ediyorum, üzerine çıkılamaz kalitededir. Daha doğrusu, O’ndan sonra hiç kimse üzerine çıkamamıştır. Burada bir asgari müşterekten bahsediyoruz. Hiçbir şey hiç bir zaman mükemmel olamaz. Dünyanın hiçbir yerinde de değildir."
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"O yüzden bu ülkenin tek ortak değer ümidi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Bu etnik köken tartışması içinde olanlar için de böyledir, itikadi ya da ideolojik açmazları olduğunu düşünenler için de…"
"Tartışılan ve eleştirilen kısımları tartışılmaya ve eleştirilmeye devam edebilir. Edilmelidir. Ama bu ülkede, belki de bütün dünyada, kendi insanının izzetli ve onurlu bir yaşamı olmasını Mustafa Kemal Atatürk kadar candan istemiş bir lider yaşamamış olabilir. Kendisine teklif edilen halifelik, padişahlık tekliflerini reddeden, hayatında hiç rüşvet almamış, siyasetten soyutlandığında gidip bir bataklığı ıslah edip çiftlik kurmuş, hiç bir şey yapamasa ülkesinin öğrencileri için Geometri kitabı yazmış, ölürken bütün varlığını ülkesine bağışlamış kaç lider tanıyorsunuz?"
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adam görün soysuz Türk ve Atatürk düşmanları
Ulan ben de dizide sahne/replik filan yazdı sandım. Sosyal medyada bi kamyon dolusu övgü, en kolay iş olm.