Atatürk Filmi ve Kızıl Goncalar'ın Senaristi Necati Şahin'den Ders Niteliğinde Cumhuriyet Mesajı!

'Ama bu ülke Mustafa Kemal Atatürk’ün tasarladığı gibi bir eğitim sistemini bir daha görememiştir, bir sağlık sistemini bir daha görememiştir, üretim ağını bir daha görememiştir. Hele hele, tasarruf politikalarını, ki bunun içinde rüşvet almayan, yolsuzluk yapmayan, aksine işgüzarca kaynak yaratmaya çalışan yönetici kadrolarını kast ediyorum, hiç görememiştir. Şöyle ki, Atatürk’ün fikir evreninden ne kadar uzaklaşılırsa, özellikle bu dört konuda çok büyük utançlar yaşanmıştır ve yaşanmaya devam etmektedir.'