Görüş Bildir
Haberler
TV
Atatürk Filmi ve Kızıl Goncalar'ın Senaristi Necati Şahin'den Ders Niteliğinde Cumhuriyet Mesajı!

Atatürk Filmi ve Kızıl Goncalar'ın Senaristi Necati Şahin'den Ders Niteliğinde Cumhuriyet Mesajı!

Kızıl Goncalar
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.10.2024 - 20:21

Kızıl Goncalar dizisi ve Atatürk filminin senaristi Necati Şahin, Dumhuriyet'in 101. yılı için ders niteliğinde bir yazı kaleme aldı. 'Bu ülkenin tek ortak değer ümidi Mustafa Kemal Atatürk’tür.' diyen Şahin, yazdıklarıyla anlamlı bir mesaj verdi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Büyük ses getiren Atatürk filmi ile ekranların en sevilen dizilerinden olan Kızıl Goncalar'ın senaristi Necati Şahin, son dönemin en çok konuşulan işlerini yaptığı için gündemden düşmüyor.

Büyük ses getiren Atatürk filmi ile ekranların en sevilen dizilerinden olan Kızıl Goncalar'ın senaristi Necati Şahin, son dönemin en çok konuşulan işlerini yaptığı için gündemden düşmüyor.

Ünlü senarist bu kez de Cumhuriyet'in 101. yılı için kaleme aldığı yazıyla konuşuldu.

Ünlü senarist bu kez de Cumhuriyet'in 101. yılı için kaleme aldığı yazıyla konuşuldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Şahin'in ders niteliğindeki yazısında şu ifadeler yer aldı:

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Şahin'in ders niteliğindeki yazısında şu ifadeler yer aldı:

“Bu anlamlı günde, biraz başınızı ağrıtacağım. Bunları genelde yarattığım karakterlerin ağzından tartışmayı seviyorum, ama bu sefer biraz farklı… Bugün, uluslararası hukukta adı Türkiye olarak kabul edilen bu ülke sınırları içinde yaşayan insanların tek ortak değer ümidi kalmıştır. O da Mustafa Kemal Atatürk’tür. Bunu bir gurur vesilesi, bir dayatma, bir saldırı olarak görmemenizi rica edeceğim. Bu, teknik bir zorunluluktur.'

"Neden? Çünkü denenen başka hiçbir şey, (bunun içinde İslamcıların girişimleri var, solcuların girişimleri var, ulusalcıların girişimleri var, liberallerin girişimleri var), sonuç vermemiştir. Verememiştir. "

"Neden? Çünkü denenen başka hiçbir şey, (bunun içinde İslamcıların girişimleri var, solcuların girişimleri var, ulusalcıların girişimleri var, liberallerin girişimleri var), sonuç vermemiştir. Verememiştir. "

'Atatürk’ün kendi devri için normal, bugün için sert kabul edilebilecek politikaları tartışılır, tartışılmaya devam edecektir. 1920’lerden 30’lardan bahsediyoruz. 60’larda Amerikan Siyahlarının durumunu düşünürsek, bunlar olasıdır. Ya da bugün Gazze’de yaşananları… Çin Uygur’unda yaşananları… Atatürk o devirde bile asla bu kadar aşırılaşmamıştır. Aşırılaştı diyen, ya cahildir ya yalancı…'

"Bahsetmek istediğim bunlar değil. Bunların dışında kalanlar. Bugün defalarca başarısız olan girişimler göstermiştir ki, Mustafa Kemal’in bir ülke halkının yaşam biçimine dair tasarımları, bunun içinde özellikle üretim, sağlık, eğitim ve tasarruf politikalarını kast ediyorum, üzerine çıkılamaz kalitededir. Daha doğrusu, O’ndan sonra hiç kimse üzerine çıkamamıştır. Burada bir asgari müşterekten bahsediyoruz. Hiçbir şey hiç bir zaman mükemmel olamaz. Dünyanın hiçbir yerinde de değildir."

"Bahsetmek istediğim bunlar değil. Bunların dışında kalanlar. Bugün defalarca başarısız olan girişimler göstermiştir ki, Mustafa Kemal’in bir ülke halkının yaşam biçimine dair tasarımları, bunun içinde özellikle üretim, sağlık, eğitim ve tasarruf politikalarını kast ediyorum, üzerine çıkılamaz kalitededir. Daha doğrusu, O’ndan sonra hiç kimse üzerine çıkamamıştır. Burada bir asgari müşterekten bahsediyoruz. Hiçbir şey hiç bir zaman mükemmel olamaz. Dünyanın hiçbir yerinde de değildir."

'Ama bu ülke Mustafa Kemal Atatürk’ün tasarladığı gibi bir eğitim sistemini bir daha görememiştir, bir sağlık sistemini bir daha görememiştir, üretim ağını bir daha görememiştir. Hele hele, tasarruf politikalarını, ki bunun içinde rüşvet almayan, yolsuzluk yapmayan, aksine işgüzarca kaynak yaratmaya çalışan yönetici kadrolarını kast ediyorum, hiç görememiştir. Şöyle ki, Atatürk’ün fikir evreninden ne kadar uzaklaşılırsa, özellikle bu dört konuda çok büyük utançlar yaşanmıştır ve yaşanmaya devam etmektedir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

"O yüzden bu ülkenin tek ortak değer ümidi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Bu etnik köken tartışması içinde olanlar için de böyledir, itikadi ya da ideolojik açmazları olduğunu düşünenler için de…"

"O yüzden bu ülkenin tek ortak değer ümidi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Bu etnik köken tartışması içinde olanlar için de böyledir, itikadi ya da ideolojik açmazları olduğunu düşünenler için de…"

'Tekrar söylüyorum, bu aksini iddia edenlerin ve denemeye kalkışanların başarısızlıklarıyla, öyle pembe yanaklı başarısızlıklar değil, büyük çuvallamalarıyla kendini teknik olarak sabitlemiş bir gerçektir benim nazarımda. Hayatımın büyük bir kısmında böyle düşünmemiş birisi olarak, bir film vesilesi ile ciddi anlamda çalıştığım ve araştırdığım Mustafa Kemal Atatürk gerçeği, ülkenin içinde bulunduğu durumda bana bunları düşündürmekte…'

"Tartışılan ve eleştirilen kısımları tartışılmaya ve eleştirilmeye devam edebilir. Edilmelidir. Ama bu ülkede, belki de bütün dünyada, kendi insanının izzetli ve onurlu bir yaşamı olmasını Mustafa Kemal Atatürk kadar candan istemiş bir lider yaşamamış olabilir. Kendisine teklif edilen halifelik, padişahlık tekliflerini reddeden, hayatında hiç rüşvet almamış, siyasetten soyutlandığında gidip bir bataklığı ıslah edip çiftlik kurmuş, hiç bir şey yapamasa ülkesinin öğrencileri için Geometri kitabı yazmış, ölürken bütün varlığını ülkesine bağışlamış kaç lider tanıyorsunuz?"

"Tartışılan ve eleştirilen kısımları tartışılmaya ve eleştirilmeye devam edebilir. Edilmelidir. Ama bu ülkede, belki de bütün dünyada, kendi insanının izzetli ve onurlu bir yaşamı olmasını Mustafa Kemal Atatürk kadar candan istemiş bir lider yaşamamış olabilir. Kendisine teklif edilen halifelik, padişahlık tekliflerini reddeden, hayatında hiç rüşvet almamış, siyasetten soyutlandığında gidip bir bataklığı ıslah edip çiftlik kurmuş, hiç bir şey yapamasa ülkesinin öğrencileri için Geometri kitabı yazmış, ölürken bütün varlığını ülkesine bağışlamış kaç lider tanıyorsunuz?"

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
20
6
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Alper Ahmet

adam görün soysuz Türk ve Atatürk düşmanları

Darkest Darko

Ulan ben de dizide sahne/replik filan yazdı sandım. Sosyal medyada bi kamyon dolusu övgü, en kolay iş olm.