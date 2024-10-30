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En Başa mı Döndük? Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Bölümünden Gelen Fotoğraf Kafaları Karıştırdı

En Başa mı Döndük? Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Bölümünden Gelen Fotoğraf Kafaları Karıştırdı

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.10.2024 - 18:35

Kızılcık Şerbeti'nde Giray ve Heves karakterlerinin diziden ayrılacağı açıklanmıştı. Zaten biliyorsunuz son zamanlarda Doğa'da bir Fatih özlemi başlamıştı. Yeni bölümden gelen bir fotoğraf kafaları epey karıştırdı!

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Kızılcık Şerbeti'nin üçüncü sezonunda olmayan düzen epey bozulmuş, ortalık fena halde karışmıştı.

Kızılcık Şerbeti'nin üçüncü sezonunda olmayan düzen epey bozulmuş, ortalık fena halde karışmıştı.

Dizide masum karakter olarak yalnızca bebek bireyler kaldı biliyorsunuz... Ancak hem RTÜK hem de izleyici özellikle Heves ve Giray'a bir dur deyince onların diziden gidişi netleşti.

Dizide masum karakter olarak yalnızca bebek bireyler kaldı biliyorsunuz... Ancak hem RTÜK hem de izleyici özellikle Heves ve Giray'a bir dur deyince onların diziden gidişi netleşti.

Ancak bu arada şöyle bir şey oldu, Doğa'nın Fatih'i özleme sinyallerini hep birlikte aldık!

Ancak bu arada şöyle bir şey oldu, Doğa'nın Fatih'i özleme sinyallerini hep birlikte aldık!

Yok "Onunla ilk tanıştığım yerde buldum kendimi", yok "Fatih olsa şöyle yapardı" gibi ifadelerle aldığımız sinyallerin sonunda yeni bölümde Fatih ve Doğa'yı bir arada göreceğimiz ortaya çıktı!

Yok "Onunla ilk tanıştığım yerde buldum kendimi", yok "Fatih olsa şöyle yapardı" gibi ifadelerle aldığımız sinyallerin sonunda yeni bölümde Fatih ve Doğa'yı bir arada göreceğimiz ortaya çıktı!

Ne dersiniz, Cemreto için bir araya gelen Doğa ve Fatih'in aşkları yeniden alevlenir ve bir araya getirilirler mi?

Ne dersiniz, Cemreto için bir araya gelen Doğa ve Fatih'in aşkları yeniden alevlenir ve bir araya getirilirler mi?

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