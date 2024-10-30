Gül Onat 'Lale Devri'nde Birlikte Rol Aldığı Serenay Sarıkaya Hakkında Duyulmamış İtiraflarda Bulundu!
Gül Onat 'Lale Devri'nde Birlikte Rol Aldığı Serenay Sarıkaya Hakkında Duyulmamış İtiraflarda Bulundu!
Uzun zamandır ekranlardan bir hayli uzak olan Gül Onat konuk olduğu Aramızda Kalmasın programında eski rol arkadaşı Serenay Sarıkaya hakkında itiraflarda bulundu.
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Sihirli Annem'in 'Perihan Peri'si Gül Onat rol aldığı her yapımı birkaç adım öne çıkarmayı başaran usta isimlerden biri.
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Son olarak 2017 yılında yayınlanan Klavye Delikanlıları dizisiyle ekranlara gelen usta oyuncu bu sefer de yaptığı açıklamalarla gündem oldu.
Aramızda Kalmasın programına konuk olan Onat, bir dönem Lale Devri dizisinde birlikte rol aldığı Serenay Sarıkaya hakkında konuştu.
"Lale Devri'nde Serenay Sarıkaya çok tutuktu. 'Bu kızı da nereden bulmuşlar. Eyvah, eyvah yandık' dedim. Ama beni şaşırttı" diyerek konuya girdi.
Gül Onat "Biz ona ördek derdik, dudakları böyleydi 👇🏻 Hep ördek hediye alırdım ona" diyerek güldürdü.
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Önceki gün New York'ta düzenlenen Amerikan Türk Topluluğu Galası’nda ödül alan eski rol arkadaşını öven Onat "Fakat o kadar büyük bir gelişme gösterdi ki her bölüm. Ve şimdi iftihar ediyorum onunla" diyerek gururunu paylaştı.
Serenay'la birlikte ABD’de ödül aldığı için tartışılan Hande Erçel için de açıklamalarda bulunan usta oyuncudan “Çok önem vermiyor işine. Bir çocuk var, onunla dünyayı geziyor. Bizim iş, çok emek istiyor" tepkisi geldi.
Gül Onat, daha önce de Serenay Sarıkaya hakkında konuşmuştu. O zamanki açıklamasında da "Serenay, vefalı değil. Aramaz ama ben onun başarılarını çok büyük ilgi ile izliyorum çok da beğeniyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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