Koşun Kaos Var: Bircan Bali, Kerimcan Durmaz'a Ağır Yüklenen Hülya Avşar'a 'Metres' Çıkışıyla Ateş Püskürdü!
Koşun Kaos Var: Bircan Bali, Kerimcan Durmaz'a Ağır Yüklenen Hülya Avşar'a 'Metres' Çıkışıyla Ateş Püskürdü!
Ünlü modacı Pınar Kerimoğlu’nun bu haftaki konuğu olan Bircan Bali, geçtiğimiz haftalarda Kerimcan Durmaz'ı programına çıkarıp fena yüklenen Hülya Avşar'a verdi veriştirdi!
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Uzun yıllardır magazin dünyasına dair her açıklaması ve iddiası apayrı bir olay olan Bircan Bali'yi tanımayan yoktur artık. Bir dönem ekranların vazgeçilmez magazin sunucusu olan Bali şimdilerde YouTube programlarıyla gündemden düşmüyor.
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Hem kendi programında hem de konuk olduğu programlardaki açıklamalarıyla kızılca kıyameti koparmayı seven Bali bu sefer de Pınar Kerimoğlu’nun misafiriydi.
Yine ağzını açıp gözünü yuman Bircan Bali'nin bu seferki hedefinde ise Hülya Avşar vardı. Bali, Avşar kızına ünlü fenomen Kerimcan Durmaz üzerinden yüklendi.
'Bir Hülya Avşar Sohbeti' adıyla bir YouTube programı sunan Avşar, geçtiğimiz haftalarda Kerimcan Durmaz'ı konuk almıştı. Hülya Avşar'ın Durmaz'a cinsel yönelimi, hem kadın hem de erkeklerle ilişkisi hakkındaki soruları "pes'" dedirtmişti.
Sorular karşısında zaman zaman yüzü düşen Durmaz, daha sonra Orkun Işıtmak'a konuk olmuştu. Işıtmak'ın "Sen Hülya Avşar'dan rahatsız oldun mu o gün?" sorusuyla patlayan Kerimcan, "Kendisini çok severim ama o an sormuş olduğu sorularla köşeye sıkıştırdı ve rahatsız etti beni. Ne diyeceğimi şaşırdım. O yüzden evet rahatsız oldum, manipüle oldum yani" demişti.
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Avşar'ın Kerimcan Durmaz’la yayınını izlediğini belirten Bircan Bali ise “Hülya Avşar markası var ya(!) Kerimcan’a fütursuzca, destursuzca şöyle sorular soruyordu: 'Alem biliyor senin eşcinsel olduğunu. Sen zaten eşcinsel bir çocuksun. Hiç kızlarla yattın mı?' Hülya Avşar olmasa, ağzının üstüne bir tane vuracağın sorular soruyor" diyerek ateş püskürdü.
"Sen kimsin ki bir insanın özel hayatı hakkında böyle fütursuzca sorular sorabiliyorsun? Sen eskiden Hülya Avşar’dın. Bu çocuklar yeni geldi diye mi kendinde bu cesareti bulabiliyorsun. O kadar utandım ki, Kerimcan'ı gururla izledim” diyerek devam etti:
“Ben de Hülya Avşar’a sormak istiyorum; Tanju Çolak ile birlikteyken ve Tanju evliyken bunu ailene nasıl anlattın? Bence eşcinsel olmak, metres olmaktan daha güzel. Hülya Avşar, evlileri sever” diyerek ağızları açık bıraktı.
Bali'nin bu sözlerinden sonra pek çok kişi eski defterleri açarken, Çiğdem Akman'a konuk olduğunda Mert Demir hakkında yaptığı "gay" yorumu masaya yatırıldı.
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Hadi gelen yorumlardan birkaçına da birlikte bakalım...
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