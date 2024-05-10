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Bircan Bali'den Serenay Sarıkaya'yla Aşk Yaşayan Mert Demir'in Cinsel Yönelimi Hakkında Olay Sözler!

Bircan Bali'den Serenay Sarıkaya'yla Aşk Yaşayan Mert Demir'in Cinsel Yönelimi Hakkında Olay Sözler!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
10.05.2024 - 17:28

Açıklamalarıyla yeni tartışmanın fitillerini ateşleyen Bircan Bali, Çiğdem Akman'ın YouTube kanalına konuk oldu. Serenay Sarıkaya'yla aşk yaşayan Mert Demir'in cinsel hayatı hakkında dikkat çeken iddialarda bulunan Bircan Bali sansür de yedi.

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Bir dönem Söylemezsem Olmaz adlı magazin programıda Arto ve Seren Serengil'le beraber sunuculuk yapan Bircan Bali yaptığı açıklamalarla olay olmaya devam ediyor.

Bir dönem Söylemezsem Olmaz adlı magazin programıda Arto ve Seren Serengil'le beraber sunuculuk yapan Bircan Bali yaptığı açıklamalarla olay olmaya devam ediyor.

Şu zamana kadar iddialarıyla ve ağır ithamlarıyla sayısız ünlüyü topa tuttuğuna şahit olduğumuz Bircan Bali yepyeni bir olayla gündeme geldi!

Şu zamana kadar iddialarıyla ve ağır ithamlarıyla sayısız ünlüyü topa tuttuğuna şahit olduğumuz Bircan Bali yepyeni bir olayla gündeme geldi!

Çiğdem Akman'ın YouTube kanalına konuk olan olaylı yorumcu Bircan Bali, bu sefer de oklarını gündemin öne çıkan çifti Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'e çevirdi.

Çiğdem Akman'ın YouTube kanalına konuk olan olaylı yorumcu Bircan Bali, bu sefer de oklarını gündemin öne çıkan çifti Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'e çevirdi.

Kısa bir hatırlatma da yapalım: popüler şarkıcı Mert Demir ve oyuncu Serenay Sarıkaya'nın aşkını duymayan yoktur. Kimileri bu ikilinin aşkının sadece PR olduğunu iddia ederken kimilerinin bu ilişkiye inancı tam.

Kısa bir hatırlatma da yapalım: popüler şarkıcı Mert Demir ve oyuncu Serenay Sarıkaya'nın aşkını duymayan yoktur. Kimileri bu ikilinin aşkının sadece PR olduğunu iddia ederken kimilerinin bu ilişkiye inancı tam.

İlk zamanlarda fazla gizlilik içinde yürütülen birlikteliğin ele ele görülmesinden sonra ikili hakkındaki iddialar da aldı başını yürüdü.

İlk zamanlarda fazla gizlilik içinde yürütülen birlikteliğin ele ele görülmesinden sonra ikili hakkındaki iddialar da aldı başını yürüdü.

Güzel oyuncu birlikteliklerinin yalnızca reklam olduğu yöndeki iddialara da tepki göstermiş ve “Böyle şeyler milattan öncede kalmadı mı? Gerçek hayatta böyle bir şey var mı? Bana çok komik ve inanması güç geliyor. Ben öyle yaşamıyorum.” diye çıkışmıştı.

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Programdaki sözleriyle yine gözleri üzeride toplayan Bircan Bali, Serenay ve Mert aşkının "PR" olduğunu söyleyenlerden oldu.

Programdaki sözleriyle yine gözleri üzeride toplayan Bircan Bali, Serenay ve Mert aşkının "PR" olduğunu söyleyenlerden oldu.

Akman, "Nuray Sayarı bana; 'onlar evlenecek hayatım' dedi" ifadelerini kullandıktan sonra kahkahaya boğulan Bali "Nuray ablayı çağır, beynine oksijen gitsin" dedi.

Akman, "Nuray Sayarı bana; 'onlar evlenecek hayatım' dedi" ifadelerini kullandıktan sonra kahkahaya boğulan Bali "Nuray ablayı çağır, beynine oksijen gitsin" dedi.

Akman konuğu Bali'ye "Niye olmaz mı?" diye bir soru yöneltince olanlar oldu. Bali de bu soruya 'Deli misin sen? Çocuk ... ayol' cevabını verdi ancak çocuk kelimesinden sonra söylediği "eşcinsel" kelimesi sansürlendi.

Akman konuğu Bali'ye "Niye olmaz mı?" diye bir soru yöneltince olanlar oldu. Bali de bu soruya 'Deli misin sen? Çocuk ... ayol' cevabını verdi ancak çocuk kelimesinden sonra söylediği "eşcinsel" kelimesi sansürlendi.

Hatta bu konu hakkında sıkça gündeme gelen Mert Demir cinsel yönelimi hakkında ilk kez konuşmuştu:

Olay iddialarda bulunan Bircan Bal, "Çok güzel bir PR çalışması. Bu PR çalışmasını yıllar önce büyük starlara da yaptılar. Çok da güzel işledi. Bu reklam çalışmasını başarılı buluyorum. Birbirlerine kuliste Mert'in kulisinde Serenay'ın ona 'hadi brocum ben gidiyorum' dediğini biliyorum'' ifadelerini kullandı.

Olay iddialarda bulunan Bircan Bal, "Çok güzel bir PR çalışması. Bu PR çalışmasını yıllar önce büyük starlara da yaptılar. Çok da güzel işledi. Bu reklam çalışmasını başarılı buluyorum. Birbirlerine kuliste Mert'in kulisinde Serenay'ın ona 'hadi brocum ben gidiyorum' dediğini biliyorum'' ifadelerini kullandı.

O anları da buradan izlyebilirsiniz:

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