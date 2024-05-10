Bircan Bali'den Serenay Sarıkaya'yla Aşk Yaşayan Mert Demir'in Cinsel Yönelimi Hakkında Olay Sözler!

Güzel oyuncu birlikteliklerinin yalnızca reklam olduğu yöndeki iddialara da tepki göstermiş ve “Böyle şeyler milattan öncede kalmadı mı? Gerçek hayatta böyle bir şey var mı? Bana çok komik ve inanması güç geliyor. Ben öyle yaşamıyorum.” diye çıkışmıştı.