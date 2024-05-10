Eski Sevgilisi Aleyna Eroğlu’nu Darp Ettiği İddia Edilen Batuhan Karadeniz'in Yargılanması Başladı!
Eski Sevgilisi Aleyna Eroğlu’nu Darp Ettiği İddia Edilen Batuhan Karadeniz'in Yargılanması Başladı!
Eski sevgilisi fenomen Feyza Aleyna Eroğlu’nu darp etmekle suçlanan eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in yargılanması başladı. Duruşmada olmayan Karadeniz eğer sonraki duruşmaya da katılmazsa hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verildi. İlk duruşmadan sonra Aleyna Eroğlu açıklamalarda bulundu.
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Bir dönem İşte Benim Stilim programında yarışmacı olan Aleyna Eroğlu, sosyal medya hesabından Beşiktaş ve Trabzonspor'da da forma giymiş eski futbolcu Batuhan Karadeniz tarafından şiddet gördüğünü iddia etmişti.
Gözyaşları içinde bir video paylaşan Eroğlu, "Çok çirkin ve iğrenç bir gece geçirdim. Kadına karşı şiddetin her türlüsüne çok karşıyım. Bu gördüğüm ilk şiddet değil" sözleriyle dikkat çekmişti.
Eroğlu'nun polis merkezinde verdiği ifadesi de kısa süre sonra ortaya çıkmıştı:
Avukatı aracılığıyla açıklamayı yapan Batuhan Karadeniz'in ifadelerinde de şunlar yer almıştı:
"Bu sırada 155 bizzat müvekkil tarafından aranarak olay yerine kolluk kuvvetleri davet edilmiş, kolluk kuvvetleri gelene kadar da müşteki olarak görünen şahıs tarafından tekmelenmesine rağmen hiçbir suretle kapı açılmamıştır."
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Sosyal medya fenomeni Aleyna Eroğlu'nun, eski futbolcu Batuhan Karadeniz tarafından otelde şiddete maruz bırakıldığı iddiasına yönelik açılan davanın ilk duruşması Anadolu 66. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün (10 Mayıs) gerçekleşti. Aleyna Eroğlu'nun duruşmada hazır bulunduğu görülürken, Batuhan Karadeniz'in duruşmaya katılmadığı belirtildi.
Duruşma sırasında söz sırası kendisine geçtikten sonra konuşan Eroğlu, Aleyna Eroğlu, "Sanıkla aramızda bir arkadaşlık ilişkimiz oldu. Olay günü sanığa daha önce vermiş olduğum borç parayı istemek için gitmiştim. O gün kendisi beni darbetti" dedi.
Mahkeme duruşmanın ardından kararını verdi. Davada sanık olarak yargılanan Batuhan Karadeniz’in "bir sonraki duruşmada hazır edilmesini, duruşmaya katılmaması durumunda ise hakkında yakalama kararı çıkarılmasına" karar verdi.
"Ben susmadım, susmayacağım" diyerek şikayetinden vazgeçmeyeceğini belirten Aleyna Eroğlu duruşmadan sonra ilk kez açıklama yaptı:
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın oluşturduğu iddianamede, Batuhan Karadeniz'in 21 Mart 2023 tarihinde Aleyna Eroğlu'nu, basit bir tıbbi müdahale ile iyileştirilebilecek bir durumda yaraladığı ifade edildi.
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