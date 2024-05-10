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Eski Sevgilisi Aleyna Eroğlu’nu Darp Ettiği İddia Edilen Batuhan Karadeniz'in Yargılanması Başladı!

Eski Sevgilisi Aleyna Eroğlu’nu Darp Ettiği İddia Edilen Batuhan Karadeniz'in Yargılanması Başladı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
10.05.2024 - 13:45

Eski sevgilisi fenomen Feyza Aleyna Eroğlu’nu darp etmekle suçlanan eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in yargılanması başladı. Duruşmada olmayan Karadeniz eğer sonraki duruşmaya da katılmazsa hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verildi. İlk duruşmadan sonra Aleyna Eroğlu açıklamalarda bulundu.

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Bir dönem İşte Benim Stilim programında yarışmacı olan Aleyna Eroğlu, sosyal medya hesabından Beşiktaş ve Trabzonspor'da da forma giymiş eski futbolcu Batuhan Karadeniz tarafından şiddet gördüğünü iddia etmişti.

Bir dönem İşte Benim Stilim programında yarışmacı olan Aleyna Eroğlu, sosyal medya hesabından Beşiktaş ve Trabzonspor'da da forma giymiş eski futbolcu Batuhan Karadeniz tarafından şiddet gördüğünü iddia etmişti.

Gözyaşları içinde bir video paylaşan Eroğlu, "Çok çirkin ve iğrenç bir gece geçirdim. Kadına karşı şiddetin her türlüsüne çok karşıyım. Bu gördüğüm ilk şiddet değil" sözleriyle dikkat çekmişti.

Gözyaşları içinde bir video paylaşan Eroğlu, "Çok çirkin ve iğrenç bir gece geçirdim. Kadına karşı şiddetin her türlüsüne çok karşıyım. Bu gördüğüm ilk şiddet değil" sözleriyle dikkat çekmişti.

Açıklamasının devamında da 'Kaçıncı kez şiddet gördüğümü sayamadım. Çok kötü bir ilişkiden çıktım. Düzelir diye bekledim, düzelmedi. Uzaklaştırma kararı aldırdım. Darp raporu alarak şikayetçi de oldum. Kadını benim evimin 7 dakika mesafesinde bir yere getirdi. Sen benden çıktın, ben senden ayrıldım. Çünkü ben daha fazla psikolojik ve bedensel şiddet görmek istemiyordum' demişti.

Eroğlu'nun polis merkezinde verdiği ifadesi de kısa süre sonra ortaya çıkmıştı:

Eroğlu'nun polis merkezinde verdiği ifadesi de kısa süre sonra ortaya çıkmıştı:

''Kendisine sevgili olduğumuz dönem parça parça 300 bin TL para verdim. Dekontları sunacağım. Kendisinden paramı istemek için uzun süre ulaşmak istedim fakat ulaşamadım. 21 Mart'ta 04:00 sıralarında Batuhan sosyal medyadan canlı yayın açtı. Bende bulunduğu otele paramı istemek için gitti. 

Kapıyı çaldım, açtı. Açar açmaz tokat attı, boğazımı sıktı. Kapıyı kapatırken sağ kolumu kapıya sıkıştırdı. Batuhan'a 'Buraya kavga etmeye gelmedim. İkimizde medeni insanız, zor durumdayım paramı geri ver' dedim. Bana 'Sana para mara vermem. Annenle yan yana ceza evinde yatacaksınız, çok ağlayacaksın, git o.. yap, annen seni pazarlasın' dedi. Bir müddet sonra polis ekibi geldi. Ben Batuhan'a karşı tehdit ve hakaret içerikli sözler söylemedim''

Detayları da bu içeriğimizde anlatmıştık sizlere:

Avukatı aracılığıyla açıklamayı yapan Batuhan Karadeniz'in ifadelerinde de şunlar yer almıştı:

Avukatı aracılığıyla açıklamayı yapan Batuhan Karadeniz'in ifadelerinde de şunlar yer almıştı:

'Bugün sosyal medya platformlarında ve ulusal basın yayın organlarında müvekkil Batuhan Karadeniz hakkında çıkan haberler ile ilgili açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. 21.03.2023 günü saat 04.00 sıralarında soruşturma dosyasında müşteki olarak görünen şahıs, müvekkilin konakladığı otele gelmiş, otel odasının kapısı çalınmıştır. Müvekkil tarafından kapı aralanmış, müşteki olarak görünen şahıs ayağını ve kolunu kapının arasına sokmak suretiyle içeriye girmeye çalışmış, müvekkil tarafından olayın daha fazla büyümemesi adına kapı kapatılmıştır. Kapının kapatılması üzerine tehdit ve hakaretler müvekkile yöneltilmiştir.'

"Bu sırada 155 bizzat müvekkil tarafından aranarak olay yerine kolluk kuvvetleri davet edilmiş, kolluk kuvvetleri gelene kadar da müşteki olarak görünen şahıs tarafından tekmelenmesine rağmen hiçbir suretle kapı açılmamıştır."

"Bu sırada 155 bizzat müvekkil tarafından aranarak olay yerine kolluk kuvvetleri davet edilmiş, kolluk kuvvetleri gelene kadar da müşteki olarak görünen şahıs tarafından tekmelenmesine rağmen hiçbir suretle kapı açılmamıştır."

'Müvekkil tarafından müşteki şahsa karşı herhangi bir müdahalede bulunulmamış olup, bu durum soruşturma safhasında toplanacak deliller ile de sabit hale gelecektir.' 'Müvekkil hakkında çıkan haberler ile ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmış olup, müvekkil de ilgili şahıstan davacı ve şikayetçi olmuştur. Soruşturma halen devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur.'

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Sosyal medya fenomeni Aleyna Eroğlu'nun, eski futbolcu Batuhan Karadeniz tarafından otelde şiddete maruz bırakıldığı iddiasına yönelik açılan davanın ilk duruşması Anadolu 66. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün (10 Mayıs) gerçekleşti. Aleyna Eroğlu'nun duruşmada hazır bulunduğu görülürken, Batuhan Karadeniz'in duruşmaya katılmadığı belirtildi.

Sosyal medya fenomeni Aleyna Eroğlu'nun, eski futbolcu Batuhan Karadeniz tarafından otelde şiddete maruz bırakıldığı iddiasına yönelik açılan davanın ilk duruşması Anadolu 66. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün (10 Mayıs) gerçekleşti. Aleyna Eroğlu'nun duruşmada hazır bulunduğu görülürken, Batuhan Karadeniz'in duruşmaya katılmadığı belirtildi.

Duruşma sırasında söz sırası kendisine geçtikten sonra konuşan Eroğlu, Aleyna Eroğlu, "Sanıkla aramızda bir arkadaşlık ilişkimiz oldu. Olay günü sanığa daha önce vermiş olduğum borç parayı istemek için gitmiştim. O gün kendisi beni darbetti" dedi.

Duruşma sırasında söz sırası kendisine geçtikten sonra konuşan Eroğlu, Aleyna Eroğlu, "Sanıkla aramızda bir arkadaşlık ilişkimiz oldu. Olay günü sanığa daha önce vermiş olduğum borç parayı istemek için gitmiştim. O gün kendisi beni darbetti" dedi.

Tanık olarak dinlenen isimlerden biri de resepsiyon görevlisi oldu.

Mahkeme duruşmanın ardından kararını verdi. Davada sanık olarak yargılanan Batuhan Karadeniz’in "bir sonraki duruşmada hazır edilmesini, duruşmaya katılmaması durumunda ise hakkında yakalama kararı çıkarılmasına" karar verdi.

Mahkeme duruşmanın ardından kararını verdi. Davada sanık olarak yargılanan Batuhan Karadeniz’in "bir sonraki duruşmada hazır edilmesini, duruşmaya katılmaması durumunda ise hakkında yakalama kararı çıkarılmasına" karar verdi.

"Ben susmadım, susmayacağım" diyerek şikayetinden vazgeçmeyeceğini belirten Aleyna Eroğlu duruşmadan sonra ilk kez açıklama yaptı:

"Ben susmadım, susmayacağım" diyerek şikayetinden vazgeçmeyeceğini belirten Aleyna Eroğlu duruşmadan sonra ilk kez açıklama yaptı:

'Hala şikayetim devam ediyor. Bu durumda mağdur olan herkese umarım bir nebzede olsa öncü olabilirim. İçerik daha önce sosyal medyada ve basında konuşulmuştu. Tehdit, hakaret, darp ve sürekli olarak sosyal medyada gönderme yapmaya devam ediyor. Ben hukuki süreci başlattım. Adalete güveniyorum.'

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın oluşturduğu iddianamede, Batuhan Karadeniz'in 21 Mart 2023 tarihinde Aleyna Eroğlu'nu, basit bir tıbbi müdahale ile iyileştirilebilecek bir durumda yaraladığı ifade edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın oluşturduğu iddianamede, Batuhan Karadeniz'in 21 Mart 2023 tarihinde Aleyna Eroğlu'nu, basit bir tıbbi müdahale ile iyileştirilebilecek bir durumda yaraladığı ifade edildi.

İddianamede, Batuhan Karadeniz'in 'Kasten yaralama' ve 'Zincirleme tehdit' suçlarından dolayı 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

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