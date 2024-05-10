Eski Sevgilisi Aleyna Eroğlu’nu Darp Ettiği İddia Edilen Batuhan Karadeniz'in Yargılanması Başladı!

Açıklamasının devamında da 'Kaçıncı kez şiddet gördüğümü sayamadım. Çok kötü bir ilişkiden çıktım. Düzelir diye bekledim, düzelmedi. Uzaklaştırma kararı aldırdım. Darp raporu alarak şikayetçi de oldum. Kadını benim evimin 7 dakika mesafesinde bir yere getirdi. Sen benden çıktın, ben senden ayrıldım. Çünkü ben daha fazla psikolojik ve bedensel şiddet görmek istemiyordum' demişti.