"Gözleri Kömür, Gömleği Nakış": Mabel Matiz'in Kömür Adlı Yeni Şarkısı Birçok Parçanın Pabucunu Dama Attı!

Gel bana güzel, üstüme seril

Yalnız uyuyamaz bu ten

Sen bana inan, gizli de kalır

Aramızda olan biten

Gözleri kömür, gömleği nakış

Katlime yaman bi' ferman her bakış

Çok oyalama, bu ömrüme yetiş

Yurduna kavuş, di gel

Sar beni biraz, derdime dokun

Gönlüm hep ayaz, yolları yokuş

Gelse bi' bahar, geçse de bu kış

Fikrime alış, di gel

Kandıramadım kendimi benim canım

Sensiz olamam ki, gurbet bak her yanım

Mektubumu yaktım da verdim, almadın

Gel de şunun adını bi' koyalım

Olduramadım bu bahtı sev, sarıl hemen

Gözlerimde tütüyo' kara gülümsemеn

Sen'le yaşarım ben azı çoğu dеmem

Gençliğimiz var, dalda yasemen

Gençliğimiz var, dalda yasemen

Çok da yaşadım ben deli dolu

Sen gibi görmedim yeter

Yakmadı inan böylesi ağıt

Gönlüm yine de yok sitem

Gözleri kömür, gömleği nakış

Katlime yaman bi' ferman her bakış

Çok oyalama, bu ömrüme yetiş

Yurduna kavuş, di gel

Sar beni biraz, derdime dokun

Gönlüm hep ayaz, yolları yokuş

Gelse bi' bahar, geçse de bu kış

Fikrime alış, di gel

Kandıramadım kendimi benim canım

Sensiz olamam ki, gurbet bak her yanım

Mektubumu yaktım da verdim, almadın

Gel de şunun adını bi' koyalım

Olduramadım bu bahtı sev, sarıl hemen

Gözlerimde tütüyo' kara gülümsemen

Sen'le yaşarım ben azı çoğu demem

Gençliğimiz var, dalda yasemen

Gençliğimiz var, dalda yasemen