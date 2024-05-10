"Gözleri Kömür, Gömleği Nakış": Mabel Matiz'in Kömür Adlı Yeni Şarkısı Birçok Parçanın Pabucunu Dama Attı!
"Gözleri Kömür, Gömleği Nakış": Mabel Matiz'in Kömür Adlı Yeni Şarkısı Birçok Parçanın Pabucunu Dama Attı!
Sesiyle milyonları mest eden Mabel Matiz müzik dünyasına sürdüğü her parçasıyla yüreklerimizin en derin noktalarına ulaşmayı başarıyor. Ünlü şarkıcı daha önce minik bir kesitini söylediği 'Kömür' adlı yeni şarkısını dinleyenlerin beğenisine sundu. Mabel Matiz'in yine duygu seline sürükleyen şarkısına gelen yorumlar da aldı başını gitti..
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Türk müziğinin en güçlü isimlerinden biri arasına girdikten sonra, hepimize tarifsiz duygular yaşatan Mabel Matiz, büyülü ve bir o kadar da güçlü sesiyle kariyerindeki çıtayı yükseltmeye devam ediyor.
Var olanları dinlemekten bir an olsun vazgeçirmeten ama bir taraftan da yenilerinin yolunu gözleten başarılı şarkıcı geçtiğimiz haftalarda İbrahim Selim'in programına konuk olmuştu.
Programın bir bölümünde yeni şarkısının müjdesini veren Mabel Matiz parçasından okuduğu kesitle hepimizi heyecanlandırmıştı.
Her geçen gün hayran kitlesini arttıran Mabel Matiz söz ve müziği yine kendisine ait olan "Kömür" adlı şarkısını 10 Mayıs Cuma günü müzikseverlerle buluşturdu.
Yalnızca birkaç saat içinde binlerce kez dinlenen şarkının sözleri duyanlar da "Mabel Matiz yine kalemini konuşturmuş" demeden de geçemedi.
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Hadi gelin Mabel Matiz'in taze çıkan şarkısı Kömür'e dinleyip de neler hissettiklerini sosyal medyada paylaşanların yorumlarına beraber bakalım...
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Aranızda "Kömür" şarkısını dinlemeyen ya da yeniden dinlemek isteyen varsa, buyursunlar:
Sizler için Mabel Matiz'in yeni parçası 'Kömür'ün şarkı sözlerini buraya bırakalım:
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