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"Gözleri Kömür, Gömleği Nakış": Mabel Matiz'in Kömür Adlı Yeni Şarkısı Birçok Parçanın Pabucunu Dama Attı!

"Gözleri Kömür, Gömleği Nakış": Mabel Matiz'in Kömür Adlı Yeni Şarkısı Birçok Parçanın Pabucunu Dama Attı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
10.05.2024 - 11:15

Sesiyle milyonları mest eden Mabel Matiz müzik dünyasına sürdüğü her parçasıyla yüreklerimizin en derin noktalarına ulaşmayı başarıyor. Ünlü şarkıcı daha önce minik bir kesitini söylediği 'Kömür' adlı yeni şarkısını dinleyenlerin beğenisine sundu. Mabel Matiz'in yine duygu seline sürükleyen şarkısına gelen yorumlar da aldı başını gitti..

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Türk müziğinin en güçlü isimlerinden biri arasına girdikten sonra, hepimize tarifsiz duygular yaşatan Mabel Matiz, büyülü ve bir o kadar da güçlü sesiyle kariyerindeki çıtayı yükseltmeye devam ediyor.

Türk müziğinin en güçlü isimlerinden biri arasına girdikten sonra, hepimize tarifsiz duygular yaşatan Mabel Matiz, büyülü ve bir o kadar da güçlü sesiyle kariyerindeki çıtayı yükseltmeye devam ediyor.

Var olanları dinlemekten bir an olsun vazgeçirmeten ama bir taraftan da yenilerinin yolunu gözleten başarılı şarkıcı geçtiğimiz haftalarda İbrahim Selim'in programına konuk olmuştu.

Var olanları dinlemekten bir an olsun vazgeçirmeten ama bir taraftan da yenilerinin yolunu gözleten başarılı şarkıcı geçtiğimiz haftalarda İbrahim Selim'in programına konuk olmuştu.

Programın bir bölümünde yeni şarkısının müjdesini veren Mabel Matiz parçasından okuduğu kesitle hepimizi heyecanlandırmıştı.

Her geçen gün hayran kitlesini arttıran Mabel Matiz söz ve müziği yine kendisine ait olan "Kömür" adlı şarkısını 10 Mayıs Cuma günü müzikseverlerle buluşturdu.

Her geçen gün hayran kitlesini arttıran Mabel Matiz söz ve müziği yine kendisine ait olan "Kömür" adlı şarkısını 10 Mayıs Cuma günü müzikseverlerle buluşturdu.

Yalnızca birkaç saat içinde binlerce kez dinlenen şarkının sözleri duyanlar da "Mabel Matiz yine kalemini konuşturmuş" demeden de geçemedi.

Yalnızca birkaç saat içinde binlerce kez dinlenen şarkının sözleri duyanlar da "Mabel Matiz yine kalemini konuşturmuş" demeden de geçemedi.
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Hadi gelin Mabel Matiz'in taze çıkan şarkısı Kömür'e dinleyip de neler hissettiklerini sosyal medyada paylaşanların yorumlarına beraber bakalım...

Hadi gelin Mabel Matiz'in taze çıkan şarkısı Kömür'e dinleyip de neler hissettiklerini sosyal medyada paylaşanların yorumlarına beraber bakalım...
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Aranızda "Kömür" şarkısını dinlemeyen ya da yeniden dinlemek isteyen varsa, buyursunlar:

Sizler için Mabel Matiz'in yeni parçası 'Kömür'ün şarkı sözlerini buraya bırakalım:

Sizler için Mabel Matiz'in yeni parçası 'Kömür'ün şarkı sözlerini buraya bırakalım:

Gel bana güzel, üstüme seril

Yalnız uyuyamaz bu ten

Sen bana inan, gizli de kalır

Aramızda olan biten

Gözleri kömür, gömleği nakış

Katlime yaman bi' ferman her bakış

Çok oyalama, bu ömrüme yetiş

Yurduna kavuş, di gel

Sar beni biraz, derdime dokun

Gönlüm hep ayaz, yolları yokuş

Gelse bi' bahar, geçse de bu kış

Fikrime alış, di gel

Kandıramadım kendimi benim canım

Sensiz olamam ki, gurbet bak her yanım

Mektubumu yaktım da verdim, almadın

Gel de şunun adını bi' koyalım

Olduramadım bu bahtı sev, sarıl hemen

Gözlerimde tütüyo' kara gülümsemеn

Sen'le yaşarım ben azı çoğu dеmem

Gençliğimiz var, dalda yasemen

Gençliğimiz var, dalda yasemen

Çok da yaşadım ben deli dolu

Sen gibi görmedim yeter

Yakmadı inan böylesi ağıt

Gönlüm yine de yok sitem

Gözleri kömür, gömleği nakış

Katlime yaman bi' ferman her bakış

Çok oyalama, bu ömrüme yetiş

Yurduna kavuş, di gel

Sar beni biraz, derdime dokun

Gönlüm hep ayaz, yolları yokuş

Gelse bi' bahar, geçse de bu kış

Fikrime alış, di gel

Kandıramadım kendimi benim canım

Sensiz olamam ki, gurbet bak her yanım

Mektubumu yaktım da verdim, almadın

Gel de şunun adını bi' koyalım

Olduramadım bu bahtı sev, sarıl hemen

Gözlerimde tütüyo' kara gülümsemen

Sen'le yaşarım ben azı çoğu demem

Gençliğimiz var, dalda yasemen

Gençliğimiz var, dalda yasemen

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