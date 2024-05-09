Mabel Matiz, Uyuşturucudan Gözaltına Alınıp Serbest Bırakılan Kalben'e Destek Çıktı
Mabel Matiz, Uyuşturucudan Gözaltına Alınıp Serbest Bırakılan Kalben'e Destek Çıktı
Ünlü şarkıcı Kalben'in İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınması gündemde bomba etkisi yarattı adeta. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kalben hakkında sayısız paylaşım yapıldı. Birbirinden eşsiz şarkılarıyla adeta ruhumuza dokunmayı başaran Mabel Matiz ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Kalben'e destek oldu.
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Dinleyenlerin gönlünü fetheden şarkılara imza atan Kalben güçlü sesi ve marjinal tarzıyla sıkça gündem olurken yaptığı açıklamalarıyla da adından söz ettiriyordu.
Ünlü şarkıcı Kalben önceki gün (8 Mayıs) Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul Beyoğlu'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alındığı haberi büyük ses getirdi.
Baskın sırasında evindeki uyuşturucuyu balkondan attığı ortaya çıkan Kalben'in yaşadığı yerden 3 parça halinde toplam ağırlığı 15 gram olan uyuşturucu skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınıp emniyete getirildikten sonra verdiği ilk ifadesinde "Satıcı değil, içiciyim" diyen ünlü şarkıcı adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Yurt dışına çıkış yasağı konularak adliyeye sevki gerçekleştirilen Kalben adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Kalben'in uyuşturucu operasyonu sonrası gözaltına alınması ardından da adli kontrol şartıyla serbest bırakılması sosyal medyanın da gündemine damga vurdu.
Kalben'in serbest bırakılmasından sonra da hızla artan paylaşımlardan birini de başarılı şarkıcı Mabel Matiz yaptı.
Duygu yüklü şarkılarıyla dinleyenleri mest eden Mabel Matiz, Instagram hesabından Kalben'in "Kasımpatılar" şarkısını paylaştı.
Arkadaşına destek olan paylaşımına "Kalbim❤️" notunu düşen Mabel Matiz'den "Seni çok seviyoruz" mesajı da geldi.
Mabel Matiz'in hem meslektaşı hem de arkadaşı olan Kalben'e destek mesajını da buraya bırakıyoruz...
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