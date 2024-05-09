Mabel Matiz, Uyuşturucudan Gözaltına Alınıp Serbest Bırakılan Kalben'e Destek Çıktı

Ünlü şarkıcı Kalben'in İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınması gündemde bomba etkisi yarattı adeta. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kalben hakkında sayısız paylaşım yapıldı. Birbirinden eşsiz şarkılarıyla adeta ruhumuza dokunmayı başaran Mabel Matiz ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Kalben'e destek oldu.