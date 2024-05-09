O Ses Türkiye'deki Yarışmacısı Nutsa Buzaladze'yi Eurovision'da Gören Hadise'den Büyük Destek Geldi!
O Ses Türkiye'deki Yarışmacısı Nutsa Buzaladze'yi Eurovision'da Gören Hadise'den Büyük Destek Geldi!
2015 senesinde yılında O Ses Türkiye yarışmasına katılıp, performansıyla ağızları açık bırakan Nutsa Buzaladze finale kalmadan elenmişti. Hadise'yle düet yapıp onun takımına giren Nutsa yarışmadan sonra kariyerinde inanılmaz yükseliş gösterdi. 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Gürcistan'ı temsil edecek olan Nutsa'ya en büyük destek eski takım kaptanı Hadise'den geldi.
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Her sezonuyla dikkatleri üzerine çeken O Ses Türkiye yarışmasının 2015 yarışmacılarından biri de Nutsa Buzaladze olmuştu, belki kendisini hatırlayanlar vardır.
Güçlü sesiyle Lady Marmalade şarkısını söyleyen Nutsa o dönemin jüri üyeleri Murat Boz, Gökhan ve Hakan Özoğuz, Hadise ve Ebru Gündeş tarafından tam not almıştı.
Murat Boz'un teklifi sonrası Nutsa'yla beraber düet yapan Hadise, sahnedeki yarışmacıda bir dünya starı havası olduğunu söylemişti.
İkilinin unutulmaz düetini izlemek isteyenler içinde böyle bırakalım...
Bu etkileyici performanstan sonra karar anına geçen Nutsa, "seni kendime benzettim" diyen Hadise'nin takımına girmişti.
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Hadise'nin takımındaki Nutsa Buzalade yarışmanın ilerleyen bölümlerinde Gökhan ve Hakan'ın yarışmacısı Alpaslan Adsay'la çapraz eşleşmelerde karşı karşıya gelmişti.
Alpaslan Adsay %56 oy alması karşısında Nutsa Buzalade'nin %46 oranında oy alınca finale kalamadan elenmiş oldu.
Yarışmadan elendikten tam sekiz sene sonra Amerika'nın en büyük müzik yarışması American Idol'da gördüğümüz Nutsa burada hem son 12'ye kalmış hem de dünyaca ünlü şarkıcı Kylie Minogue ile düet yapmıştı.
Kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Nutsa bugün İsveç'in Malmö kentinde yapılan 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Gürcistan'ı temsil ediyor.
Uzun yıllardır Türkiye'nin katılmadığı Eurovision'da 11 numarada yer alan Nutsa Buzaladze "Firefighter" adlı şarkısıyla yarışmada mücadele ediyor.
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Eski yarışmacısını izleyenleri hayran bırakan türdeki sahne performansıyla beraber Eurovision'da gören Hadise'den anlamlı bir destek geldi.
"Benim 'O Ses Türkiye' yarışmacılarım şaka mı?" diyerek Nutsa'nın performansı paylaşan Hadise "kalbim seninle" ifadesini de kullandı.
Nutsa'nın sosyal medya hesabından paylaştığı performansının bir kısmını da buraya bırakıyoruz
Hadise'nin paylaşımına kayıtsız kalmayan Nutsa'dan "Seni seviyorum" mesajı geldi. Hadise de Eurovision 2024'teki eski yarışmacısına için oy istedi.
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