O Ses Türkiye'deki Yarışmacısı Nutsa Buzaladze'yi Eurovision'da Gören Hadise'den Büyük Destek Geldi!

2015 senesinde yılında O Ses Türkiye yarışmasına katılıp, performansıyla ağızları açık bırakan Nutsa Buzaladze finale kalmadan elenmişti. Hadise'yle düet yapıp onun takımına giren Nutsa yarışmadan sonra kariyerinde inanılmaz yükseliş gösterdi. 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Gürcistan'ı temsil edecek olan Nutsa'ya en büyük destek eski takım kaptanı Hadise'den geldi.