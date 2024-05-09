Eurovision'da Gürcistan'ı Temsil Eden Yarışmacının O Ses Türkiye'ye Katıldığı Ortaya Çıktı!
Eurovision'da Gürcistan'ı Temsil Eden Yarışmacının O Ses Türkiye'ye Katıldığı Ortaya Çıktı!
Uzun yıllardır katılmadığımız Eurovision'da bu sene 2003 şampiyonu Sertab Erener sahne aldı. Bu sayede duygusal anlar yaşadığımız yarışmada O Ses Türkiye'ye katılmış bir yarışmacının olduğu ortaya çıktı!
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Gelmiş geçmiş en büyük müzik yarışması olarak kabul edilen Eurovision bu sene İsveç'te düzenleniyor.
En son 2013 yılında katıldığımız Eurovision'da, 2003 yılında Everyway That I Can yarışmasıyla birinciliği ülkemize getiren Sertab Erener sahne aldı.
Biz Sertab Erener'i hayranlıkla izlerken tanıdık bir isim daha gözümüze çarptı!
Yarışmada Gürcistan'ı temsil eden Nutsa bize bir yerlerden tanıdık gelse de nereden olduğunu çıkaramıyorduk.
Tam bunun üstüne düşünürken Hadise'den gelen paylaşımla aydınlandık. Nutsa, 2015'te O Ses Türkiye'ye katılmış ve Hadise'nin takımında yarışmıştı!
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Görüntüsü bütünüyle değişen yarışmacıyı tanımak çok da kolay olmadı elbette.
O Ses Türkiye'de çapraz düellolarda elenen Nutsa, bakalım Eurovision'u kazanabilecek mi?
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