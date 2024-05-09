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Survivor All Star'da Kaptanlık Oyunu Sonunda Haftanın Yeni Takımları Belli Oldu!

Survivor All Star'da Kaptanlık Oyunu Sonunda Haftanın Yeni Takımları Belli Oldu!

survivor
themyscira - Misafir Editör
09.05.2024 - 23:39

Survivor All Star'da büyük finale 1 ay kala takımlar değişti! İki yarışmacının kaptan olup kendi takımını seçtiği Survivor'da yeni takımlarda kimler yer aldı?

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Survivor All Star'da kıyasıya süren mücadelenin ardından yarışmaya veda eden isim Furkan oldu.

Survivor All Star'da kıyasıya süren mücadelenin ardından yarışmaya veda eden isim Furkan oldu.

Furkan'ın elenmesinin ardından yarışmacılar bireysel olarak kaptanlık için yarıştılar.

Furkan'ın elenmesinin ardından yarışmacılar bireysel olarak kaptanlık için yarıştılar.

Bu haftanın kaptanları Merve ve Damla Can oldu.

Bu haftanın kaptanları Merve ve Damla Can oldu.

Yeni Kırmızı takım Merve, Nefise, Nagihan, Ogeday, Özgür, Yunus Emre ve Sercan'dan oluşurken;

Yeni Kırmızı takım Merve, Nefise, Nagihan, Ogeday, Özgür, Yunus Emre ve Sercan'dan oluşurken;

Mavi takımda Damla Can, Seda, Atakan, Batuhan, Hilmi Cem ve Aleyna yer aldı.

Mavi takımda Damla Can, Seda, Atakan, Batuhan, Hilmi Cem ve Aleyna yer aldı.

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