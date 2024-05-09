Neresi Olduğuna Çok Şaşıracaksınız: Kızılcık Şerbeti'nde Ünalların Ofisi İfşa Oldu!
Neresi Olduğuna Çok Şaşıracaksınız: Kızılcık Şerbeti'nde Ünalların Ofisi İfşa Oldu!
Kaynak: https://www.tiktok.com/@cantasirtinda...
Kızılcık Şerbeti'nde dizide ne olacağı kadar dizinin çekildiği mekanlar da merak konusu oluyor. Daha önce Sönmez'in evinin ifşa olduğu dizide bu kez Ünalların ofisi ortaya çıktı!
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Cuma akşamları güçlü rakiplerine rağmen zirveden düşmeyen Kızılcık Şerbeti, karakterleri ve olaylarıyla çok konuşuluyor.
Her bölümü ayrı bir kaos olan Kızılcık Şerbeti'nde neler yaşanacağı kadar mekanlar da merak konusu olmaya devam ediyor.
Daha önce Kıvılcım ve ailesinin oturduğu ev ifşa olmuş ve büyük ilgi çekmişti.
Bu kez de bir TikTok kullanıcısı Ünalların ofisinin nerede olduğunu ifşa etti!
Meğer Kızılcık Şerbeti'nde Ünalların ofisi Salt Galata adlı sanat merkeziymiş.
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Beyoğlu'nda bulunan Salt Galata Sanat Merkezi'nde sergi alanı, kafesi ve ücretsiz Wi-Fi bulunan kütüphanesiyle eski bir banka binasında bulunuyor.
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