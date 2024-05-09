Kızıl Goncalar Cüneyd ve Zeynep'in Kamera Arkasından Görüntüleri Paylaşıldı!
Kızıl Goncalar Cüneyd ve Zeynep'in Kamera Arkasından Görüntüleri Paylaşıldı!
Now TV resmi X hesabından Kızıl Goncalar'ın sevilen ikilisi Cüneyd (Mert Yazıcıoğlu) ve Zeynep (Mina Demirtaş)'in kamera arkası görüntüleri paylaşıldı.
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Now Tv'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar her yeni bölümü ile nefesleri kesiyor.
Seyircinin heyecanla beklediği yeni bölümden fragman gelmişti. İzleyenler şimdiden Pazartesi günü için merakta.
Yeni bölümden kareler kanalın hesabından geldi. Cüneyd ile Zeynep aşkını ekranda izlemek isteyenler için kamera arkası heyecanı ikiye katladı.
Sosyal medyada Zeynep'in yaşı küçük olduğu için Cüneyd ile aşkına tepki gösterenlerin yanı sıra ikilinin saf duyguları olduğunu savunanlar da var.
Cüneyd karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu ile dizide Zeynep'i oynayan Mina Demirtaş'ın fotoğrafı onlarca yorum aldı.
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İşte o fotoğraf👇🏻
Now'un paylaşımı👇🏻
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