Astrolog Nuray Sayarı'dan Nur Viral'e Kritik Açıklama: "Çarşamba Saat 06:21'de..."

Son zamanlarda seçim analizleriyle dikkatleri üzerine çeken tanınmış astrolog Nuray Sayarı, Nur Viral'in Beyaz Tv'de yayınlanan 'Hayatta Her Şey Var' isimli programına katıldı. Sayarı'nın belirttiği tarih ve saat, astroloji meraklılarını büyük bir heyecana sürükledi.