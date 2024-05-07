Astrolog Nuray Sayarı'dan Nur Viral'e Kritik Açıklama: "Çarşamba Saat 06:21'de..."
Astrolog Nuray Sayarı'dan Nur Viral'e Kritik Açıklama: "Çarşamba Saat 06:21'de..."
Kaynak: https://www.mynet.com/carsamba-sabah-...
Son zamanlarda seçim analizleriyle dikkatleri üzerine çeken tanınmış astrolog Nuray Sayarı, Nur Viral'in Beyaz Tv'de yayınlanan 'Hayatta Her Şey Var' isimli programına katıldı. Sayarı'nın belirttiği tarih ve saat, astroloji meraklılarını büyük bir heyecana sürükledi.
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Ünlü astrolog Nuray Sayarı, Nur Viral'in Beyaz Tv'de hafta içi her gün yayınlanan 'Hayatta Her Şey Var' programına konuk oldu.
Son zamanlarda seçim yorumlarıyla sıkça gündeme gelen Sayarı, bu kez de yaptığı astrolojik uyarılarla dikkatleri üzerine çekti.
Astrolojiye ilgi duyanları heyecanlandıran açıklamalar yapan Nuray Sayarı, belirli bir tarih ve saat vererek izleyicilerini uyardı.
Sayarı, "Hepimizin kalbinde bir bahar havası başlıyor. Çarşamba sabahı güçlü bir yeni ayı boğa burcunda yaşayacağız. Taşların yerinden oynayacağı bir haftadayız. Özel bir haftadayız." şeklinde konuştu.
Sayarı, astrolojik uyarılarına şu şekilde devam etti: "Öncelikle sabah saat 08:50'den gece 00:42'ye kadar ay boşlukta kalacak. Ani kararlar vermeyin, imajınızı değiştirmeye kalkmayın, peşin hükümlü olmayın, dengede kalın.
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"Çarşamba sabahı, saat 06:21'de yeni ay boğa burcunda oluşuyor. Fırsatlarla dolu bir yeni ay yaşayacağız. Bu saatten itibaren dileklerinizi dileyin. Bu saatten itibaren dileyeceğiz dilekler hayatınızda kalıcı olacak."
"Boğa demek huzur demek, boğa demek beş duyusunu kullanmak demek, kokuyu alabilmek demek, lezzetin farkında olmak demek, hayatı tadabilmek demek. Dolayısıyla bu hafta çok özel olacak."
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woooaaauuuw, yeah, kıreyzii
gene çıkmış bu dolandırıcı botokslu teyze murat kurum kazanmıştı değil mi teyze.