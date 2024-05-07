Teşkilat'a Diziden Ayrılan Murat Yıldırım'ın Ardından Yeni Oyuncu Geliyor!
Teşkilat'a Diziden Ayrılan Murat Yıldırım'ın Ardından Yeni Oyuncu Geliyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/t...
Murat Yıldırım 2 sezon rol aldığı Teşkilat dizisinden ayrılmıştı, ünlü oyuncunun ardından diziye yeni bir oyuncu transferi yapılacak. İşte o isim...
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TRT'nin popüler dizisi Teşkilat, Tims&B prodüksiyon şirketi tarafından hazırlanan ve Pazar geceleri izleyiciyle buluşan bir yapım.
5. sezonuyla da ekranlarda olmaya devam edecek olan dizi, Burak Arlıel yönetmenliğinde ve Teşkilat Yazı Grubu tarafından yazılan bir senaryoya sahip.
Başrol oyuncusu Murat Yıldırım, dizinin 111. bölümünde, 9 Haziran'da yayınlanacak olan bölümle birlikte diziden ayrılıyor.
Yapım şirketi, dizinin yeni başrol oyuncusu için Söz dizisinde unutulmaz bir performans sergileyen Tolga Sarıtaş'a teklif götürdü.
Sarıtaş, nişanlısı Zeynep Mayruk ile Haziran ayında evlenmeye hazırlanıyor ve son zamanlarda bir televizyon dizisi yapacağını ve kendisini heyecanlandıran bir projeyi değerlendirdiğini belirtmişti.
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Eğer Tolga Sarıtaş, Teşkilat dizisiyle anlaşırsa, Söz dizisindeki eski rol arkadaşı Aybüke Pusat ile yolları yeniden kesişmiş olacak.
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