Ünlü Astrolog Dinçer Güner "Herkese İlaç Gibi Gelecek" Diyerek Boğa Yeni Ayına İşaret Etti

Astrolojik olayların en meşhuru Merkür retrosu, geçtiğimiz günlerde sona erdi. Şimdi önümüzde ne var diye düşünürken imdadımıza ünlü astrolog Dinçer Güner yetişti. Güner, Boğa yeni ayının geleceğini duyurdu.

Peki Boğa yeni ayında neler yaşanacak?