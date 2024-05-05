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Ünlü Astrolog Dinçer Güner "Herkese İlaç Gibi Gelecek" Diyerek Boğa Yeni Ayına İşaret Etti

Ünlü Astrolog Dinçer Güner "Herkese İlaç Gibi Gelecek" Diyerek Boğa Yeni Ayına İşaret Etti

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
05.05.2024 - 10:38

Astrolojik olayların en meşhuru Merkür retrosu, geçtiğimiz günlerde sona erdi. Şimdi önümüzde ne var diye düşünürken imdadımıza ünlü astrolog Dinçer Güner yetişti. Güner, Boğa yeni ayının geleceğini duyurdu.

Peki Boğa yeni ayında neler yaşanacak?

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Astroloji meraklılarının yakından takip ettiği Merkür retrosu, Nisan ayında sona erdi.

Astroloji meraklılarının yakından takip ettiği Merkür retrosu, Nisan ayında sona erdi.

Yılda yaklaşık 4 kez meydana gelen bu retro, özellikle iletişim konularında karşımıza çıkıyor. Nisan ayında sona eren Merkür retrosu, yerini elbette başka astrolojik olaylara bıraktı.

Gezegenlerin hareketlerinin farklı burçları farklı düzeylerde etkilediğine inanılıyor. Şimdilerde ise burçları yepyeni bir dönem bekliyor.

Gezegenlerin hareketlerinin farklı burçları farklı düzeylerde etkilediğine inanılıyor. Şimdilerde ise burçları yepyeni bir dönem bekliyor.

Boğa yeni ayı, 8 Mayıs itibarıyla hayatlarımızda etkisini göstermeye başlayacak.

Peki Boğa yeni ayında neler olacak? Merak edilen sorunun cevabını ünlü astrolog Dinçer Güner veriyor.

Peki Boğa yeni ayında neler olacak? Merak edilen sorunun cevabını ünlü astrolog Dinçer Güner veriyor.

8 Mayıs'da başlayacak olan Boğa yeni ayı, 'acayip büyük fırsatlar, süper şanslar, gani gani para, süper evler, sevinecek bir sürü olay' ile geliyor Dinçer Güner'e göre.

"Herkese ilaç gibi gelecek" olan bu Boğa yeni ayında emeklerinizin karşılığını alabilir, ilişkilerinizde iyileşmeler yaşayabilir, sıkıntı çektiğiniz konularda rahat bir nefes alabilirsiniz.

"Herkese ilaç gibi gelecek" olan bu Boğa yeni ayında emeklerinizin karşılığını alabilir, ilişkilerinizde iyileşmeler yaşayabilir, sıkıntı çektiğiniz konularda rahat bir nefes alabilirsiniz.

Özellikle Nisan ayında meydana gelen retrodan sonra, herkese ilaç gibi gelecek. 👇🏻

Özellikle Nisan ayında meydana gelen retrodan sonra, herkese ilaç gibi gelecek. 👇🏻
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