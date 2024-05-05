Ünlü Astrolog Dinçer Güner "Herkese İlaç Gibi Gelecek" Diyerek Boğa Yeni Ayına İşaret Etti
Ünlü Astrolog Dinçer Güner "Herkese İlaç Gibi Gelecek" Diyerek Boğa Yeni Ayına İşaret Etti
Astrolojik olayların en meşhuru Merkür retrosu, geçtiğimiz günlerde sona erdi. Şimdi önümüzde ne var diye düşünürken imdadımıza ünlü astrolog Dinçer Güner yetişti. Güner, Boğa yeni ayının geleceğini duyurdu.
Peki Boğa yeni ayında neler yaşanacak?
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Astroloji meraklılarının yakından takip ettiği Merkür retrosu, Nisan ayında sona erdi.
Gezegenlerin hareketlerinin farklı burçları farklı düzeylerde etkilediğine inanılıyor. Şimdilerde ise burçları yepyeni bir dönem bekliyor.
Peki Boğa yeni ayında neler olacak? Merak edilen sorunun cevabını ünlü astrolog Dinçer Güner veriyor.
"Herkese ilaç gibi gelecek" olan bu Boğa yeni ayında emeklerinizin karşılığını alabilir, ilişkilerinizde iyileşmeler yaşayabilir, sıkıntı çektiğiniz konularda rahat bir nefes alabilirsiniz.
Özellikle Nisan ayında meydana gelen retrodan sonra, herkese ilaç gibi gelecek. 👇🏻
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