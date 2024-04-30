Astrolog Hilal Saraç Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı Açıklamalarına Sert Çıktı: "Bana Cevap Vermiş..."

Ünlü astrolog Hilal Saraç, geçtiğimiz saatlerde 'Cumhur İttifakı buraya kadar' diyerek Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan'ın ilişkilerini bozulacağını söylemişti. Devlet Bahçeli'nin ittifak açıklamalarına ise ünlü astrolog çok sert çıktı.