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Astrolog Hilal Saraç Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı Açıklamalarına Sert Çıktı: "Bana Cevap Vermiş..."

Astrolog Hilal Saraç Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı Açıklamalarına Sert Çıktı: "Bana Cevap Vermiş..."

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
30.04.2024 - 20:13

Ünlü astrolog Hilal Saraç, geçtiğimiz saatlerde 'Cumhur İttifakı buraya kadar' diyerek Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan'ın ilişkilerini bozulacağını söylemişti. Devlet Bahçeli'nin ittifak açıklamalarına ise ünlü astrolog çok sert çıktı.

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Ünlü astrolog Hilal Saraç, özellikle geçtiğimiz seçim döneminde yaptığı tahminlerle sık sık gündeme geldi.

Ünlü astrolog Hilal Saraç, özellikle geçtiğimiz seçim döneminde yaptığı tahminlerle sık sık gündeme geldi.

Bugüne kadar astroloji tahminleriyle binlerce takipçiye ulaşan ünlü isim, son olarak seçim dönemindeki paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirmişti.

Saraç, bazı siyasi partilerin hüsrana uğrayacağını belirtmiş, İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde kaybedecek isimleri açıklamıştı.

Saraç, bazı siyasi partilerin hüsrana uğrayacağını belirtmiş, İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde kaybedecek isimleri açıklamıştı.

Seçim gündemi bitti bitmesine ancak siyasi gündemle ilgili tahminler devam ediyor.

Hilal Saraç, geçtiğimiz saatlerde "Cumhur İttifakı buraya kadar" diyerek bir paylaşımda bulundu;

Hilal Saraç, geçtiğimiz saatlerde "Cumhur İttifakı buraya kadar" diyerek bir paylaşımda bulundu;
twitter.com

Saraç, 'Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilişkilerinin bozulacağını' söyledi.

Devlet Bahçeli ise bugün öğlen saatlerinde yaptığı bir açıklamada "Size kötü bir haberim var. Cumhur İttifakı sonsuza kadar vardır ve var olacaktır." ifadelerine yer verdi.

Devlet Bahçeli ise bugün öğlen saatlerinde yaptığı bir açıklamada "Size kötü bir haberim var. Cumhur İttifakı sonsuza kadar vardır ve var olacaktır." ifadelerine yer verdi.

Devlet Bahçeli'nin sözleri üzerine Hilal Saraç'tan da tepki gecikmedi. Saraç, yaptığı yeni paylaşımda iddiasını yineledi.

Devlet Bahçeli'nin sözleri üzerine Hilal Saraç'tan da tepki gecikmedi. Saraç, yaptığı yeni paylaşımda iddiasını yineledi.
twitter.com

Bana cevap vermiş sağolsun…

Ama göreceğiz sayın Bahçeli

Buraya kadar…

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