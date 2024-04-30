Astrolog Hilal Saraç Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı Açıklamalarına Sert Çıktı: "Bana Cevap Vermiş..."
Astrolog Hilal Saraç Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı Açıklamalarına Sert Çıktı: "Bana Cevap Vermiş..."
Ünlü astrolog Hilal Saraç, geçtiğimiz saatlerde 'Cumhur İttifakı buraya kadar' diyerek Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan'ın ilişkilerini bozulacağını söylemişti. Devlet Bahçeli'nin ittifak açıklamalarına ise ünlü astrolog çok sert çıktı.
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Ünlü astrolog Hilal Saraç, özellikle geçtiğimiz seçim döneminde yaptığı tahminlerle sık sık gündeme geldi.
Saraç, bazı siyasi partilerin hüsrana uğrayacağını belirtmiş, İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde kaybedecek isimleri açıklamıştı.
Hilal Saraç, geçtiğimiz saatlerde "Cumhur İttifakı buraya kadar" diyerek bir paylaşımda bulundu;
Devlet Bahçeli ise bugün öğlen saatlerinde yaptığı bir açıklamada "Size kötü bir haberim var. Cumhur İttifakı sonsuza kadar vardır ve var olacaktır." ifadelerine yer verdi.
Devlet Bahçeli'nin sözleri üzerine Hilal Saraç'tan da tepki gecikmedi. Saraç, yaptığı yeni paylaşımda iddiasını yineledi.
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