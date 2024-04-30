Güzel Haberler Duymaya İhtiyacımız Var! Mayıs Ayında Burcunuzu Neler Bekliyor?

Tutulmalar, Merkür'ün gerilemesi ve zorlu dolunayın ardından rahat bir nefes alıyoruz. Herkese geçmiş olsun 😊

Haftanın ilk günlerinde, 29 Nisan 2024'te Mars ve Neptün'ün kavuşumu ile biraz bulanıklık ve yavaşlık hissedebiliriz. Ancak, bu durum hızla değişecek ve enerjimiz artacak. Çünkü 29 Nisan 2024'te Venüs, yönettiği Boğa burcuna, 30 Nisan 2024'te ise Mars, yönettiği Koç burcuna geçiş yapacak. Bu iki gezegenin kendi burçlarına geçişi, sadece bu hafta değil, önümüzdeki ay boyunca, ilişkilerden kariyere birçok alanda belirsizliği ortadan kaldırıp daha net bir düzleme geçişimizi destekleyecek. Yapmamız gerekenler ise oldukça açık: İnisiyatif almak ve emek vermek. Artık tökezleme ve bekleme sürecinden çıkıp, çiçeklenme sürecine doğru yol alacağız. Yeter ki hareketsiz kalmayalım. 3 Mayıs 2024'te Mars ve Plüton'un altmışlığı, gücümüzü artıracak. Son olarak, 4 ve 5 Mayıs 2024'te Venüs ve Juno'nun olumlu üçgeni aktif olacağı için, bu günler söz, nişan ve nikah tarihi belirlemek için oldukça uygun olacak.

Mayıs 2024, gökyüzünün dinamiklerinin bizlere hem zorlayıcı hem de destekleyici enerjiler sunduğu bir ay olacak. Ünlü astrologların yorumlarına göre bu ay, kişisel gelişim ve dönüşüm için önemli fırsatlar sunuyor.

Mayıs ayında neler olacak?

Venüs ve Merkür, Boğa burcunda olacak. Şans gezegeni Jüpiter, 26 Mayıs'ta Boğa burcuna geçiş yapacak. Bu durum, finansal ve romantik anlamda bereketli zamanları işaret ediyor.

8 Mayıs'taki Boğa yeniayı, hayatlarımızda yeni bir başlangıcı tetikleyecek. Yeni bir iş, yeni bir aşk... Ve bu süreçte ektiğiniz tohumları Kasım ayına kadar toplayacaksınız. Bu dönem, nişan, söz ve evlilik adımları için oldukça şanslı olabilir.

Bakalım burcunuz ne diyor...