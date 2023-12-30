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Yeni Yılın İlk Günleri Biraz Karışık: Ocak Ayında Burcunu Neler Bekliyor Anlatıyoruz!

Yeni Yılın İlk Günleri Biraz Karışık: Ocak Ayında Burcunu Neler Bekliyor Anlatıyoruz!

Astrolog Gizem
Astrolog Gizem - Onedio Üyesi
30.12.2023 - 12:01

Merhaba sevgili astroloji meraklıları! 

Yeni yıl ve yeni umutlar için hazır mısınız? Gökyüzü birçok sürprize gebe! 2024'ün ilk ayında burcunuzda hangi gelişmeler yaşanacak? Gelin, birlikte öğrenelim...

Para ve kariyer konuları ile başlayan bir yıl olacak!

2024'ün ilk günlerinde Güneş, Merkür ve Mars Oğlak burcunda olacak. Zihnimizde daha çok maddi konular dolanıyor olacak. Kariyer meselelerinde ise anlatacak çok şeyimiz var gibi görünüyor. 'Ne için ne kadar para harcadım?', 'Kart borcum boyumu aştı!' ve 'Nasıl daha çok para biriktirebilirim?' soruları gündemde olacak. 

Tüm bunlar gerilimi arttırırken 11 Ocak'ta yaşanacak Oğlak yeni ayı 'yeni bir gündem' getirecek. Parasal konularda 'Artık bitti' dediğiniz noktadan yeniden başlayabilirsiniz. Bu aralar iş yerinde ya da özel hayatında da tükenmişlik yaşayanlar için, anka kuşu misali, yeniden doğmak mümkün!

Müjde! Merkür gerilemesi bitti!

Merkür 2 Ocak itibariyle Oğlak burcunda ileri hareketine başlayacak ve Şubat'a kadar bizi rahat bırakacak. Bu dönem ruhsal anlamda bir rahatlama ve ilişkilerimizde şifalanma yaşayabiliriz. 

2024 yılının zorlu tarihleri arasında 19 ve 22 Ocak günleri de yer alıyor. 

Bu tarihlerde yeni bir girişim yapmaktan uzak durmanızı tavsiye ederiz. İlişkilerimizde dilimiz de sert olabilir, kalp kırmamaya özen gösterelim.

25 Ocak Aslan Dolunayı ise hayatta keyif aldığımız konularda bir bitişi temsil ediyor.

Bu dönem çocuğu olanlar çocuklar ile ilgili bir noktalanma yaşayabilir. Aşklar bitebilir, ilerlemeyen flörtler ve ilişkiler son bulabilir. Açıkçası hayatlarımızda bir temizlik ve yeni bir şey için yer açma durumu söz konusu olacak.

Vee Plüto 21 Ocak'ta Kova burcuna geçiş yapıyor!

2008 yılında Plüto’nun Oğlak burcuna geçmesiyle başlayan 16 yıllık süreç 2024 yılında bitiyor. Plüto 21 Kasım 2024`te tamamen Kova burcuna geçiyor. Plüto Oğlak döneminde yaşadığımız ekonomik ve sosyal krizler son buluyor. Üstümüzden ölü toprağını atıyoruz. 2042 yılına kadar Kova burcunda olacak Plüto bize yenilikler, özgürlükler ve büyük değişimler getirecek!

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Kaynak: https://onedio.com/haber/yeni-yila-gi...
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Koç burçları 2023 yılını güzel uğurluyor!

Koç burçları 2023 yılını güzel uğurluyor!

3 Ocak'ta Merkür'ün ileri hareketi ile birlikte iş yerinde hırs ve rekabete dikkat!

Bu, iş yaşamınızda daha fazla hırs ve tutkuyla hareket etmenize, sosyal ilişkilerinizde ise daha aktif olmanıza yardımcı olurken yakın çevre ilişkilerinizi de güçlendirecek. Fakat hırsa kapılıp hataya düşmemeye dikkat!

Eğer yanlışa düşmezsen bu ay para, bereket, başarı ve mutluluk seninle!

Topluluklarda öfkeli davranışlardan kaçınmanızı öneririz. Çünkü bu tür duygusal tepkilerin size olumsuz etkileri olabilir. İlişkilerinizde aşırıya kaçabilir ve düşünmeden hareket edebilirsiniz. Başınız, boğazınız ve boyun bölgenize özellikle dikkat etmeniz gerekiyor.

Falınızda bol bol seyahat ve eğlence var.

Beklemediğiniz bir seyahate çıkmak zorunda kalabilirsiniz. Ne kadar nazlasanız da bu yolculuk size iyi gelecek. Yeni insalarla tanışacaksınız. 

Eğer halledemediğiniz konular varsa bu ay fırsatlarla dolu...

Her türlü stresli konuya rahatlıkla odaklanıp sonuç alabileceğiniz bir dönemdesiniz. Düşünce gücünüzle sorunları sorun olmaktan çıkaracaksınız!

Kimle arkadaş olmalıyım, sorusuna eğileceksiniz. Bu ay hayatınızdan çıkan insanlar olabilir.

27 Aralık günü yaşanacak 2023 yılının son dolunayı Yengeç burcunda gerçekleşecek.

Bu sizin için ev ve aile alanlarında güzel gelişmeleri ifade ediyor. Ev ve araba almak için güzel bir zaman. Ayrıca hiçbir şey için 'Asla olmaz' demeyin. Nelerle karşılaşacağınızı bilemezsiniz.

Unutmayın 2024 yılında tutulmalar sizin burcunuzda gerçekleşiyor. 

Koç ve Terazi aksına geçen tutulmalardan faydalanın. Bol bol sosyalleşmeye başlayın. Bu yıl ilişkiler adına oldukça pozitif bir sene olacak.

Boğa burçları için oldukça duygusal bir ay yaşanacak!

Boğa burçları için oldukça duygusal bir ay yaşanacak!

Merkür retrosunun 3 Ocak'ta sona ermesi ile birlikte rahat bir nefes alıyorsunuz. 

Duygusal anlamda kendinizi daha iyi hissettiğiniz Ocak ayı boyunca kendinizi ve çevrenizi mutlu etmek için çaba gösterme arzusu içinde olacaksınız. Sevdiğiniz kişiyle kalbinizden geçenleri paylaşacaksınız. İlişkisi olmayanlar için yeni bir aşk söz konusu olabilir. 

Hayatın size sunduğu mutluluk ve başarı fırsatlarından maksimum düzeyde yararlanmayı hedefleyin.

Sevgili Boğa burçları yeni yıl yeni umutlar ve yeni hedefler, demektir. Bu seneye oldukça şanslı etkilerle başlıyorsunuz. Özellikle eğitim ve başarı konularında güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yakın çevrenizin desteğini üzerinizde hissedeceksiniz.

Kendinize olan güveniniz tam! 

Duygularınızı ve düşüncelerinizi etkileyici bir biçimde ifade edebilecek, kendinizle ilgili kararları cesurca alabileceksiniz. Gücünüzün bilincindesiniz ve yaşamla ilgili kararlarınızı alırken, başkalarının etkisinde kalmaktan kaçınıyorsunuz.

Yardımsever kişiliğiniz ve karşılık beklemeden yardım etme eğiliminiz sayesinde, çevrenizdeki insanlar tarafından değerli bir birey olarak görüleceksiniz. Arkadaşlık ve dostluk kavramları bu ay hayatınızda önemli bir yer tutacak. İlişkilerinizde yapıcı ve güçlü olacak, ancak kontrolü elden bırakmayacaksınız.

İkizler burçları yeni yıla şanslı başlıyor!

İkizler burçları yeni yıla şanslı başlıyor!

Merkür retrosunun bitişi ile rahat bir nefes alabilirsiniz.

Bu dönem, özellikle liderlik ve ön plana çıkma isteğinizi kışkırtacak projelerde yer almanız muhtemel. İletişim yeteneğinizi iyi kullanın. Karizmatik ve çekici tavırlarınızla, toplumda dikkatleri üzerinize çekeceksiniz ve adınızdan söz ettirecek işler yapma arzunuz güçlenecek. Başarı çok yakın!

Yılın ilk haftası oldukça hareketli geçebilir!

Ocak ayının ilk günlerinde kariyer alanlarında destekleniyorsunuz. Bu durum ilişkilerinizi de gündeme getirecek. Aşk ve evlilik konuları da gündeminizde yer alabilir. Varsa evlilik planınız hızlanabilir ya da ilişkinizi bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz.

Eğitim kurumları ve seyahatler, yeni ve olumlu arkadaşlık ilişkileri kurmanızı sağlayacak. Ayrıca, mesleki yeteneklerinizi geliştirmek ve kariyerinizi bir üst seviyeye taşımak için de motivasyon bulacaksınız.

Parasal anlamda şanslı etkiler altındasınız.

Gelir kapılarınız artabilir ya da farklı yerlerden kazançlar elde edebilirsiniz. Para sizi bu ay bir şekilde bulacak İkizler! Maddi anlamda sıkışık olduğunuzu düşünüyorsanız eliniz rahatlayacaktır.

Sağlık konularında ise, öfkenizi kontrol altına almayı başardığınız sürece herhangi bir problemle karşılaşmayacaksınız.

Sosyal ilişkileriniz, kişisel yeteneklerinizi ve benzersizliğinizi ön plana çıkarmanız için size fırsatlar sunacak. Güneş'in etkisiyle hırslarınız ve egonuz daha belirgin hale gelecek. Mücadeleci yönlerinizin ortaya çıkması ve bu mücadelelerin size getireceği başarılar, bu dönemin en önemli unsurlarından biri olacak.

Yengeçler Ocak ayına dikkat!

Yengeçler Ocak ayına dikkat!

2023'ü burcunuzda gerçekleşen dolunay ile uğurluyorsunuz!

Aralık ayının son haftası yaşanacak Yengeç dolunayının etkilerinden henüz kurtulamamış olabilirsiniz. Bu dolunayın mesajı 'eski düzeni geride bırakmak.' Eski sevgili, tamamlanmamış projeler ve her türlü eski alışkanlıkları bırakın. Yeniye yer açın!

İradeniz sayesinde kazanacaksınız!

Eğer sorumluluk bilincini bırakmadan size yük olanları atarsanız bu ay hem kariyer hem de parasal anlamda şans kapınızda. 

Bu ay, Merkür'ün ileri hareketine tanıklık edeceğiz. 

Bu, uzun süre boyunca karşılaştığınız zorlukların sona erebileceği anlamına geliyor. Artık, yaşamınızdaki her şeyi bir deneme sürecine tabi tutuyorsunuz ve bu sürecin sonunda, geçmişte yaşadığınız zorluklardan dolayı yeni bir anlayış ve takdirle karşılaşacaksınız.

Aşk hayatınızda istikrarın hakim olduğunu göreceksiniz. 

Cinsel enerjinizi, sezgilerinizin rehberliğinde ve bir yumuşaklıkla ifade edeceksiniz. Sosyal yaşamınızda ortaya çıkan duygusal durumları kabul etmek ve yaşamınıza dahil etmek isteyebilirsiniz.

Bu ay gergin enerjilere karşı dik durun. Ani tepkiler kaybetmenize neden olabilir.

Yakın akrabalarınız, kuzenleriniz ve kardeşlerinizle bir araya geldiğinizde, ilişkilerinizi yönetmek zorunda kalacaksınız. Baskın tutumunuz onları rahatsız etse de, siz kimseye taviz vermek istemeyeceksiniz. Sindirim sistemi sorunları ve sinirsel gerginlikler dışında, genel olarak olumlu bir ay sizi bekliyor.

Aslanlar için 2024 aşk sınavı ile başlıyor!

Aslanlar için 2024 aşk sınavı ile başlıyor!

Bu ay, Merkür retrosunun sona ermesiyle birlikte, zihinsel enerjiniz ve canlılığınız artacak. 

Bu durum, sizinle birlikte çalışan kişiler üzerinde pozitif bir etki yaratacak. Enerjinizi sosyal ilişkilerinize entegre etmeyi ve kariyerinizi destekleyen kişilerle görüşmeyi arzulayacaksınız. Başladığınız tüm projelerde kararlılıkla devam edecek ve hedeflerinize ulaşacaksınız.

Fiziksel olarak da oldukça çekici ve enerjik bir duruş sergiliyorsunuz.

Uzun süre boyunca sakladığınız planlarınızı hayata geçirme aşamasına geldiğinizde, sevdiğiniz işleri pratik bir şekilde uygulamaya başlamış olacaksınız. Yaşam enerjinizin yüksek olması, motivasyonunuzu artırıyor.

Ancak aşk konularında gergin enerjiler var.

Bu ay sabır adeta bir sabır sınavından geçiyor olabilirsiniz. İlişkinizde geçmişten kalan halledilmemiş sorunlar ve tamamlanmamış meseleler gün yüzüne çıkabilir. Ani ve düşüncesizce verilmiş kararlardan uzak durun.

Rüyalarınız size bir şeyler anlatıyor olabilir!

Ocak ayında ağır bir uyku rutini yaşayabilir ya da ilginç rüyalar görebilirsiniz. Sanki ne kadar uyusanız da dinlenememiş ya da uykuya doyamamış hissedebilirsiniz. Bilinçaltınızdaki konular rüyalarla size mesaj veriyor olabilir.

Maddi anlamda da yaşanacak zorluklar olduğu görülüyor. Bunun bir süreç olduğunu unutmayın.

Başak burçları için zorlayıcı etkiler söz konusu olabilir.

Başak burçları için zorlayıcı etkiler söz konusu olabilir.

Bu ayın astrolojik gelişmeleri, Merkür retrosunun sona ermesiyle birlikte yeni bir enerji dalgası getiriyor. 

Hedeflerinize yönelik adımlar atarken, bireyselliğinizi ve özgün düşüncelerinizi öne çıkarmanız bekleniyor. Kararlarınızı, içgüdüleriniz ve arzularınız doğrultusunda şekillendireceksiniz.

Dış görünüşünüz ve kişisel çabalarınız bu dönemde daha fazla önem kazanacak. 

Bu durum, kişisel ilişkilerinizde rekabetçi bir atmosfer oluşturabilir. Kendinizi dışa vururken cesur olacak, dikkat çeken değişimlere gönüllü olarak adım atacaksınız. İş ve aşk hayatınızda, isteklerinizi kabul ettirme konusunda kararlı bir tutum sergileyeceksiniz.

Aşktan yana şansınız düşük!

Bu ayın dikkat edilmesi gereken konuları arasın aşk ve eğitim var. Aşk ilişkilerinde zorlayıcı etkiler söz konusu olabilir. Diğer yandan eğitim konularında olumsuz haberler alabilirsiniz. Sosyalleşmek için pek doğru bir zaman değil. Bu ayı biraz sakin geçirmeye çalışın.

Eğer evlilik veya nişan gibi önemli bir adım atmayı düşünüyorsanız, bu süreçte son sözü siz söyleyecek ve ilişkinizde hakimiyeti elinizde tutacaksınız. 

Sağlığa dikkat!

Sağlıkla ilgili olarak, varis ve damar sorunlarına karşı dikkatli olmalı, uzun süre ayakta durmaktan kaçınmalı ve hafif sporları tercih etmelisiniz. Bu dönemde, hem kişisel hem de profesyonel hayatınızda dikkatli ve bilinçli adımlar atmanız önem taşıyor.

Terazi burçları Ocak ayında herkesin gözü sizin üzerinizde olacak!

Terazi burçları Ocak ayında herkesin gözü sizin üzerinizde olacak!

Teraziler bu yıl ilk günlerinden itibaren güzel enerjileri çekme gücünün farkında olmalı!

Ocak ayında ne kadar çok şikayet ederseniz o kadar çok olumsuz enerjiyi üstünüze çekeceksiniz. Unutmayın başarı da sizin başarısızlıkta, hal böyleyken 'Neden olmuyor?' diye sorgulayıp sızlanmak pek bir işe yaramaz. 

Hayalini kurduğunuz her şeyi elde edebilecek düşünce gücüne sahip olduğunuzu hatırlayın.

Kendinizi zararlı durum ve koşullardan koruma ihtiyacınız var. Yanınızda bulunan kişilerin farklı düşüncelerinden faydalanabilirsiniz. Çevrenizle bir şeyler paylaşma isteğiniz var ancak bu durum, aşırı masraflara yol açıyor. Fakat bu durumun altında yatan asıl sebep, kendinizi öne çıkarma ve dikkat çekme isteğiniz.

Diğer yandan başarı uzak değil...

Çevrenizden aldığınız takdirler, motivasyonunuzu artırıyor. Eski arkadaşlarınızla bir araya gelme fırsatınız olabilir. Ancak bu dönemde, düşünceler arasındaki kuşak farklılıkları nedeniyle çatışmalar yaşanabilir. Çünkü herkes sizi izliyor. Duruşunuz ile dikkatleri üzerinize çekiyorsunuz.

Aşk ve para konularında şanslı etkiler var.

Yokluk bilincine girmeden her güne yeni bir 'Merhaba' deyin. Maddi anlamda kazanç kapılarınız açık. Bereketli bir ay olacak. Aşkta herkesin ne dediğini pek umursamayın.

Akrep burçları için değişim ve dönüşüm başlıyor!

Akrep burçları için değişim ve dönüşüm başlıyor!

İş yaşamınızda, yumuşak bir dil kullanmanın ve politik davranmanın getireceği faydaları deneyimleyeceksiniz. 

İletişim becerilerinizdeki başarınız, çevreniz üzerinde pozitif bir etki yaratıyor. Çalışmalarınızla başarıyı yakalayarak, işinizde manevi bir doyum elde edeceksiniz.

Zihinsel yeteneklerinizi geliştirecek faaliyetlerde bulunurken, aynı alanda çalışan kişilerle aranızda duygusal bir bağ oluşabilir. 

Kariyerinizle ilgili duygusal dalgalanmalar yaşarken, yaşama daha duygusal bir perspektiften bakmayı tercih edeceksiniz. Kendi ilgi alanlarınızda, karizmanızı yoğun bir şekilde sergileyerek, çevrenizde gizemli bir atmosfer yaratacaksınız.

Aşk konularına dikkat!

Yüksek kültürel seviyeye sahip dostlarınızla buluşacak, duygusal etkileşimlerin de yaşandığı mantıksal ilişkiler kuracaksınız. Karşı cinsin sizi etkilemek için kullandığı etkileyici konuşmalar, geçici aşk ilişkilerini de gündeme getirebilir. Güvenilir olmayan kişilere bağlanabilir veya aldatılabilirsiniz. Varsa ilişkinizde atılması gereken önemli adımlar için bu ay bir dönemeç olacak. Son kararı siz vereceksiniz.

Maddi konularda temkinli olun!

Aşırı harcamaya meyilli olabilirsiniz ya da cebinizde akrep var gibi davranabilirsiniz. Her ikisi de sizi zora sokacak davranışlar. 2024 yılında maddi anlamda güçlenecek fırsatlar yaşayacaksınız. Bunun için şimdiden dengeyi tutturun.

Yay burçları bu ay anlayış timsali olacak!

Yay burçları bu ay anlayış timsali olacak!

Merkür retrosu sona erdi!

Bu durum, dış görünüşünüzün ve özel çabalarınızın ön plana çıkacağı anlamına geliyor. Ancak, karşılaştığınız olaylara verdiğiniz duygusal tepkilerin yoğunluğunu dikkatli bir şekilde dengelemeli ve günlük yaşamınızdaki dengeyi bozmamalısınız.

Maddi anlamda desteğe ihtiyacınız olabilir.

Kariyerinizi ilerletmek için grup çalışmalarına yöneleceksiniz. Finansal durumunuzu güçlendirmek için belirli kişilerle birlikte olacaksınız. Bu kişilerin, gelirinizi olumlu yönde etkileyebilecek zengin bir çevreden gelmesine özen göstereceksiniz ve onlarla ortak projelerde yer alacaksınız.

Yaşça sizden büyük olan kişilerden beklediğiniz desteklerin geleceğini göreceksiniz. Kendinizi olumlu bir şekilde ifade edeceksiniz. Bu ay sağlığınız iyi olmasına rağmen, enerjik hissettiğiniz zamanlarda takıntılarınızı bir kenara bırakmaya çalışın ve kendinizi dinlendirebilecek ortamlara yönelin.

Diğer yandan çevrenizdekilerin yardımına da koşacaksınız.

Bu ay bol bol sosyalleşip dert dinleyeceğiniz ve kendinizi unutup başkalarına koşacağınız bir ay olacak. Aşk hayatınızda ise partnerinizin sizin anlayşınıza ihtiyacı olabilir.

Bu ay dolu dolu geçerken çok koşuşturacaksınız ve yorulacaksınız ancak değiyor Sevgili Oğlaklar.

Bu ay dolu dolu geçerken çok koşuşturacaksınız ve yorulacaksınız ancak değiyor Sevgili Oğlaklar.

Merkür'ün ileri hareketine geçiş yapması, kariyer ve iş yaşamınızı ön plana çıkaracak.

Tıpkı geçen ay yaşadığınız gibi, iş hayatınızda yoğun bir dönem sizleri bekliyor. Hırsınızı ve mesleki başarılarınızı destekleyen çabalarınız devam edecek. 

İş hayatında atacağınız sağlam adımlar size bol kazanç ve mutluluk getirecek. 

Bu ay dolu dolu geçerken çok koşuşturacaksınız ve yorulacaksınız ancak değiyor Sevgili Oğlaklar. Bol kazanç elde edeceğiniz işler ve başarılar anılacağınız topluluklar olacak.

Aynı düşünce yapısına sahip bireylerle birlikte olmanız, bu dönemde daha da önem kazanıyor. Farklı düşüncelere sahip kişilerden uzak durmanız ve hırslı yönlerinizi olumlu bir şekilde kullanmanız öneriliyor. Liderlik becerilerinizi ve öncü olma yeteneklerinizi kullanarak, topluluklarda dikkat çeken bir konumda olmayı hedefleyebilirsiniz.

Bu süreçte, kariyerinizi ilerletecek ve yeni fırsatlar yaratacak güçlü dostluklar kurma şansınız olacak. Merak ettiğiniz konulara yönelik ilginiz artacak ve popüler konularda istediğiniz başarıyı elde edeceksiniz. 

Aşk konularını bir süre askıya almış olabilirsiniz. Dengeli ve uyumlu ilerleyeceğiniz bir ilişkinin başlangıcında olabilirsiniz. Şans kapınızdan hiç eksik olmasın!

Ancak, fiziksel sağlığınıza dikkat etmeli ve ağır yük kaldırmaktan ya da iskelet sisteminizi zorlayacak hareketlerden kaçınmalısınız.

Balık burçları bu ay paradan çekecek!

Balık burçları bu ay paradan çekecek!

Merkür'ün ileri hareketine geçiş yaptığı bu ay, zekanız ve etkileyici konuşma yeteneğinizle ön plana çıkacaksınız. 

Seçimlerinizi, düşüncelerinize paralel kişilerle gerçekleştirmeyi tercih edebilirsiniz. Yaşça sizden küçük ya da büyük biriyle romantik bir ilişki yaşama ihtimaliniz de var.

Yardımsever bir karaktere sahip olduğunuz için, çevrenizden hiçbir karşılık beklemeden yardım etmeyi seviyorsunuz. Bu durum, sizin çevrenizdeki insanlar tarafından sıklıkla aranan bir kişi olmanızı sağlayacak. Bu ay, arkadaşlık ve dostluk kavramları öne çıkıyor. İlişkilerinizde yoğun duygular yaşayacak ve fedakarlık sınırlarınızı zorlayacak davranışlarda bulunacaksınız.

Eğer evliyseniz, eşinizle olan bağlarınızın güçleneceği bir döneme giriyorsunuz. 

Ancak romantik ilişkilerde bazı tartışmalar yaşanabilir, anlayacağınız krizlere açıksınız. İlişkinizde tamamlanmamış bir durum varsa, bu durum önemli bir sorun olarak karşınıza çıkabilir. Belki de işlerinizi hızlandırmak ve hızlı kararlar almak istiyorsunuz. Bu durum, özellikle dikkat etmeniz gereken bir nokta olabilir.

Parasal konularda sınavdan geçiyor olabilirsiniz.

Çok çalışmanıza rağmen az para kazandığınızı düşünebilirsiniz. Para bu ay yetmeyebilir, harcamalar çıkabilir ve kayıplar yaşanabilir. Tüm bunların yaşanması gereken olduğunu bilmelisiniz. 

Yaşadığınız zorluklar hayatınızı sorgulamanıza neden olacak.

Daha iyi nasıl olabilirim, sorusunu çok düşüneceksiniz. Size ait olmayanı bırakıp yeni bir sayfa açabilirsiniz. İş ve aşk konuları üstünüze gelebilir. Yeni bir hayat düzeni için kolları sıvayacaksınız.

Kova burçları biraz karışık...

Kova burçları biraz karışık...
onedio.com

Merkür retrosunun sona erdiği bu ay, hala orijinal fikirlere ve paylaşımlara açık olacaksınız. 

Yeni tanıştığınız insanlarla uygun konuşma ortamları bulacak ve uyumlu bir kişilik göstereceksiniz. Hayal ettiğiniz konuların gerçekliğe dönüşmesi için çabalayacaksınız.Daha önce hiç düşünmediğiniz konuların oluşturduğu pozitif etki, bakış açınızı değiştirecek. 

Aşk ve ilişkiler konusunda belirsizliklere dikkat!

Bu dönemde, aniden başlayan geçici aşk ilişkilerine karşı dikkatli olmanız gerekiyor. Bu ilişkilerden çok fazla beklenti içine girmemeli, sadece keyifli zaman geçirmeye odaklanmalısınız. Bazı kişilerin size yalan söylediğini görebilirsiniz. Ya da sizi kandırmaya çalıştığını anlayabilirsiniz. Neyse ki zarar görmeden kurtulacaksınız.

Gizli aşk yaşayanlar; durumlarını yeniden değerlendirmeli ve eksik olan özgüvenlerini yeniden kazanmak için kendilerini biraz geri çekmeli ve olayların akışına bırakmalıdırlar. İnatçı tutumlarınız nedeniyle, bağnaz bir görüntü çizebilirsiniz. Hayallerinize ısrarla bağlı kalmanız, riskli durumlarla karşı karşıya kalmanıza neden olabilir.

Parasal anlamda ve kariyer alanlarında emin adımlarla ilerleyin!

Her iş arkadaşınıza güvenmeyin ve farkında olmadan riskli yatırımlara hemen atlamayın.

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