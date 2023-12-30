Yeni Yılın İlk Günleri Biraz Karışık: Ocak Ayında Burcunu Neler Bekliyor Anlatıyoruz!

Merhaba sevgili astroloji meraklıları!

Yeni yıl ve yeni umutlar için hazır mısınız? Gökyüzü birçok sürprize gebe! 2024'ün ilk ayında burcunuzda hangi gelişmeler yaşanacak? Gelin, birlikte öğrenelim...

Para ve kariyer konuları ile başlayan bir yıl olacak!

2024'ün ilk günlerinde Güneş, Merkür ve Mars Oğlak burcunda olacak. Zihnimizde daha çok maddi konular dolanıyor olacak. Kariyer meselelerinde ise anlatacak çok şeyimiz var gibi görünüyor. 'Ne için ne kadar para harcadım?', 'Kart borcum boyumu aştı!' ve 'Nasıl daha çok para biriktirebilirim?' soruları gündemde olacak.

Tüm bunlar gerilimi arttırırken 11 Ocak'ta yaşanacak Oğlak yeni ayı 'yeni bir gündem' getirecek. Parasal konularda 'Artık bitti' dediğiniz noktadan yeniden başlayabilirsiniz. Bu aralar iş yerinde ya da özel hayatında da tükenmişlik yaşayanlar için, anka kuşu misali, yeniden doğmak mümkün!

Müjde! Merkür gerilemesi bitti!

Merkür 2 Ocak itibariyle Oğlak burcunda ileri hareketine başlayacak ve Şubat'a kadar bizi rahat bırakacak. Bu dönem ruhsal anlamda bir rahatlama ve ilişkilerimizde şifalanma yaşayabiliriz.

2024 yılının zorlu tarihleri arasında 19 ve 22 Ocak günleri de yer alıyor.

Bu tarihlerde yeni bir girişim yapmaktan uzak durmanızı tavsiye ederiz. İlişkilerimizde dilimiz de sert olabilir, kalp kırmamaya özen gösterelim.

25 Ocak Aslan Dolunayı ise hayatta keyif aldığımız konularda bir bitişi temsil ediyor.

Bu dönem çocuğu olanlar çocuklar ile ilgili bir noktalanma yaşayabilir. Aşklar bitebilir, ilerlemeyen flörtler ve ilişkiler son bulabilir. Açıkçası hayatlarımızda bir temizlik ve yeni bir şey için yer açma durumu söz konusu olacak.

Vee Plüto 21 Ocak'ta Kova burcuna geçiş yapıyor!

2008 yılında Plüto’nun Oğlak burcuna geçmesiyle başlayan 16 yıllık süreç 2024 yılında bitiyor. Plüto 21 Kasım 2024`te tamamen Kova burcuna geçiyor. Plüto Oğlak döneminde yaşadığımız ekonomik ve sosyal krizler son buluyor. Üstümüzden ölü toprağını atıyoruz. 2042 yılına kadar Kova burcunda olacak Plüto bize yenilikler, özgürlükler ve büyük değişimler getirecek!

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