Önceki Şampiyonları Bilen Ünlü Astrolog Meral Güven Şampiyon Olacak Futbol Takımını Açıkladı

Ünlü astrolog Meral Güven, bugüne kadar özellikle futbol takımlarıyla ilgili tahminleriyle gündemimize geldi. Son üç yılın şampiyonlarını doğru tahmin ettiğini söyleyen Meral Güven, bu sezon kimin şampiyon olacağına dair görüşlerini de paylaştı.