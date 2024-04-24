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Önceki Şampiyonları Bilen Ünlü Astrolog Meral Güven Şampiyon Olacak Futbol Takımını Açıkladı

Önceki Şampiyonları Bilen Ünlü Astrolog Meral Güven Şampiyon Olacak Futbol Takımını Açıkladı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
24.04.2024 - 14:29

Ünlü astrolog Meral Güven, bugüne kadar özellikle futbol takımlarıyla ilgili tahminleriyle gündemimize geldi. Son üç yılın şampiyonlarını doğru tahmin ettiğini söyleyen Meral Güven, bu sezon kimin şampiyon olacağına dair görüşlerini de paylaştı.

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Ünlü Astrolog Meral Güven, özellikle spor tahminleriyle sık sık gündemimize gelen isimlerden.

Ünlü Astrolog Meral Güven, özellikle spor tahminleriyle sık sık gündemimize gelen isimlerden.

Astroloji artık hayatımızın her alanında etkisini göstermeye başladı. Haliyle futbol takımlarının karşılaşmalarında da taraftarlar sonucun ne olacağını astrolojiden öğrenmeye çalışıyor.

Meral Güven, bugüne kadar yaptığı tahminleri ise tutturmayı başardı. Ünlü ismin 2022-2023 Süper Lig sezonuyla ilgili tahmini doğru çıktı.

Meral Güven, bugüne kadar yaptığı tahminleri ise tutturmayı başardı. Ünlü ismin 2022-2023 Süper Lig sezonuyla ilgili tahmini doğru çıktı.

Güven,  'Galatasaray, ilk etapta başarısız olacak. Herkes 'Şampiyon garanti Fenerbahçe olacak' diyecek. Kutlamalar için hazırlıklar yapılacak ama Galatasaray son haftalara doğru bir mucize gerçekleştirecek ve şampiyon olacak.' demişti.

Güven, geçtiğimiz Ağustos ayındaki konuşmasında ise "Bu sezon ve önümüzdeki sezon olmak üzere Fenerbahçe, iki yıl üst üste Süper Lig'de şampiyon olacak" demişti.

Güven, geçtiğimiz Ağustos ayındaki konuşmasında ise "Bu sezon ve önümüzdeki sezon olmak üzere Fenerbahçe, iki yıl üst üste Süper Lig'de şampiyon olacak" demişti.

Ligin bitimine 5 hafta kala, Güven'den yeni bir paylaşım geldi.

Tahminlerini tutturduğu görülen Güven bu sezonun şampiyonu olarak yine Fenerbahçe'ye işaret etti.

Tahminlerini tutturduğu görülen Güven bu sezonun şampiyonu olarak yine Fenerbahçe'ye işaret etti.

'Kartlarım ısrarla Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia ediyor. Trabzonspor şampiyon olacak dediğimde dalga geçmiştiniz. Kartlarım inatla Fenerbahçe şampiyon olacak diyor.”

Bakalım sonuç nasıl olacak?

Bakalım sonuç nasıl olacak?

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