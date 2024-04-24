Önceki Şampiyonları Bilen Ünlü Astrolog Meral Güven Şampiyon Olacak Futbol Takımını Açıkladı
Önceki Şampiyonları Bilen Ünlü Astrolog Meral Güven Şampiyon Olacak Futbol Takımını Açıkladı
Ünlü astrolog Meral Güven, bugüne kadar özellikle futbol takımlarıyla ilgili tahminleriyle gündemimize geldi. Son üç yılın şampiyonlarını doğru tahmin ettiğini söyleyen Meral Güven, bu sezon kimin şampiyon olacağına dair görüşlerini de paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ünlü Astrolog Meral Güven, özellikle spor tahminleriyle sık sık gündemimize gelen isimlerden.
Meral Güven, bugüne kadar yaptığı tahminleri ise tutturmayı başardı. Ünlü ismin 2022-2023 Süper Lig sezonuyla ilgili tahmini doğru çıktı.
Güven, geçtiğimiz Ağustos ayındaki konuşmasında ise "Bu sezon ve önümüzdeki sezon olmak üzere Fenerbahçe, iki yıl üst üste Süper Lig'de şampiyon olacak" demişti.
Tahminlerini tutturduğu görülen Güven bu sezonun şampiyonu olarak yine Fenerbahçe'ye işaret etti.
Bakalım sonuç nasıl olacak?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın