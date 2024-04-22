Astrolog Hilal Saraç Yeni Cumhurbaşkanı Tahminini Söyledi: 'Haritasında Yükselme Görüyorum...'
Astrolog Hilal Saraç Yeni Cumhurbaşkanı Tahminini Söyledi: 'Haritasında Yükselme Görüyorum...'
Siyaset gündemi haricinde birçok ünlü ismin de astroloji haritasına bakan Hilal Saraç, bu sefer de Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın haritasına baktı. Yavaş'ın 'haritasında yükselme' gördüğünü ve 'Cumhurbaşkanı olacağını' dile getirdi.
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Son aylarda astrologlar, siyaset gündemi ile alakalı birçok tahminde bulunuyor. Bu astrologlardan bir tanesi de Hilal Saraç.
Hatırlarsanız Saraç, 31 Mart yerel seçimleri için, bazı partileri konu alarak 'Hüsrana uğrayacaklar.' demişti.
Siyaset gündemi haricinde birçok ünlü ismin de astroloji haritasına bakan Hilal Saraç, bu sefer de Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın haritasına baktı.
Astrolog Saraç, 'Size kimin Cumhurbaşkanı olacağını söyleyeyim.' diyerek Mansur Yavaş'ın adını verdi. Ayrıca Yavaş'ın 'haritasısının yükseldiğini' de dile getirdi.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de sık sık konuşulan ikili, Hilal Saraç'ın bu gönderisiyle tekrardan gündeme geldi.
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