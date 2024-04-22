Astrolog Hilal Saraç Yeni Cumhurbaşkanı Tahminini Söyledi: 'Haritasında Yükselme Görüyorum...'

Siyaset gündemi haricinde birçok ünlü ismin de astroloji haritasına bakan Hilal Saraç, bu sefer de Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın haritasına baktı. Yavaş'ın 'haritasında yükselme' gördüğünü ve 'Cumhurbaşkanı olacağını' dile getirdi.