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Aldatma Olmayan Ama Aldatma Sayılabilecek Şeyleri Söyleyerek Hepimize Aydınlatma Yaşatan Kişiler

Aldatma Olmayan Ama Aldatma Sayılabilecek Şeyleri Söyleyerek Hepimize Aydınlatma Yaşatan Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
20.04.2024 - 19:52

Bir X (Twitter) kullanıcısı, 'Aldatma olmayan ama aldatma sayılabilecek şeyleri' sordu. Birçok kullanıcı da deneyimlerine dayanarak bu gönderiye cevap verdi.

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Bazı ilişkilerin dinamiği, planlandığı gibi şekillenmiyor. Aylar, belki de yıllar süren bir ilişki sonunda aldatma ile sonuçlanabiliyor.

Bazı ilişkilerin dinamiği, planlandığı gibi şekillenmiyor. Aylar, belki de yıllar süren bir ilişki sonunda aldatma ile sonuçlanabiliyor.

Evet, kimse aldatılmayı hak etmez. Fakat aldatıldığınızı nasıl anlarsınız? Hangi belirtiler size aldatmayı işaret eder?

Evet, kimse aldatılmayı hak etmez. Fakat aldatıldığınızı nasıl anlarsınız? Hangi belirtiler size aldatmayı işaret eder?

Bir X (Twitter) kullanıcısı, "Aldatma olmayan ama aldatma sayılabilecek şeyleri" sordu. Ve birçok kullanıcı da deneyimlerine dayanarak bu gönderiye cevap verdi.

Bir X (Twitter) kullanıcısı, "Aldatma olmayan ama aldatma sayılabilecek şeyleri" sordu. Ve birçok kullanıcı da deneyimlerine dayanarak bu gönderiye cevap verdi.
twitter.com

1. Buyrun o cevaplara beraber bakalım👇

1. Buyrun o cevaplara beraber bakalım👇
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