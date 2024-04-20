Aldatma Olmayan Ama Aldatma Sayılabilecek Şeyleri Söyleyerek Hepimize Aydınlatma Yaşatan Kişiler
Aldatma Olmayan Ama Aldatma Sayılabilecek Şeyleri Söyleyerek Hepimize Aydınlatma Yaşatan Kişiler
Bir X (Twitter) kullanıcısı, 'Aldatma olmayan ama aldatma sayılabilecek şeyleri' sordu. Birçok kullanıcı da deneyimlerine dayanarak bu gönderiye cevap verdi.
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Bazı ilişkilerin dinamiği, planlandığı gibi şekillenmiyor. Aylar, belki de yıllar süren bir ilişki sonunda aldatma ile sonuçlanabiliyor.
Evet, kimse aldatılmayı hak etmez. Fakat aldatıldığınızı nasıl anlarsınız? Hangi belirtiler size aldatmayı işaret eder?
Bir X (Twitter) kullanıcısı, "Aldatma olmayan ama aldatma sayılabilecek şeyleri" sordu. Ve birçok kullanıcı da deneyimlerine dayanarak bu gönderiye cevap verdi.
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