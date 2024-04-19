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Pandemi Döneminde Yaşadığımız Birbirinden Absürt Olayları Hatırlatarak Hepimizi Güldüren Kişiler

Pandemi Döneminde Yaşadığımız Birbirinden Absürt Olayları Hatırlatarak Hepimizi Güldüren Kişiler

Covid-19
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
19.04.2024 - 21:53

2020 yılından bu yana tüm dünyaya zorlu günler yaşatan Covid-19 pandemi sürecinde birbirinden ilginç olaylara tanık olduk. Peki neydi bu olaylar? Gelin birlikte hatırlayalım.👇

Kaynak: https://twitter.com/mruzgardelen/stat...
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Geçtiğimiz yıllarda Covid-19 salgını nedeniyle tüm dünya olarak zor günler geçirmiştik. Varyantlar, karantinalar ve sağlık kontrolleri derklen artık 2024 yılındayız.

Geçtiğimiz yıllarda Covid-19 salgını nedeniyle tüm dünya olarak zor günler geçirmiştik. Varyantlar, karantinalar ve sağlık kontrolleri derklen artık 2024 yılındayız.

Bu süreçte herkes farklı şeyler yaptı: Bazılarımız hobi edindi, bazılarımız kendini baştan aşağı değiştirdi. Yanı kısacası pandeminin birçoğumuz için iyisiyle kötüsüyle bir yeri var.

Bu süreçte herkes farklı şeyler yaptı: Bazılarımız hobi edindi, bazılarımız kendini baştan aşağı değiştirdi. Yanı kısacası pandeminin birçoğumuz için iyisiyle kötüsüyle bir yeri var.

Bir X (Twitter) kullanıcısı, "Pandemi dönemini düşündüğünüzde 'Abi biz ne yaşadık öyle ya?' dediğiniz saçmalıklar ya da anılar?" notuyla bir gönderi paylaştı.

Bir X (Twitter) kullanıcısı, "Pandemi dönemini düşündüğünüzde 'Abi biz ne yaşadık öyle ya?' dediğiniz saçmalıklar ya da anılar?" notuyla bir gönderi paylaştı.
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1. Kullanıcılar da hatırladıkları anlara şu şekilde yer verdiler👇

1. Kullanıcılar da hatırladıkları anlara şu şekilde yer verdiler👇
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Sizin aklınıza gelen bir olay var mı? Yorumlarda buluşalım!

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