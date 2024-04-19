Ünlü Girişimci Mark Zuckerberg, Saçını Uzatıp Sakal Bıraktığı Yeni İmajıyla 'Ne Yaptın Kendine?' Dedirtti
Ünlü Girişimci Mark Zuckerberg, Saçını Uzatıp Sakal Bıraktığı Yeni İmajıyla 'Ne Yaptın Kendine?' Dedirtti
Kaynak: https://twitter.com/ayeejuju/status/1...
Elon Musk ile olan atışmalarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü girişimci Mark Zuckerberg, saçını uzatıp sakala bırakarak adeta bambaşka biri oldu. Girişimcinin yeni haline birbirinden farklı yorumlar geldi!
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Aramızda Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'ü bilmeyen yoktur diye düşünüyoruz. Kendisi, son yılların en etkili girişimcilerinden bir tanesi.
Hatırlarsanız geçtiğimiz sene Zuckerberg, Elon Musk'a kafes dövüşü teklif etmiş,
Şimdi ise ünlü girişimcinin son hali, sosyal medyada viral oldu.
Saçlarını uzatıp sakal bırakarak büyük bir 'imaj' değişikliğine giden Zuckerberg'ün son haline birçok yorum geldi.
'Sakalsız çok garip görünüyor'
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'Tüm erkekler sakalla daha iyi gözükür'
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'Şimdi rapçilere benziyor'
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