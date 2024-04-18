Kuantum ile İslami Bilgileri Aynı Potada Eriterek Dişil Enerji Kavramına Yeni Bir Soluk Getiren İlişki Koçu
Kuantum ile İslami Bilgileri Aynı Potada Eriterek Dişil Enerji Kavramına Yeni Bir Soluk Getiren İlişki Koçu
Kaynak: https://www.instagram.com/p/CuNUlfHh9Ka/
Geçtiğimiz günlerde Şeyma Erdoğan isimli bir video içerik üreticisi, dişil enerji artırma yollarını söyledi. İlişki koçluğu da yaptığını söyleyen kadının kuantum fiziğiyle dini bilgileri aynı potada eritmesi de tepki çekti.
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Son zamanlarda çeşitli platformlarda çeşitli video içeriklerine imza atan kişiler görüyoruz. Her video içeriğinin hitap ettiği bir kitle de var.
Şeyma Erdoğan isimli kadın da bu içerik üreticilerinden sadece bir tanesi. Kendisi, ilişki koçu olduğunu ve kısmet çalışmaları yaptığını dile getiriyor.
Videolarında hem dini konulardan, zaman zaman da kuantum fiziğinden bahsediyor kendisi. Bunlardan yola çıkarak 'dişil enerji artırma' yolları da öneriyor takipçilerine.
Örneğin bu videosunda isminde 'Ra' hecesi olanların dişil enerjisinin bazı nedenlerinden dolayı düşük olduğunu ve artırmak için de bazı sureleri okuması gerektiğini dile getiriyor.
Bu dişil enerji artırma videosuna da takipçileri yorum yapıyor. Bazıları Şeyma Hanım'a katılırken, bazıları da bu durumu pek 'inandırıcı' bulmuyor.
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Dişil enerji sonrası yüz güzelliği konusuna da değinen Erdoğan, akabinde de '21 gün içinde yapılması gerekenler'i söylüyor. Kadın, bu esnada avuç içine ve dudak üstüne belirli şeyler okunmasını söylüyor.
İçeriklerinde verdiği bilgilerle çeşitli kitlelere hitap eden kadın, bir videosunda da evrenin enerjisinden bahsediyor. Videosunda İslam ile birlikte Kuantum fiziğine değiniyor.
Kuantum ve din bilimleri hakkındaki bilgileri de şöyle bir dursun, Şeyma Erdoğan'ın 'Ben ayrıldıktan sonra başka birini bulmuş. Döner mi?' notuyla bazı videoları da bulunuyor. Bu videolar da ise takipçilerine hem ilişki tavsiyesi hem de kendi deneyimlerinden bahsediyor.
Kendisinin videoları da çoğunlukla ilişki tavsiyesi, dişil enerji ve dini bilgilere dayanıyor.
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