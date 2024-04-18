Kuantum ile İslami Bilgileri Aynı Potada Eriterek Dişil Enerji Kavramına Yeni Bir Soluk Getiren İlişki Koçu

Geçtiğimiz günlerde Şeyma Erdoğan isimli bir video içerik üreticisi, dişil enerji artırma yollarını söyledi. İlişki koçluğu da yaptığını söyleyen kadının kuantum fiziğiyle dini bilgileri aynı potada eritmesi de tepki çekti.

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