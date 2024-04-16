Yapılan Bilimsel Araştırmaya Göre, Mikroplastikler Beyinde de Tespit Edilebiliyor!
Yapılan Bilimsel Araştırmaya Göre, Mikroplastikler Beyinde de Tespit Edilebiliyor!
Kaynak: https://nypost.com/2024/04/16/lifesty...
Hayatımızın birçok alanında plastikle olan yakın temasımız plastiği hayatımızın bir parçası yapıyor. İlk olarak 2022 yılında insan kanında tespit edilen mikroplastiklerin, beyin ve böbrek gibi vücudun diğer kısımlarında da tespit edilebileceği açıklandı!
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Sizlerin de tahmin edebileceği gibi plastik hayatımızın her köşesinde var. Şişeden günlük eşyalara kadar plastikle olan temasımız adeta kaçınılmaz.
Bu nedenle de vücudumuza 'mikroplastik' girmesi de bir o kadar olası. Mikroplastik’in tanımı şu şekilde: 5 mm’den daha küçük olan ve çevre kirliliğine sebep olan, genellikle petrol türevli olup suda çözünemeyen, düzgün şekilli veya şekilsiz parçacıklara denir.
2022 yılında insan kanında ilk defa mikroplastiğe rastlanmıştı.
Yapılan testte 22 katılımcının 17'sinin kanında mikroplastiğe rastlanmıştı.
Şimdi de yeni bir araştırmaya göre mikroplastikler artık sadece kanımızda değil, beynimizde de bulunuyor!
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Mikroplastiklerin etkisini ölçmek adına ekip başka bir deney daha yaptı.
Castillo, 'Cell Biology and Toxicology' dergisinde yayımlanan makalesinde, mikroplastiklerin makrofaj adı verilen ve vücudu yabancı parçacıklardan korumakla görevli bağışıklık hücrelerini değiştirdiğini ve böylece vücutta iltihaplanmaya yol açtığını tespit etti.
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