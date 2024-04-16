Yapılan Bilimsel Araştırmaya Göre, Mikroplastikler Beyinde de Tespit Edilebiliyor!

Ekip, bir fareye insanların haftada tükettiği su kadar su verdi. Bu sayede fare, bir insanın haftada aldığı mikroplastik miktarının aynısını alacaktı. Bilim insanları daha önce insanların her hafta beş gram mikroplastik tükettiğini, bunun da yaklaşık bir kredi kartı ağırlığına denk geldiğini tespit etmişti.