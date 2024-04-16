Sevgilisiyle Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Katedip Büyük Bir Hayal Kırıklığına Uğrayan Kadın
Sevgilisiyle Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Katedip Büyük Bir Hayal Kırıklığına Uğrayan Kadın
Kaynak: https://nypost.com/2024/04/15/lifesty...
River isimli kadın, 5 senedir her gün konuştuğu erkek arkadaşıyla buluşmak için 2400 kilometre yol katetti. Erkek arkadaşı ise yıllardır konuşmalarına rağmen buluşma yerine gelmeyip kendisine atılan mesajlara da cevap vermedi.
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Sizleri 23 yaşındaki River ile tanıştıralım: Kendisi, ilk buluşma için 2400 kilometre yol katederek aşka olan inancımızı bir kez daha yeşertti!
Desek de kendisi pek iyi bir deneyim yaşamamış! Aylarca internet üzerinden konuştuğu adam yüzyüze gelince hiç sandığı gibi biri çıkmamış...
"Kalacağımız otele kadar ayarlamıştım. Yemek yiyeceğimiz restorana kadar her şeyi düşünmüştüm..."
"Havaalanında saatlerce bekledim. Beni ekti. Almaya gelmedi bile..."
"Her gün görüntülü konuşuyorduk ama ilişkimiz bir garipti. Zaman zaman ortadan kayboluyor ve birkaç gün sonra tekrardan bana yazıyordu."
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"Artık erkeklere biraz ara veriyorum. Sadece kariyerime odaklanıyorum."
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