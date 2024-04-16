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Sevgilisiyle Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Katedip Büyük Bir Hayal Kırıklığına Uğrayan Kadın

Sevgilisiyle Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Katedip Büyük Bir Hayal Kırıklığına Uğrayan Kadın

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
16.04.2024 - 16:38

River isimli kadın, 5 senedir her gün konuştuğu erkek arkadaşıyla buluşmak için 2400 kilometre yol katetti. Erkek arkadaşı ise yıllardır konuşmalarına rağmen buluşma yerine gelmeyip kendisine atılan mesajlara da cevap vermedi.

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Kaynak: https://nypost.com/2024/04/15/lifesty...
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Sizleri 23 yaşındaki River ile tanıştıralım: Kendisi, ilk buluşma için 2400 kilometre yol katederek aşka olan inancımızı bir kez daha yeşertti!

Sizleri 23 yaşındaki River ile tanıştıralım: Kendisi, ilk buluşma için 2400 kilometre yol katederek aşka olan inancımızı bir kez daha yeşertti!

Desek de kendisi pek iyi bir deneyim yaşamamış! Aylarca internet üzerinden konuştuğu adam yüzyüze gelince hiç sandığı gibi biri çıkmamış...

Desek de kendisi pek iyi bir deneyim yaşamamış! Aylarca internet üzerinden konuştuğu adam yüzyüze gelince hiç sandığı gibi biri çıkmamış...

"Kalacağımız otele kadar ayarlamıştım. Yemek yiyeceğimiz restorana kadar her şeyi düşünmüştüm..."

"Kalacağımız otele kadar ayarlamıştım. Yemek yiyeceğimiz restorana kadar her şeyi düşünmüştüm..."

"Havaalanında saatlerce bekledim. Beni ekti. Almaya gelmedi bile..."

"Havaalanında saatlerce bekledim. Beni ekti. Almaya gelmedi bile..."

Farklı eyaletlerde yaşamalarına rağmen, ikili beş yıl boyunca neredeyse her gün konuştu ve çok sayıda ortak arkadaşları vardı. Bu da River'ın onun gerçek olduğuna inanmasına sebep oldu.

"Her gün görüntülü konuşuyorduk ama ilişkimiz bir garipti. Zaman zaman ortadan kayboluyor ve birkaç gün sonra tekrardan bana yazıyordu."

"Her gün görüntülü konuşuyorduk ama ilişkimiz bir garipti. Zaman zaman ortadan kayboluyor ve birkaç gün sonra tekrardan bana yazıyordu."

O gece onu beklemek için bir gün de otelde kalan kadın, ne kadar mesaj atsa da buluşacağı kişiden haber alamadığını söylüyor.

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"Artık erkeklere biraz ara veriyorum. Sadece kariyerime odaklanıyorum."

"Artık erkeklere biraz ara veriyorum. Sadece kariyerime odaklanıyorum."

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