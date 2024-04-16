Kurt Cobain'in Eski Eşi Courtney Love, Ünlüler Camiasındaki İsimlere Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!
Kurt Cobain'in Eski Eşi Courtney Love, Ünlüler Camiasındaki İsimlere Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!
Kaynak: https://www.billboard.com/music/music...
Kurt Cobain'in eski karısı Courtney Love, Lana Del Rey, Madonna ve Taylor Swift gibi isimlere açtı ağzını yumdu gözünü. Taylor Swift'e 'önemsiz' derken Madonna'ya da 'Kendisi beni sevmiyor zaten' dedi.
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Taylor Swift, son zamanların en başarılı şarkıcılarından bir tanesi. Hem müzik listelerinde hem de magazin camiasında sık sık ismini görüyoruz kendisinin.
Hem hayran kitlesi hem de birçok dinleyici kendisini son derece başarılı buluyor ve sanatçı olarak görüyor. Fakat...
Kurt Cobain'in eski karısı Courtney Love aynı fikirde değil. 59 yaşındaki Love, Taylor Swift hakkında tam anlamıyla açtı ağzını yumdu gözünü desek abartmayız.
"Taylor önemli biri değil... Birçok genç kız için kendisi 'güvenli alan' olabilir..."
"Ayrıca kendisi günümüzün Madonna'sı olabilir. Fakat bir sanatçı olarak dikkat çekmiyor."
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Verdiği demeçte her ne kadar Taylor Swift hakkında konuşsa da ünlü şarkıcı Lana Del Rey ile ilgili de konuşmayı ihmal etmedi kendisi.
Love son olarak Madonna'nın da hayranı olmadığını söyledi: "Ben ondan hoşlanmıyorum, o da benden hoşlanmıyor. Desperately Seeking Susan'ı sevdim, ama New York şehri için sevdim" dedi.
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