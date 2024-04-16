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Kurt Cobain'in Eski Eşi Courtney Love, Ünlüler Camiasındaki İsimlere Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!

Kurt Cobain'in Eski Eşi Courtney Love, Ünlüler Camiasındaki İsimlere Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
16.04.2024 - 13:52

Kurt Cobain'in eski karısı Courtney Love, Lana Del Rey, Madonna ve Taylor Swift gibi isimlere açtı ağzını yumdu gözünü. Taylor Swift'e 'önemsiz' derken Madonna'ya da 'Kendisi beni sevmiyor zaten' dedi.

Kaynak: https://www.billboard.com/music/music...
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Taylor Swift, son zamanların en başarılı şarkıcılarından bir tanesi. Hem müzik listelerinde hem de magazin camiasında sık sık ismini görüyoruz kendisinin.

Taylor Swift, son zamanların en başarılı şarkıcılarından bir tanesi. Hem müzik listelerinde hem de magazin camiasında sık sık ismini görüyoruz kendisinin.

Hatırlarsanız kendisi, TIME dergisi tarafından yılın kişisi seçilmişti.

Hem hayran kitlesi hem de birçok dinleyici kendisini son derece başarılı buluyor ve sanatçı olarak görüyor. Fakat...

Hem hayran kitlesi hem de birçok dinleyici kendisini son derece başarılı buluyor ve sanatçı olarak görüyor. Fakat...

Kurt Cobain'in eski karısı Courtney Love aynı fikirde değil. 59 yaşındaki Love, Taylor Swift hakkında tam anlamıyla açtı ağzını yumdu gözünü desek abartmayız.

Kurt Cobain'in eski karısı Courtney Love aynı fikirde değil. 59 yaşındaki Love, Taylor Swift hakkında tam anlamıyla açtı ağzını yumdu gözünü desek abartmayız.

"Taylor önemli biri değil... Birçok genç kız için kendisi 'güvenli alan' olabilir..."

"Taylor önemli biri değil... Birçok genç kız için kendisi 'güvenli alan' olabilir..."

"Ayrıca kendisi günümüzün Madonna'sı olabilir. Fakat bir sanatçı olarak dikkat çekmiyor."

"Ayrıca kendisi günümüzün Madonna'sı olabilir. Fakat bir sanatçı olarak dikkat çekmiyor."
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Verdiği demeçte her ne kadar Taylor Swift hakkında konuşsa da ünlü şarkıcı Lana Del Rey ile ilgili de konuşmayı ihmal etmedi kendisi.

Verdiği demeçte her ne kadar Taylor Swift hakkında konuşsa da ünlü şarkıcı Lana Del Rey ile ilgili de konuşmayı ihmal etmedi kendisi.

'John Denver'ın bir şarkısını coverladığından beri Lana'yı sevmiyorum ve bence yedi yıl ara vermeli. Take Me Home Country Roads'a kadar onun harika olduğunu düşünüyordum. Yeni albümümü kaydederken, beni çok fazla etkilediği için onu dinlemeyi bırakmak zorunda kaldım.'

Love son olarak Madonna'nın da hayranı olmadığını söyledi: "Ben ondan hoşlanmıyorum, o da benden hoşlanmıyor. Desperately Seeking Susan'ı sevdim, ama New York şehri için sevdim" dedi.

Love son olarak Madonna'nın da hayranı olmadığını söyledi: "Ben ondan hoşlanmıyorum, o da benden hoşlanmıyor. Desperately Seeking Susan'ı sevdim, ama New York şehri için sevdim" dedi.

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