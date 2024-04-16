Kurt Cobain'in Eski Eşi Courtney Love, Ünlüler Camiasındaki İsimlere Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!

'John Denver'ın bir şarkısını coverladığından beri Lana'yı sevmiyorum ve bence yedi yıl ara vermeli. Take Me Home Country Roads'a kadar onun harika olduğunu düşünüyordum. Yeni albümümü kaydederken, beni çok fazla etkilediği için onu dinlemeyi bırakmak zorunda kaldım.'