Ünlü Rock Yıldızı Jon Bon Jovi, Sağlık Sorunları Nedeniyle Müziği Bırakabileceğini Açıkladı
Ünlü Rock Yıldızı Jon Bon Jovi, Sağlık Sorunları Nedeniyle Müziği Bırakabileceğini Açıkladı
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
Ünlü rock grubu Bon Jovi'nin solisti Jon Bon Jovi, 2022 yılında boğazından bir ameliyat geçirmişti. O günden bu yana sesini iyileştirmek için çabalayan Bon Jovi, sağlık sorunları nedeniyle müziği bırakabileceğini açıkladı.
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Müzik camiasını yakından takip ediyorsanız Bon Jovi grubunu yüksek ihtimalle duymuşsunuzdur. Grup, rock türünün öncülerinden bir tanesi.
Son yıllarda da müzik anlamında aktif olan grubun solisti Jon Bon Jovi, hayranlarına kötü haberi verdi.
Jon Bon Jovi, yaşadığı sağlık problemleri endeniyle müzik kariyerinin bitebileceğini söyledi.
2022 yılında boğazından ameliyat olan başarılı solist, o günden beri sesinin tam anlamıyla iyileşmesi için çaba gösteriyordu.
Bon Jovi, gelecekteki şarkı performanslarının kendi standartlarında olmayacağını söylüyor. Bu nedenle de 'yüksek ton'da bir sesle kariyerini sonlandırabileceğinden mutluluk duyacağını dile getiriyor.
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"Bunu ilk kez söylüyorum. Eğer harika şarkı söylemiyorsam, bir zamanlar olduğum adam olamıyorsam o zaman işim biter. Ve bunda hiçbir sorun görmüyorum."
"Haftada dört gece, gecede iki buçuk saat performans sergilemek istiyorum. Ve ne kadar iyi olabileceğimi biliyorum, bu yüzden eğer o eski ben gibi olamazsam olamazsam... Şöyle söyleyeyim, şişman Elvis (Presley)' olmaya hiç ihtiyacım yok."
"Şu anki endişem nasıl şarkı söyleyeceğimi unutacak olmam. Bir daha canlı şarkı söyleyemezsem yıkılırım."
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