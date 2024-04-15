Ünlü Rock Yıldızı Jon Bon Jovi, Sağlık Sorunları Nedeniyle Müziği Bırakabileceğini Açıkladı

Ünlü rock grubu Bon Jovi'nin solisti Jon Bon Jovi, 2022 yılında boğazından bir ameliyat geçirmişti. O günden bu yana sesini iyileştirmek için çabalayan Bon Jovi, sağlık sorunları nedeniyle müziği bırakabileceğini açıkladı.

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