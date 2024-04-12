Taylor Swift ve Travis Kelce Çiftinin Hafta Sonu Beraber Geçirecekler Malikane 'Nasip Olur mu Be?' Dedirtti
Taylor Swift ve Travis Kelce Çiftinin Hafta Sonu Beraber Geçirecekler Malikane 'Nasip Olur mu Be?' Dedirtti
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
Birkaç aydır mutlu bir tablo çizen Taylor Swift ve Travis Kelce çifti, Lana Del Rey konseri içi Kaliforniya'ya geldi. Bu esnada da kalacakları malikane, hem lüks algımızı sorgulattı hem de 'Nasip olur mu be?' dedirtti.
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Travis Kelce ve Taylor Swift çifti son zamanlarda sıkça konuşulan ikililerden bir tanesi.
Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda ikilinin sarmaş dolaş halleri, tam anlamıyla hepimize bir 'Maşallah' çektirmişti.
İkilinin tatlı mı tatlı pozları bir yana dursun, eğer magazin camiasını yakından takip ediyorsanız çiftin beraber yaptığı aktiviteleri de illaki görmüşsünüzdür.
Sevgililer gününde romantik mi romantik aktiviteler, dünya turları vesaire derken...
Gelelim asıl konumuza: Travis Kelce ve Taylor Swift çifti, haftasonunu bu görmüş olduğunuz malikanede geçirecek.
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Çiftin yakın arkadaşı başarılı şarkıcı Lana Del Rey'i desteklemek için bugün konserine katılacak olan çift, Kaliforniya'da yer alan 'The Madison Club'da konaklayacak.
Kulisten bir kaynak, 'Gizlilik istiyorlar, bu yüzden The Madison Club onlar için mükemmel, çünkü orada herkes kalamıyor. Üzerlerinde bir sürü göz olmasını istemiyorlar, gardlarını indirebilmek ve rahat olmak istiyorlar.' diyor.
Kaynak ayrıca, "Taylor ve Lana bu hafta Coachella'da geçirecekleri zamanı, ne yapacaklarını ve ne giyeceklerini konuşmak üzere akşam yemeği yiyecekler" dedi.
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