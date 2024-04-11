Kanye West'i Nasıl Etkiledi? Bianca Censori'nin Öğrencilik Zamanlarındaki Eski Patronu Detaylarıyla Anlattı!

Uzun bir süredir birlikte oldukları bilinen Kanye West ve Bianca Censori çifti, son dönemlerin en çok konuşulan çiftlerinden bir tanesi. Bianca Censori'nin öğrencilik zamanlarında beraber çalıştığı eski patronu Joe Toscano ise Bianca Censori'nin nasıl biri olduğunu anlattı. Meğerse Bianca o zamanlarda da son derece atılganmış!

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