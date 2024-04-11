Kanye West'i Nasıl Etkiledi? Bianca Censori'nin Öğrencilik Zamanlarındaki Eski Patronu Detaylarıyla Anlattı!
Kanye West'i Nasıl Etkiledi? Bianca Censori'nin Öğrencilik Zamanlarındaki Eski Patronu Detaylarıyla Anlattı!
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/3am/us-celeb...
Uzun bir süredir birlikte oldukları bilinen Kanye West ve Bianca Censori çifti, son dönemlerin en çok konuşulan çiftlerinden bir tanesi. Bianca Censori'nin öğrencilik zamanlarında beraber çalıştığı eski patronu Joe Toscano ise Bianca Censori'nin nasıl biri olduğunu anlattı. Meğerse Bianca o zamanlarda da son derece atılganmış!
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Kanye West ve Bianca Censori çiftini birçoğumuz biliyoruz. Sizler de takdir edersiniz ki West ve Censori tüm dünyanın en çok konuştuğu çiftlerden bir tanesi...
Hatırlarsanız ikili, dün Los Angeles'ta görüntülenmiş, sonrasında kombinleriyle tekrardan magazin camiasının gündemi olmuştu.
İkiliye gelen bazı yorumlar 'Neredeyse çıplak' gibi ifadelerden oluşsa da,
Bianca için 'Harika görünüyor' diyen de vardı...
Peki Bianca Censori ve Kanye West ilişkisi nasıl başladı? Bianca'nın eski patronu tahminlerini en ince ayrıntısına kadar açıkladı!
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Bianca Censori'nin eski patronu Joe Toscano, Bianca'nın yaşından dolayı 'şu anki başarısına çok şaşırdığını' dile getiriyor.
"Bu oldukça ilginçti çünkü mesleğinde henüz çok gençti... Sadece bu kadar çabuk ve bu kadar kısa sürede gerçekleşmiş olması beni şaşırttı, yoksa bunu yapabilecek becerilere sahip olmadığını düşündüğüm için değil."
"Bu kadar genç yaşta böyle devasa bir kurum içine girmek oldukça enteresan. Belli ki Kanye West üzerinde bir etki bırakmış ve bu etkiyi yaratmış çünkü gerçekten çok yetenekli."
"Ondan hem yaptığı işlerden hem de bir tasarımcı olarak yapmak istediklerine duyduğu güvenden çok etkilenmiştim ve aynı zamanda çok ilgi çekici bir kişiliği vardı zaten."
"Kendini sunma şekli ve benim ve diğer eleştirmenler kadar iyi tanımadığı izleyicilerle iletişim kurma becerisi gerçekten inanılmazdı, bu yüzden ona o yıl öğrenci olarak iş teklif ettim."
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