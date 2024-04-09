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Son Aylarda Gündemden Düşmeyen Kanye West ve Bianca Censori Çifti, Los Angeles'taki Kombinleriyle Olay Oldu!

Son Aylarda Gündemden Düşmeyen Kanye West ve Bianca Censori Çifti, Los Angeles'taki Kombinleriyle Olay Oldu!

Kanye West
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
09.04.2024 - 22:10

Son aylarda kombinleriyle sık sık adlarından söz ettiren Kanye West ve Bianca Censori çifti, bu sefer de Los Angeles'ta boy gösterdi. Çiftin kıyafet seçimi tekrardan olay oldu!

Detaylar👇

Kaynak: https://twitter.com/dondatimes/status...
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Kanye West ve Bianca Censori çiftini birçoğumuz biliyoruz: Sizler de takdir edersiniz ki ikili, dünya çapında son dönemlerde adeta nam saldılar desek yeridir.

Kanye West ve Bianca Censori çiftini birçoğumuz biliyoruz: Sizler de takdir edersiniz ki ikili, dünya çapında son dönemlerde adeta nam saldılar desek yeridir.

Hatırlarsanız çift, Kanye West'in Bianca Censori'nin 'nude'larını paylaşmasıyla tekrardan gündeme gelmişti.

Hatırlarsanız çift, Kanye West'in Bianca Censori'nin 'nude'larını paylaşmasıyla tekrardan gündeme gelmişti.

Anlatmıştık:

Bianca Censori ve Kanye West, bu sefer de dün Los Angeles'taki pozlarıyla gündeme geldi.

Bianca Censori ve Kanye West, bu sefer de dün Los Angeles'taki pozlarıyla gündeme geldi.

İkilinin kombini yine sosyal medyada olay oldu.

İkilinin kombini yine sosyal medyada olay oldu.

Çifte gelen yorumlardan bazıları şu şekildeydi👇

Çifte gelen yorumlardan bazıları şu şekildeydi👇
twitter.com

'Tam anlamıyla çıplak'

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'Bi' adam nasıl olur da tamamen giyinip kapısına çöp poşeti giydirir?'

'Bi' adam nasıl olur da tamamen giyinip kapısına çöp poşeti giydirir?'
twitter.com

'Bu kıyafetin amacı ne?'

'Bu kıyafetin amacı ne?'
twitter.com

'Aşağılama ritüeli'

'Aşağılama ritüeli'
twitter.com

'Bu nasıl yasal olabiliyor?'

'Bu nasıl yasal olabiliyor?'
twitter.com

'Kanye'nin egosu o kadar kırılgan ki, kendisini güçlü hissedebilmek için diğer erkeklere ona sahip olamayacaklarını söylemek için kadınına bu şekilde giyinmek zorunda kalıyor. Hepsi bu kadar.'

'Kanye'nin egosu o kadar kırılgan ki, kendisini güçlü hissedebilmek için diğer erkeklere ona sahip olamayacaklarını söylemek için kadınına bu şekilde giyinmek zorunda kalıyor. Hepsi bu kadar.'
twitter.com
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'Bianca harika görünüyor'

'Bianca harika görünüyor'
twitter.com

'Bu bir hastalık olmalı'

'Bu bir hastalık olmalı'
twitter.com

'Umarım onun yaşına geldiğimde bu kadar güzel görünürüm'

'Umarım onun yaşına geldiğimde bu kadar güzel görünürüm'
twitter.com

'İlişkide şeffaflık çok önemlidir'

'İlişkide şeffaflık çok önemlidir'
twitter.com

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