Araştırmaya Göre, Uzun Boylu Erkekler Daha Mutlu ve Daha Fazla Liderlik Vasfına Sahip!
Araştırmaya Göre, Uzun Boylu Erkekler Daha Mutlu ve Daha Fazla Liderlik Vasfına Sahip!
Kaynak: https://twitter.com/beyzipsg/status/1...
Geçtiğimiz günlerde @beyzipsg isimli bir X (Twitter) kullanıcısı, uzun boy konusuyla alakalı bir makaleyi paylaşarak 'uzun boylu erkeklerin daha mutlu olduğunu' söyledi. Ayrıca uzun boylu erkekler daha fazla liderlik vasfına da sahipmiş!
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Sizler de takdir edersiniz ki toplumdaki 'uzun boy' ve 'kısa boy' ikilemi, en çok konuşulan konulardan bir tanesi.
Bir kısım boy kavramının önemsiz olduğunu savunsa da bazı akademik makaleler bu tartışmalara ışık tutuyor.
Örneğin geçtiğimiz günlerde @beyzipsg isimli bir X (Twitter) kullanıcısı, uzun boy konusuyla alakalı bir makaleyi paylaşarak 'uzun boylu erkeklerin daha mutlu olduğunu' söyledi.
Ayrıca makalede uzun boylu erkeklerin 'daha fazla özsaygıya sahip olduğunun' ve 'liderlik yeteneklerinin daha ön planda olduğunun' altı çiziliyor.
Bu bilimsel araştırmaya da birbirinden farklı yorumlar geldi.👇
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