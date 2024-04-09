Araştırmaya Göre, Uzun Boylu Erkekler Daha Mutlu ve Daha Fazla Liderlik Vasfına Sahip!

Geçtiğimiz günlerde @beyzipsg isimli bir X (Twitter) kullanıcısı, uzun boy konusuyla alakalı bir makaleyi paylaşarak 'uzun boylu erkeklerin daha mutlu olduğunu' söyledi. Ayrıca uzun boylu erkekler daha fazla liderlik vasfına da sahipmiş!

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