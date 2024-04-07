Kilosu Yüzünden Çevresi Tarafından Aşağılandığını Söyleyen Kadının Modelliğe Uzanan Hikayesi
Kilosu Yüzünden Çevresi Tarafından Aşağılandığını Söyleyen Kadının Modelliğe Uzanan Hikayesi
Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/real-life...
24 yaşındaki Laura isimli bir kadın, geçtiğimiz günlerde modelliğe uzanan 'ilham verici' hikayesini paylaştı. Kilosu yüzünden çevresi tarafından 'zorbalandığını' ve 'aşağılandığını' söyleyen Laura, hırslanıp evrim geçirdi, sonrasında da model oldu.
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Sizleri Laura ile tanıştıralım: Kendisi, geçtiğimiz yıllarda son derece kilolu olduğu için çevresindeki insanlar tarafından zorbalandığını ve bu yüzden kilo vermeye karar verdiğini söylüyor.
'Body shaming' maalesef ki günümüzde yaygın bir şekilde görülüyor. Fakat Laura bu durumu lehine çevirmiş desek yanılmayız.
24 yaşındaki Laura, okulundaki öğretmenleri tarafından bile 'kilolu' olduğu için aşağılanıyormuş. Öyle ki kendisine adeta 'dank' etmiş ve hemen işe koyulmuş.
"Bana düşük zekalı dediler. Çirkin. Kalın kafalı. Berbat bir durumdu. Bir öğretmen bile hayatta başarılı olamayacağımı söyledi. Ben onların yanıldığını kanıtlıyorum. Herkes bunu başarabilir."
'Birçok kez aşağılandım. Bu dönem benim için son derece travmatikti..."
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Şu anki başarısına rağmen Laura, hala internetten nefret mesajları alıyor. Kullanıcılar kendisine 'sahte model' diyorlarmış!
"Çok çalışıyorum. İnsanlar benim bir ilham kaynağı olduğumu söylüyor..."
"Günlük hayatta zorlanıyorum ama daha iyi olmaya çalışıyorum."
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