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Kilosu Yüzünden Çevresi Tarafından Aşağılandığını Söyleyen Kadının Modelliğe Uzanan Hikayesi

Kilosu Yüzünden Çevresi Tarafından Aşağılandığını Söyleyen Kadının Modelliğe Uzanan Hikayesi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
07.04.2024 - 15:31

24 yaşındaki Laura isimli bir kadın, geçtiğimiz günlerde modelliğe uzanan 'ilham verici' hikayesini paylaştı. Kilosu yüzünden çevresi tarafından 'zorbalandığını' ve 'aşağılandığını' söyleyen Laura, hırslanıp evrim geçirdi, sonrasında da model oldu.

Detaylar👇

Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/real-life...
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Sizleri Laura ile tanıştıralım: Kendisi, geçtiğimiz yıllarda son derece kilolu olduğu için çevresindeki insanlar tarafından zorbalandığını ve bu yüzden kilo vermeye karar verdiğini söylüyor.

Sizleri Laura ile tanıştıralım: Kendisi, geçtiğimiz yıllarda son derece kilolu olduğu için çevresindeki insanlar tarafından zorbalandığını ve bu yüzden kilo vermeye karar verdiğini söylüyor.

'Body shaming' maalesef ki günümüzde yaygın bir şekilde görülüyor. Fakat Laura bu durumu lehine çevirmiş desek yanılmayız.

'Body shaming' maalesef ki günümüzde yaygın bir şekilde görülüyor. Fakat Laura bu durumu lehine çevirmiş desek yanılmayız.

24 yaşındaki Laura, okulundaki öğretmenleri tarafından bile 'kilolu' olduğu için aşağılanıyormuş. Öyle ki kendisine adeta 'dank' etmiş ve hemen işe koyulmuş.

24 yaşındaki Laura, okulundaki öğretmenleri tarafından bile 'kilolu' olduğu için aşağılanıyormuş. Öyle ki kendisine adeta 'dank' etmiş ve hemen işe koyulmuş.

Fakat çevresindeki tüm bu engellere rağmen Laura asla pes etmemiş ve kilo verip modelliğe soyunmuş. Laura, bu konu hakkında ise şöyle söylüyor👇

"Bana düşük zekalı dediler. Çirkin. Kalın kafalı. Berbat bir durumdu. Bir öğretmen bile hayatta başarılı olamayacağımı söyledi. Ben onların yanıldığını kanıtlıyorum. Herkes bunu başarabilir."

"Bana düşük zekalı dediler. Çirkin. Kalın kafalı. Berbat bir durumdu. Bir öğretmen bile hayatta başarılı olamayacağımı söyledi. Ben onların yanıldığını kanıtlıyorum. Herkes bunu başarabilir."

'Birçok kez aşağılandım. Bu dönem benim için son derece travmatikti..."

'Birçok kez aşağılandım. Bu dönem benim için son derece travmatikti..."

Laura aslında oyunculuk yapmak istiyordu ama 2020 yılında modellik yapmaya başladı ve bu işe adeta 'aşık oldu'

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Şu anki başarısına rağmen Laura, hala internetten nefret mesajları alıyor. Kullanıcılar kendisine 'sahte model' diyorlarmış!

Şu anki başarısına rağmen Laura, hala internetten nefret mesajları alıyor. Kullanıcılar kendisine 'sahte model' diyorlarmış!

"Çok çalışıyorum. İnsanlar benim bir ilham kaynağı olduğumu söylüyor..."

"Çok çalışıyorum. İnsanlar benim bir ilham kaynağı olduğumu söylüyor..."

"Günlük hayatta zorlanıyorum ama daha iyi olmaya çalışıyorum."

"Günlük hayatta zorlanıyorum ama daha iyi olmaya çalışıyorum."

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