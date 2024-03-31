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Paylaştıkları Fotoğraflarla Hepimizin Uzun Uzun Ekrana Bakmasına Sebep Olmuş Birbirinden İlginç Kişiler

Paylaştıkları Fotoğraflarla Hepimizin Uzun Uzun Ekrana Bakmasına Sebep Olmuş Birbirinden İlginç Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
31.03.2024 - 18:31

Sizler de takdir edersiniz ki dünyanın dört bir yanından milyonlarca insan sosyal medyakullanıyor. Sosyal medyayı adeta bir günlük gibi kullanan da var, kendini göstermek için de! Biz de bu içeriğimizde paylaştıkları 'doğal mı doğal' fotoğraflarla hepimizi şaşkınlıklara sürüklemiş birbirinden ilginç kişileri listeledik.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın:

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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz.

1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz.

2. Kylie Jenner...

2. Kylie Jenner...

3. Allah herkese şu şekil bi' 'make-up artist' nasip etsin!

3. Allah herkese şu şekil bi' 'make-up artist' nasip etsin!

4. Madonna yine bildiğimiz gibi...

4. Madonna yine bildiğimiz gibi...

5. Nitelikli dolandırıcılık...

5. Nitelikli dolandırıcılık...
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6. Paris Hilton!

6. Paris Hilton!

7. 'Şu şekil bi' tatsızlık'

7. 'Şu şekil bi' tatsızlık'

8. Nitelikli dolandırıcılık resmen...

8. Nitelikli dolandırıcılık resmen...
8. Nitelikli dolandırıcılık resmen...

9. 👇

9. 👇
9. 👇

10. Yok artık!

10. Yok artık!
10. Yok artık!
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11. Sebebi neydi ki?

11. Sebebi neydi ki?

12. "Neden yamulmuş?"

12. "Neden yamulmuş?"

13. Resmen kandırıldık!

13. Resmen kandırıldık!
13. Resmen kandırıldık!

14. Nasıl yani?

14. Nasıl yani?

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

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