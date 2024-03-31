Paylaştıkları Fotoğraflarla Hepimizin Uzun Uzun Ekrana Bakmasına Sebep Olmuş Birbirinden İlginç Kişiler
Paylaştıkları Fotoğraflarla Hepimizin Uzun Uzun Ekrana Bakmasına Sebep Olmuş Birbirinden İlginç Kişiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...
Sizler de takdir edersiniz ki dünyanın dört bir yanından milyonlarca insan sosyal medyakullanıyor. Sosyal medyayı adeta bir günlük gibi kullanan da var, kendini göstermek için de! Biz de bu içeriğimizde paylaştıkları 'doğal mı doğal' fotoğraflarla hepimizi şaşkınlıklara sürüklemiş birbirinden ilginç kişileri listeledik.
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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz.
2. Kylie Jenner...
3. Allah herkese şu şekil bi' 'make-up artist' nasip etsin!
4. Madonna yine bildiğimiz gibi...
5. Nitelikli dolandırıcılık...
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6. Paris Hilton!
7. 'Şu şekil bi' tatsızlık'
8. Nitelikli dolandırıcılık resmen...
9. 👇
10. Yok artık!
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11. Sebebi neydi ki?
12. "Neden yamulmuş?"
13. Resmen kandırıldık!
14. Nasıl yani?
15. Haftaya görüşmek üzere.👋
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