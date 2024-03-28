Bilimsel Araştırma: 'Bir Erkeğin Boyu Uzadıkça Daha Fazla Partneri Oluyor'
Bilimsel Araştırma: 'Bir Erkeğin Boyu Uzadıkça Daha Fazla Partneri Oluyor'
Kaynak: https://twitter.com/Psikobilim_/statu...
@psikobilim_ isimli bir X (Twitter) hesabı, alıntıladığı makalede erkeklerin boyu ile alakalı birkaç yorumda bulundu. Alıntıladığı makalede boy uzunluğuyla partner sayısının doğru orantılı olduğunu söyledi.
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Toplumsal cinsiyet, onyıllardır birçok insan tarafından konuşulan ve tartışılan konulardan bir tanesi: Erkek ve kadın vücudu ve toplum içerisindeki roller, bu konunun ana temaları arasında yer alıyor.
Vücut üzerine yapılan bazı yorumlar ise toplumdaki tabuları oluşturuyor. Örneğin kısa boy, fazla kilo kilo kavramlar bu ikili zıtlıkları oluşturan etmenler.
Peki bilimsel araştırmalar bu konu hakkında bir şey söylüyor mu? @psikobilim_ isimli bir X (Twitter) hesabı, alıntıladığı makalede erkeklerin boyu ile alakalı birkaç yorumda bulundu.
Makalede, 'Boyu 1.67 olan erkeğin boyu 1.80 olan erkek kadar çekici olabilmesi için yılda fazladan 175.000 dolar daha kazanması gerekiyor.' ifadesinin altını çizdi. Bu da günümüz kuruyla 5 milyon liradan fazla bir miktara tekabül ediyor.
Ayrıca boy uzunluğunun da cinsel hayata direkt olarak yansıdığını da söyledi.
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Fakat 'İdeal boy nedir?' diye soran kullanıcıya ise yine istatistikleri gösteren kullanıcı, şu cevabı verdi.👇
Peki sizce uzun boy ilişkilerde ve toplumda ne kadar etkili?
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