Kate Middleton'ın Fotoğrafıyla Dalga Geçmişti: Oyuncu Blake Lively Skandal Paylaşımından Sonra Geri Adım Attı
Kate Middleton'ın Fotoğrafıyla Dalga Geçmişti: Oyuncu Blake Lively Skandal Paylaşımından Sonra Geri Adım Attı
Kaynak: https://variety.com/2024/digital/news...
'Kate Middleton'a ne oldu?' sorusu kafaları karıştırırken Prenses'in kanser olduğuna dair açıklaması gündemden düşmedi. Middleton, açıklama yapmadan önce Blake Lively, medyaya 'sızdırılan' fotoğraflarla dalga geçince sosyal medyada infial yarattı. Ardından ünlü oyuncudan özür mesajı geldi.
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Aramızda Blake Lively'yi duymayan yoktur diye düşünüyoruz. Kendisi, hem kariyeriyle hem de ilginç magazin olaylarıyla sık sık gündeme gelen isimlerden bir tanesi.
Hatırlarsanız Blake Lively, Taylor Swift ile göz kamaştıran bir fotoğraf paylaşmıştı,
Akabinde de Lively'nin eşi Ryan Reynolds da boş durmamış ve o fotoğraf epey bi' tiye almıştı: Hal böyle olunca da sosyal medya çalkalanmıştı tabii.
Şimdi gelelim asıl konumuza... Sizler de takdir edersiniz ki son günlerde gündemi meşgul eden bir diğer konuda Prenses Kate Middleton ve onun sağlık durumu.
Blake Lively, fotoşop yaptığı bu fotoğrafı Instagram hesabında paylaşarak,
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Kate Middleton'ın medyaya 'sızdırılan' bu fotoğrafıyla dalga geçmişti: Lively'nin 'oynanmış' fotoğrafa yaptığı bu gönderme ise tam anlamıyla infial yaratmıştı.
Prenses Kate Middleton'ın sonrasında paylaştığı açıklama videosunda kanser olduğunu ve kemoterapi sürecinde olduğunu söylemesi üzerine Blake Lively geri adım atarak Instagram hesabı üzerinden herkesten özür diledi.
"Bugün kimsenin umurunda olmadığından eminim ama bunu kabul etmem gerektiğini hissediyorum. 'Photoshop başarısızlıkları' furyası ile ilgili aptalca bir paylaşım yaptım ve o paylaşım bugün beni mahcup etti. Özür dilerim. Herkese her zaman sevgi ve iyi dileklerimi gönderiyorum. ❤️"
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