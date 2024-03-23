Estetik Yaptırmak İçin Evlerini Satıp Türkiye'ye Gelen Çiftin Hayatı Cehenneme Döndü

Hatta çift o kadar pişman oldu ki, Zara, 'Kendinizi olduğunuz gibi kabul edin. Keşke ben de öyle yapsaydım. Bundan çok pişmanım. Kendimi çok üzgün hissediyorum. Bikinimin içinde kendimi iyi hissetmek istiyordum.' ifadelerini kullandı.