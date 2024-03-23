Estetik Yaptırmak İçin Evlerini Satıp Türkiye'ye Gelen Çiftin Hayatı Cehenneme Döndü
Estetik Yaptırmak İçin Evlerini Satıp Türkiye'ye Gelen Çiftin Hayatı Cehenneme Döndü
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/couple-...
Zara ve Igel isimli çift, geçtiğimiz günlerde Türkiye'de estetik yaptırmak için evlerini satıp Türkiye'ye geldiler. Operasyon sonrası hiç memnun kalmadılarını ve çeşitli komplikasyonlar yaşadıklarını söyleyen çiftin hayatı adeta cehenneme döndü.
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Sizleri Zara ve Igel çifti ile tanıştıralım: İkili, geçtiğimiz günlerde Türkiye'de estetik yaptırmak için evlerini satıp Türkiye'ye geldiler.
Karın, diş ve göğüs ameliyatları gibi operasyonlar geçiren çift, bu süreçte hayatlarının pişmanlığını yaşadılar.
Eskiden banka memuru olarak çalışan Zara da midesinde bir metal varmış gibi hissetmeye başladı.
"Igel daha önce çok güzel göründüğümü söylemişti. Keşke ona inansaydım. Karnımın içinde metal varmış gibi hissediyorum. Bu beni çok mutsuz ediyor."
"Igel'in implantlarının ona öz güven vermesi gerekiyordu ama şimdi daha da endişeli."
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"İnsanların bunu yapmamaları gerektiğini bilmelerini istiyorum, olabildiğince çok araştırma yapın. Ameliyat bulma platformu olarak Instagram'a güvenmeyin. Yurtdışına gitmek İngiltere'den daha ucuz olabilir ama ucuz bir şey yaptırmaktansa vücudunuza özen göstermeniz çok daha önemli."
Ayrıca doktorlar, çiftin ödeme yapmadığını da dile getirdiler.
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