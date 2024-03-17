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Tanıştığı Adamı Görmek İçin 8 Bin Kilometre Yol Kateden Kadın, Yaşadığı Pişmanlığı Anlattı

Tanıştığı Adamı Görmek İçin 8 Bin Kilometre Yol Kateden Kadın, Yaşadığı Pişmanlığı Anlattı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
17.03.2024 - 16:39

Geçtiğimiz günlerde Kayleigh isimli bir kadın, tanıştığı adamı görmek için tam tamına 8 bin kilometre yol katetti. Yaşadığı ufak bir olay nedeniyle pişman olduğunu söyleyen kadın, o anları en ince detayına kadar anlattı.👇

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/se...
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Geçtiğimiz günlerde Kayleigh isimli bir kadın, tanıştığı bir adamla görüşmek için 8 bin kilometre yol katetti.

Geçtiğimiz günlerde Kayleigh isimli bir kadın, tanıştığı bir adamla görüşmek için 8 bin kilometre yol katetti.

İlk buluşmadan son derece umutlu bir şekilde İngiltere'den Meksika'ya giden 35 yaşındaki kadın, buluşmanın gerçekten 'çok kötü' olduğunu söylüyor.

İlk buluşmadan son derece umutlu bir şekilde İngiltere'den Meksika'ya giden 35 yaşındaki kadın, buluşmanın gerçekten 'çok kötü' olduğunu söylüyor.

"Ben her zaman bir erkeğin değer verdiği şeye para harcadığını söylerim. Eğer bana para harcayacaksa bana değer veriyor demektir. Uçak biletimi aldı ve benim için restoranda rezervasyon yaptırdı."

"Ben her zaman bir erkeğin değer verdiği şeye para harcadığını söylerim. Eğer bana para harcayacaksa bana değer veriyor demektir. Uçak biletimi aldı ve benim için restoranda rezervasyon yaptırdı."

"Barda yanıma geldi, yanıma oturdu ve sonra bana çıkma teklif etti. Meksika'da birkaç kez çıktık ve sonra Kaliforniya'daki evine geri döndü. Birbirimize mesaj göndermeye devam ettik ve tekrar görüşmeyi düşünüyoruz."

"San Francisco'dan Half Moon Bay denilen ve son derece çarpıcı bir yer olan bir sahil gezisi yaptık. Daha sonra daha iç bölgelere Yosemite Ulusal Parkı'na gittik."

"San Francisco'dan Half Moon Bay denilen ve son derece çarpıcı bir yer olan bir sahil gezisi yaptık. Daha sonra daha iç bölgelere Yosemite Ulusal Parkı'na gittik."
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Ancak Kayleigh bir zaman sonra uyumlu olmadıklarını fark etmeye başladı.

'Ben yürümeyi seviyorum ama o arabada kalıp telefonuyla konuşmak istiyordu.' dedi.

"Son derece yoğundu. Arkadaş kalmaya karar verdik, flört etmek süreci değerlendirmektir, zamanla birbirinizi tanırsınız."

"Son derece yoğundu. Arkadaş kalmaya karar verdik, flört etmek süreci değerlendirmektir, zamanla birbirinizi tanırsınız."

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