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Koç Burcu Olduğu İçin Kız Arkadaşı Tarafından Terk Edilen Adamın İlginç Hikayesi

Koç Burcu Olduğu İçin Kız Arkadaşı Tarafından Terk Edilen Adamın İlginç Hikayesi

burç
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
16.03.2024 - 00:32

Geçtiğimiz günlerde bir adam, kız arkadaşıyla belirli bir zaman geçirdikten sonra Koç burcu olduğu ortaya çıkınca terk edildiğini söyledi. Detaylar ise 'Yok artık!' dedirtecek türden!

Buyurun👇

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/us-news...
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İkili ilişkiler zaman zaman birçok sebepten dolayı sona erebiliyor. Bazen bir ihanet, bazen bir yalan, bazen de küçük anlaşmazlıklar.

İkili ilişkiler zaman zaman birçok sebepten dolayı sona erebiliyor. Bazen bir ihanet, bazen bir yalan, bazen de küçük anlaşmazlıklar.

Fakat geçtiğimiz günlerde bir adam, Koç burcu olduğu için kız arkadaşı tarafından terk edildiğini dile getirdi.

Fakat geçtiğimiz günlerde bir adam, Koç burcu olduğu için kız arkadaşı tarafından terk edildiğini dile getirdi.

Kız arkadaşının dediğine göre Koç burcu olmak en büyük 'red flag'lerden bir tanesiymiş. Gelin detaylara beraber bakalım.👇

"Bir kızla tanıştım, harika biriydi. Benimle aynı tarz müziği dinliyordu, kızıl saçları vardı ve doğrusunu söylemek gerekirse çok çekiciydi."

"Bir kızla tanıştım, harika biriydi. Benimle aynı tarz müziği dinliyordu, kızıl saçları vardı ve doğrusunu söylemek gerekirse çok çekiciydi."

Fakat tanıştıktan üç ay sonra kız, doğum gününü sorunca adeta 'şok' geçirmiş. Çünkü o esnada kız, adamın Koç burcu olduğunu öğrenmiş.

Astrolojiye göre Koç burcu ilişkide şu şekilde ilerliyor:

Astrolojiye göre Koç burcu ilişkide şu şekilde ilerliyor:

'İlişkiler genel olarak Koçlar için kolay değildir, ancak Koç erkekleri partnerlerine bağlanmak, şefkat hissetmek ve iki kişi yerine düşünmek gerektiğinde bu konuda ekstra sıkıntı yaşarlar.'

"Her şeyi tek başına yapmayı çok daha rahat bulur ve bir partnerin onun liderliğini takip edecek kadar enerjiye sahip olmasını pek mümkün bulmaz. Koç burcu erkeği zodyaktaki diğer tüm burçlardan daha fazla aşırı şovenizme eğilimlidir. Bu erkekle bir ilişkinin başarılı olması için partnerinin finansal ve sosyal açıdan bağımsız olması şarttır."

"Her şeyi tek başına yapmayı çok daha rahat bulur ve bir partnerin onun liderliğini takip edecek kadar enerjiye sahip olmasını pek mümkün bulmaz. Koç burcu erkeği zodyaktaki diğer tüm burçlardan daha fazla aşırı şovenizme eğilimlidir. Bu erkekle bir ilişkinin başarılı olması için partnerinin finansal ve sosyal açıdan bağımsız olması şarttır."
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Adam, Koç burcu olduğunu öğrendikten kısa bir süre sonra kız arkadaşının ondan nasıl soğuduğunu ve ilişkilerini 'gerçek' bir neden olmadan bitirdiğini anlatmaya devam etti:

Adam, Koç burcu olduğunu öğrendikten kısa bir süre sonra kız arkadaşının ondan nasıl soğuduğunu ve ilişkilerini 'gerçek' bir neden olmadan bitirdiğini anlatmaya devam etti:

'Kendisini uzaklaştırdı ve söylediğim her şey onun inançlarıyla çelişiyormuş gibi davrandı. Sonra ayrıldık...'

"Yol kenarındaki bir yabancının çöpünü almadığım için aklını kaçırdı. Bana "tipik bir Koç" olduğumu ve kendimden başka kimseyi umursamadığımı söyledi. Saat gecenin 2'si ve ben eve gitmek istiyorum. Bir yabancının çöpünü toplayacak vaktim yok."

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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