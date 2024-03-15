Koç Burcu Olduğu İçin Kız Arkadaşı Tarafından Terk Edilen Adamın İlginç Hikayesi
Koç Burcu Olduğu İçin Kız Arkadaşı Tarafından Terk Edilen Adamın İlginç Hikayesi
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/us-news...
Geçtiğimiz günlerde bir adam, kız arkadaşıyla belirli bir zaman geçirdikten sonra Koç burcu olduğu ortaya çıkınca terk edildiğini söyledi. Detaylar ise 'Yok artık!' dedirtecek türden!
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İkili ilişkiler zaman zaman birçok sebepten dolayı sona erebiliyor. Bazen bir ihanet, bazen bir yalan, bazen de küçük anlaşmazlıklar.
Fakat geçtiğimiz günlerde bir adam, Koç burcu olduğu için kız arkadaşı tarafından terk edildiğini dile getirdi.
"Bir kızla tanıştım, harika biriydi. Benimle aynı tarz müziği dinliyordu, kızıl saçları vardı ve doğrusunu söylemek gerekirse çok çekiciydi."
Astrolojiye göre Koç burcu ilişkide şu şekilde ilerliyor:
"Her şeyi tek başına yapmayı çok daha rahat bulur ve bir partnerin onun liderliğini takip edecek kadar enerjiye sahip olmasını pek mümkün bulmaz. Koç burcu erkeği zodyaktaki diğer tüm burçlardan daha fazla aşırı şovenizme eğilimlidir. Bu erkekle bir ilişkinin başarılı olması için partnerinin finansal ve sosyal açıdan bağımsız olması şarttır."
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Adam, Koç burcu olduğunu öğrendikten kısa bir süre sonra kız arkadaşının ondan nasıl soğuduğunu ve ilişkilerini 'gerçek' bir neden olmadan bitirdiğini anlatmaya devam etti:
"Yol kenarındaki bir yabancının çöpünü almadığım için aklını kaçırdı. Bana "tipik bir Koç" olduğumu ve kendimden başka kimseyi umursamadığımı söyledi. Saat gecenin 2'si ve ben eve gitmek istiyorum. Bir yabancının çöpünü toplayacak vaktim yok."
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