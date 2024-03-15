Uzun Zamandır Toksik Bir Evliliğin İçerisinde Olduğunu Söyleyen Kadın, Anlattıklarıyla Hepimize Ders Verdi

Geçtiğimiz günlerde bir kadın, 7 senedir toksik bir evliliğin içerisinde olduğunu ve bu sebeple de 'kapana kısılmış' hissettiğini dile getirdi. Akabinde tüm süreci detaylarıyla anlatarak hepimize ders verdi.

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