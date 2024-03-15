Uzun Zamandır Toksik Bir Evliliğin İçerisinde Olduğunu Söyleyen Kadın, Anlattıklarıyla Hepimize Ders Verdi
Uzun Zamandır Toksik Bir Evliliğin İçerisinde Olduğunu Söyleyen Kadın, Anlattıklarıyla Hepimize Ders Verdi
Geçtiğimiz günlerde bir kadın, 7 senedir toksik bir evliliğin içerisinde olduğunu ve bu sebeple de 'kapana kısılmış' hissettiğini dile getirdi. Akabinde tüm süreci detaylarıyla anlatarak hepimize ders verdi.
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Sizler de takdir edersiniz ki aşk ve sevgi konuları emek gerektirir. Zaman zaman bu sebeple bazı ilişkiler biter ya da ışığını kaybeder.
Geçtiğimiz günlerde 25 yaşındaki bir kadın, evliliğinde yaşadığı toksikliği anlatarak hepimizin aşka olan inancını sorgulattı desek abartmayız.
"Kocamla 15 yaşından beri tanışıyoruz fakat son 7 senedir evliyiz. Ben 25, kocam ise 31 yaşında. Kocamın her zaman sinir problemleri vardı..."
"Sinirlendiği zaman duvarı yumruklayıp delmişliği bile var. Bu süreçte de beni sürekli bir hobi edinmeye ikna etmeye çalışıyor. Onun beğenmediği bir hobiyle ilgilendiğimde ise tam anlamıyla beni küçük görüyor."
"O yüzden onun sevdiği ve istediği şeylerele ilgileniyordum. Fakat bu süreçte kimliğimi kaybettim. Hoşuna gitmeyen arkadaşlarım vardı ve onlara bile iletişimi kesmiştim."
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"Ailem hiçbir zaman benim yanımda olmadı. Bu nedenle kocamın beni her zaman fark edebilen ve beni bu girdabın içinden çekip çıkarabilecek bir insan olduğunu düşünmüştüm."
"İkinci bebeğimi doğurduktan üç ay sonra beni aldattı. Beni hiç sevmediğini söyledi. Aldattığı kadınla görüşmeye başladı ve bana bunun sebebinin onu olduğu gibi kabul etmemem olduğunu söyledi. Arabam yoktu, kendime ait bir evim yoktu, param yoktu... Kendi banka hesabım bile yoktu ve 21 aylık ve 3 aylık bir çocuğum vardı. Dehşete düşmüştüm."
"Bir ay sonra bana gelip tekrar birlikte olmak istediğinde rahatlamıştım. Sadece hayatımı geri istiyordum. Tüm bunlar boyunca hiçbir sorumluluk almamaya devam etti ve kurban olan kişi olduğu konusunda ayak diredi. Onu ağlarken izlerken kendimi kötü hissettim ve sadece yeniden mutlu olmak istedim."
"O zamandan bu yana iki yıl geçti ve hala birlikte yaşıyoruz. Bir işe girdim ve hepimizi geçindirmek için tam zamanlı çalıştım. Beni aldattığı kadın doğrudan kendisine bağlı bir çalışan olduğu için işini kaybetti. Çalışırken okula geri döndüm ve şimdi iyi imkanlara sahip maaşlı iyi bir işim var. Onun hala bir işi yok ve küçük çocuklarımızla evde kalıyor. Şimdi 2 ve 3 yaşındalar."
"Son zamanlarda boşanmak istediğimi fark ettim. Sanırım uzun süredir şoktaydım. Kurtulma psikolojisine girdim. Yıllardır onun bana davranış biçiminin yanlış olduğunu anlatmaya çalışıyordum ama o her seferinde konuşmayı geçiştirip beni susturuyordu."
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"Dün gece evliliklerde aşağılama hakkında bir şeyler okuyordu çünkü ona karşı hissettiklerimin bunlar olduğunu söyledim. Daha sonra sağlıksız iletişim ve duygusal istismarla ilgili bir makaleye girdi ve sanki sonunda anladı. Özür dilemeye başladı ve uzun zamandır ilk kez beni gerçekten anladığını hissettim."
"Yakın zamanda terapiye başladım ve kendim hakkında daha fazla şey öğreniyorum ve kendimi nasıl seveceğimi öğreniyorum. Tüm bunların kafama dank etmesi için bunları yüksek sesle söylemem gerekti. Bunca zamandır hatalı olduğumu düşünüyordum. Nasıl ayrılacağım ve kendi hayatıma nasıl başlayacağım? Bu çok korkutucu."
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Narsist kişilik bozukluğu😉 siz anlayana kadar yıllar geçmiş olabilir öyle güzel gizler ki kendisini bir narsist!