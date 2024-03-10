Joker Karakterine Hayat Veren Heath Ledger Hakkında Bilmeniz Gereken İlginç Detaylar
Joker Karakterine Hayat Veren Heath Ledger Hakkında Bilmeniz Gereken İlginç Detaylar
Kaynak: https://twitter.com/fasc1nate/status/...
Joker karakterine 2008 yılında hayatını kaybeden ve 'Brokeback Mountain' gibi filmlerden de tanıdığımız Heath Ledger hayat vermişti. Ledger'in 1995 yılında çekildiği ilk set fotoğrafını daha önce görmüş müydünüz? Buyurun detaylar.👇
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Joker filmi dünya çapında ses getirmiş filmlerden bir tanesi. Hem olay örgüsü hem de karakterler açısından Joker, tam anlamıyla bir mihenk taşı niteliğinde.
Filmdeki Joker karakterine de 2008 yılında hayatını kaybeden ve 'Brokeback Mountain' gibi filmlerden de tanıdığımız Heath Ledger hayat veriyordu.
Peki başarılı oyuncunun ilk set fotoğrafını daha önce görmüş müydünüz?
1995 yılında çekilen bu fotoğrafta Ledger, set için ilk pozunu veriyor.👇
"Heath Ledger'ın 1995 yılında çekilen ilk oyuncu fotoğrafı, 16 yaşında genç bir çekiciliğe sahip olduğunu gösteriyor. Ledger'ın kariyerinin ilk dönemlerini yansıtan bu görüntü, onun gelişmekte olan yeteneğini ve gücünü yansıtıyor..."
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"Bu fotoğrafı, Ledger'ın eğlence sektöründeki yolculuğunun başlangıcına bir bakış niteliğinde olup, yetenekli aktör için daha sonra ortaya çıkacak olan umut vadeden kariyere işaret etmektedir."
"Heath Ledger'ın ilk önemli rolü 1997 yılında "Blackrock" filmindeydi. Bu, televizyondaki çeşitli küçük rollerin ardından ve "Clowning Around" filminde ve "Ship To Shore" TV dizisinde figüran olarak ilk uzun metrajlı filmi oldu."
"Ledger'ın "Blackrock "taki rolü daha sonraki başarısının önünü açarak tarihi fantastik dizi "Roar" gibi projelerde başrol oynamasını sağladı ve sonunda onu gelecek vaat eden yetenekli bir aktör haline getirdi."
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