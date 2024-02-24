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Kendi İsteğiyle Diri Diri Gömüldükten Sonra Çimentonun Üzerine Çökmesiyle Hayatını Kaybeden Sihirbaz

Kendi İsteğiyle Diri Diri Gömüldükten Sonra Çimentonun Üzerine Çökmesiyle Hayatını Kaybeden Sihirbaz

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
24.02.2024 - 23:31

Joe Burrus isimli bir sihirbaz, 1990 yıllarında Houdini'yi idol olarak görüp farklı bir numara denemek istedi. Kendisini diri diri gömüp ardından tabutun gizli bir bölmesinden dışarı çıkma planı, çimentonun tabutu kırıp sihirbazın üzerine dökülmesiyle trajik bir biçimde sonuçlandı!

Detaylar.👇

Kaynak: https://twitter.com/fasc1nate/status/...

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Sizleri Joe Burrus isimli bu sihirbazla tanıştıralım: Kendisi, işinde her ne kadar profesyonel olsa da maalesef ki işini yaparken hayatını kaybetmişti.

Sizleri Joe Burrus isimli bu sihirbazla tanıştıralım: Kendisi, işinde her ne kadar profesyonel olsa da maalesef ki işini yaparken hayatını kaybetmişti.

Şimdi 1990'lı yıllara götüreceğiz sizi. Joe Burrus, hayatını tam anlamıyla Houdini olmaya adamış bir sihirbaz olarak kariyerine başladı.

Şimdi 1990'lı yıllara götüreceğiz sizi. Joe Burrus, hayatını tam anlamıyla Houdini olmaya adamış bir sihirbaz olarak kariyerine başladı.

Bu nedenle sihirbazlar dünyasında bambaşka bir olaya imza atmak istedi ve radikal bir şey düşündü: Kendini diri diri gömmeye karar verdi.

Bu nedenle sihirbazlar dünyasında bambaşka bir olaya imza atmak istedi ve radikal bir şey düşündü: Kendini diri diri gömmeye karar verdi.

Diri diri gömülmek belki de birçok insanın en çok korktuğu şeylerden birisi. Fakat Joe Burrus, sihir yeteneklerini kullanarak gömüldüğü yerden çıkabileceğini düşündü.

Aslında diri diri gömülme şovunu Houdini 1915 yılında yapmıştı. Nefessiz kalıp fenalaşınca ekipler tarafından kurtarılmıştı.

Aslında diri diri gömülme şovunu Houdini 1915 yılında yapmıştı. Nefessiz kalıp fenalaşınca ekipler tarafından kurtarılmıştı.
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Fakat Joe Burrus o kadar şanslı değildi. Diri diri gömüldükten kısa bir süre sonra tabutun üzerindeki ağır çimento çöktü.

Fakat Joe Burrus o kadar şanslı değildi. Diri diri gömüldükten kısa bir süre sonra tabutun üzerindeki ağır çimento çöktü.

Joe'nun asistanı Suzanne Brewer, "Çimento zaten çok ağır görünüyordu, buradan nasıl çıkacağını bilmiyordum." ifadelerini kullanmıştı.

Joe'nun asistanı Suzanne Brewer, "Çimento zaten çok ağır görünüyordu, buradan nasıl çıkacağını bilmiyordum." ifadelerini kullanmıştı.

Aslında fikir şuydu: Çimento dökülürken Joe, tabuttan gizlice çıkacak ardından da gömüldükten sonra çıkma süsü verecekti.

Sağlık ekiplerine göre çimento tabutu kırdı ve Joe'yu baştan aşağı kaplamaya başladı. Karısı ve çocuğu her ne kadar onu kurtarmaya çalışsa da yetişemediler.

Sağlık ekiplerine göre çimento tabutu kırdı ve Joe'yu baştan aşağı kaplamaya başladı. Karısı ve çocuğu her ne kadar onu kurtarmaya çalışsa da yetişemediler.

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