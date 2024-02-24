Kendi İsteğiyle Diri Diri Gömüldükten Sonra Çimentonun Üzerine Çökmesiyle Hayatını Kaybeden Sihirbaz

Joe Burrus isimli bir sihirbaz, 1990 yıllarında Houdini'yi idol olarak görüp farklı bir numara denemek istedi. Kendisini diri diri gömüp ardından tabutun gizli bir bölmesinden dışarı çıkma planı, çimentonun tabutu kırıp sihirbazın üzerine dökülmesiyle trajik bir biçimde sonuçlandı!

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