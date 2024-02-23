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Sadece 20 Dolarla Bir Araba Dolusu Market Alışverişi Yapan Kişi, "Bu Nasıl Ekonomi?" Dedirtti

Sadece 20 Dolarla Bir Araba Dolusu Market Alışverişi Yapan Kişi, "Bu Nasıl Ekonomi?" Dedirtti

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
23.02.2024 - 13:48

Geçtiğimiz günlerde bir Reddit kullanıcısı, yaptığı bir market alışverişini paylaştı. Çeşitli ürünün bulunduğu alışverişe ise birbirinden farklı tepkiler geldi. Kullanıcıların birçoğu kendi ülkesindeki durumlardan bahsederken bazıları da bu market alışverişini epey bi' ucuz buldu.

Buyurun detaylara.👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/mildlyintere...
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Ekonomik koşullar ve enflasyon son zamanlarda ülkemizde en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Gün geçmesin ki ülkemizde avro ya da dolar takip etmeyelim.

Ekonomik koşullar ve enflasyon son zamanlarda ülkemizde en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Gün geçmesin ki ülkemizde avro ya da dolar takip etmeyelim.

Asgari ücretle birlikte gıda enflasyonunda da son zamanlarda sıkı bir artış hissediliyor malumunuz. Açlık sınırı ise 49 bin 19 Türk Lirası!

Asgari ücretle birlikte gıda enflasyonunda da son zamanlarda sıkı bir artış hissediliyor malumunuz. Açlık sınırı ise 49 bin 19 Türk Lirası!

Türkiye'deki ekonomik şartlar şöyle dursun, geçtiğimiz günlerde bir Güney Afrika'daki Reddit kullanıcısı yaptığı bir market alışverişini paylaştı.

Türkiye'deki ekonomik şartlar şöyle dursun, geçtiğimiz günlerde bir Güney Afrika'daki Reddit kullanıcısı yaptığı bir market alışverişini paylaştı.

Ve bu alışverişin toplamda 20 dolar (619 TL) tuttuğunu söylüyor!

Bu alışverişin Türkiye'de ne kadar tutacağı da ayrı bir merak konusu tabii! Reddit'teki kullanıcılar bu fotoğrafın altında tam anlamıyla büyük bir tartışmanın fitilini ateşlediler desek abartmayız.

Bu alışverişin Türkiye'de ne kadar tutacağı da ayrı bir merak konusu tabii! Reddit'teki kullanıcılar bu fotoğrafın altında tam anlamıyla büyük bir tartışmanın fitilini ateşlediler desek abartmayız.

Kullanıcılardan biri "Orada ortalama bir maaş ne kadar?" diye sordu ilk olarak.

Kullanıcılardan biri "Orada ortalama bir maaş ne kadar?" diye sordu ilk olarak.
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"Cevaplaması çok zor, sınıflar arasında büyük bir uçurum var, nüfusun büyük çoğunluğu ayda yaklaşık 50-100 dolar ile geçiniyor. Benim gibi biri ise ofis yöneticisi olarak çalışıyor ve eve ayda yaklaşık 1500 USD götürüyor. Diğer ülkelerle kıyaslandığında gıda genel olarak çok çok ucuz. Burada ucuz bir paket sigara yaklaşık 1.50 dolar, bir şişe şarap yaklaşık 3-4 dolar, bir restoranda biftek 8-12 dolar civarında."

"Cevaplaması çok zor, sınıflar arasında büyük bir uçurum var, nüfusun büyük çoğunluğu ayda yaklaşık 50-100 dolar ile geçiniyor. Benim gibi biri ise ofis yöneticisi olarak çalışıyor ve eve ayda yaklaşık 1500 USD götürüyor. Diğer ülkelerle kıyaslandığında gıda genel olarak çok çok ucuz. Burada ucuz bir paket sigara yaklaşık 1.50 dolar, bir şişe şarap yaklaşık 3-4 dolar, bir restoranda biftek 8-12 dolar civarında."

Başka bir kullanıcı ise aylık ev kredisinin sadece 1500 dolar olduğunu söylüyor.

Başka bir kullanıcı ise aylık ev kredisinin sadece 1500 dolar olduğunu söylüyor.

Diğer yorumlar ise şu şekilde.👇

"Eğer haftalık 20 dolar verdiysen 100 dolara harika aylık bir market alışverişi yapabilirsin."

"Eğer haftalık 20 dolar verdiysen 100 dolara harika aylık bir market alışverişi yapabilirsin."

"Evet, ama Güney Amerika'da yaşamak zorundasın..."

"Evet, ama Güney Amerika'da yaşamak zorundasın..."

Genel durumu özetleyen yerli bazı kullanıcılar da vardı...

Genel durumu özetleyen yerli bazı kullanıcılar da vardı...

'Bir Güney Afrikalı olarak, işsizlik oranımız ortalama %40'tır

Vergilerimiz de %40 civarındadır (her ürün için %14 KDV'ye ek olarak)

Haftada 70-80 saat çalışan bir doktor olarak ayda R60 000 veya yaklaşık 3000 $ kazanırsınız (eğer bir iş bulabilirseniz, şu anda önceki yıllara göre daha az pozisyonla bir iş krizi var)

Bu da sizi ülkenin en çok kazanan %1'ine sokar,

Elektrik şebekelerimiz çökmek üzere, suç yaygınlaşıyor ve gelecek karanlık,

Güney Afrikalı dostlarımı seviyorum, ama mahvolduk.'

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"Ontario Kanada'da o tavuk sadece 20 dolardır."

"Ontario Kanada'da o tavuk sadece 20 dolardır."

"Haftalık bir market alışverişimiz 300 dolar tutuyor."

"Haftalık bir market alışverişimiz 300 dolar tutuyor."

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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