Sadece 20 Dolarla Bir Araba Dolusu Market Alışverişi Yapan Kişi, "Bu Nasıl Ekonomi?" Dedirtti
Sadece 20 Dolarla Bir Araba Dolusu Market Alışverişi Yapan Kişi, "Bu Nasıl Ekonomi?" Dedirtti
Kaynak: https://www.reddit.com/r/mildlyintere...
Geçtiğimiz günlerde bir Reddit kullanıcısı, yaptığı bir market alışverişini paylaştı. Çeşitli ürünün bulunduğu alışverişe ise birbirinden farklı tepkiler geldi. Kullanıcıların birçoğu kendi ülkesindeki durumlardan bahsederken bazıları da bu market alışverişini epey bi' ucuz buldu.
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Ekonomik koşullar ve enflasyon son zamanlarda ülkemizde en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Gün geçmesin ki ülkemizde avro ya da dolar takip etmeyelim.
Asgari ücretle birlikte gıda enflasyonunda da son zamanlarda sıkı bir artış hissediliyor malumunuz. Açlık sınırı ise 49 bin 19 Türk Lirası!
Türkiye'deki ekonomik şartlar şöyle dursun, geçtiğimiz günlerde bir Güney Afrika'daki Reddit kullanıcısı yaptığı bir market alışverişini paylaştı.
Bu alışverişin Türkiye'de ne kadar tutacağı da ayrı bir merak konusu tabii! Reddit'teki kullanıcılar bu fotoğrafın altında tam anlamıyla büyük bir tartışmanın fitilini ateşlediler desek abartmayız.
Kullanıcılardan biri "Orada ortalama bir maaş ne kadar?" diye sordu ilk olarak.
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"Cevaplaması çok zor, sınıflar arasında büyük bir uçurum var, nüfusun büyük çoğunluğu ayda yaklaşık 50-100 dolar ile geçiniyor. Benim gibi biri ise ofis yöneticisi olarak çalışıyor ve eve ayda yaklaşık 1500 USD götürüyor. Diğer ülkelerle kıyaslandığında gıda genel olarak çok çok ucuz. Burada ucuz bir paket sigara yaklaşık 1.50 dolar, bir şişe şarap yaklaşık 3-4 dolar, bir restoranda biftek 8-12 dolar civarında."
Başka bir kullanıcı ise aylık ev kredisinin sadece 1500 dolar olduğunu söylüyor.
"Eğer haftalık 20 dolar verdiysen 100 dolara harika aylık bir market alışverişi yapabilirsin."
"Evet, ama Güney Amerika'da yaşamak zorundasın..."
Genel durumu özetleyen yerli bazı kullanıcılar da vardı...
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"Ontario Kanada'da o tavuk sadece 20 dolardır."
"Haftalık bir market alışverişimiz 300 dolar tutuyor."
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