Sadece 20 Dolarla Bir Araba Dolusu Market Alışverişi Yapan Kişi, "Bu Nasıl Ekonomi?" Dedirtti

'Bir Güney Afrikalı olarak, işsizlik oranımız ortalama %40'tır

Vergilerimiz de %40 civarındadır (her ürün için %14 KDV'ye ek olarak)

Haftada 70-80 saat çalışan bir doktor olarak ayda R60 000 veya yaklaşık 3000 $ kazanırsınız (eğer bir iş bulabilirseniz, şu anda önceki yıllara göre daha az pozisyonla bir iş krizi var)

Bu da sizi ülkenin en çok kazanan %1'ine sokar,

Elektrik şebekelerimiz çökmek üzere, suç yaygınlaşıyor ve gelecek karanlık,

Güney Afrikalı dostlarımı seviyorum, ama mahvolduk.'